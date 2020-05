Miközben a nácik ideológiájában a európai (azon belül is az észak-európai) embereken kívül gyakorlatilag mindenkit alsóbbrendűnek tartottak, a háború szükségszerűsége időnként felülírta az ideológiai szempontokat. Ezért a Wehrmacht által meghódított területekről millió számra sorozták be a továbbra is megvetett és állatnak tekintett fiatal férfiakat, hogy a német hadsereg különböző egységeinél a Harmadik Birodalmat szolgálják.

Mellettük rengetegen voltak olyanok is, akik önkéntesnek jelentkeztek a hadseregbe. Tették ezt nyilván félelemből (így próbálva elkerülni a deportálást és a koncentrációs tábort), illetve sokszor azért, mert a korábbi gyarmati sors semmivel sem volt rosszabb számukra, mint a náci elnyomás. Sőt, a toborzótisztektől hallott propaganda még szimpatikusan is hangozhatott néhányuk számára, hiszen úgy érezhették, hogy nincs veszteni valójuk.

Így jelentek meg a náci hadigépezetben az afrikai, arab, indiai, illetve a legkülönfélébb szláv eredetű katonák.

Fotó: Bundesarchiv A Szabad Arab Légió katonái Görögországban

A legtöbb fekete és arab katona a Szabad Arab Légióban tömörült, amelynek elnevezése arra utalt, hogy legénysége jórészt önkéntesekből tevődött össze. A légió 1943-ban alakult Tunéziában a korábban létezett Német-Arab Gyakorló Zászlóaljból, és alapját a két évvel korábban született, német és arab vezetők közötti stratégiai megegyezések jelentették. Az első besorozott arabok és feketék azokból a hadifoglyokból kerültek ki, akiket a (korábbi) gyarmattartó hatalmak, főként a britek és a franciák kényszerítettek a saját hadseregeikben való szolgálatra.

Azt azonban nem lehet állítani, hogy a Szabad Arab Légió népszerűtlen lett volna a megcélzott fiatalok körében: önkéntes legénysége kifejezetten gyorsan gyarapodott, hiszen a nácik a gyűlölt gyarmati rendszer lebontását ígérték. A légióban nagyjából három-négy zászlóaljnyi, körülbelül 6500 nem fehér (arab és fekete) katona szolgált, náci parancsnokság alatt.

Persze, az mégiscsak ciki lett volna a birodalmi vezetés számára, ha hivatalosan is a Wehrmacht tagjainak ismerték volna el őket (nehezen lehetett volna beilleszteni az e népcsoportok szubhumán mivoltát súlykoló ideológiába), ezért a légió csak segédcsapatként működött. Ettől függetlenül a német katonákéhoz igen hasonló uniformisba bújtatták őket.

Fotó: Bundesarchiv A Szabad Arab Légió katonái menetelnek kiképzésük idején (1943)

A náci parancsnokok nem vetkőzték le egy pillanatra sem rasszizmusukat (és ez nem is volt elvárás), így gyakorlatilag semmilyen harcértéket nem tulajdonítottak ezeknek az egységeknek. Noha bevetették őket az észak-afrikai és a dél-európai harctereken, Görögországban, Jugoszláviában, a Kaukázusban, legtöbbször csak kisegítő feladatokat bíztak rájuk, illetve őket küldték a helyi partizánokkal hadakozni.

A németeknek leginkább propagandaszempontból voltak fontosak a nem fehér egységek. A propagandájuk folyton a gyarmati elnyomást hangsúlyozta, és ez az üzenet gyakorlatilag minden helyi gondolkodásával jól rezonált. A németek a nem fehérek felvételével hirdethették, hogy egyre több népcsoport esküszik föl a náci célokra, és az ideológiájuk csöppet sem kirekesztő.

A helyi katonák foglalkoztatása fontos volt az észak-afrikai és közel-keleti meghódított területek stabilizásálásában is. A vezetők és lakosok ettől abban az illúzióban ringathatták magukat, hogy új uraik egyenrangú félként tekintenek rájuk. Nem úgy, mint a korábbi gyarmattartók: a britek és a franciák. A legtöbb önkéntesként csatlakozott fiatal úgy érezte, hogy bár neki személyesen semmi köze az európai háborúhoz,

a nácik a gyarmattartók ellenségei, így van közös érdekük velük.

Sok egyéb nyomorgó embernek pedig egyszerűen pénz, hajlék és élelem kellett, és azt szolgálta, akitől ezt megkaphatta. Emellett a háború előtti zsidó betelepülések következtében akkoriban már javában erősödött a közel-keleti antiszemitizmus, így a náci zsidóüldözés kifejezetten imponált az arabok jelentős részének.

Fotó: Bundesarchiv Amin al-Husszeini (balra) beszélgetőpartnerével

A Szabad Arab Légió megalakulása nagyrészt egyetlen arab nacionalista vezető, Amin al-Husszeini érdeme. Al-Husszeini a jeruzsálemi nagy mufti volt, és a két háború között ő vált a legnagyobb tekintélyű arab vezetővé. Az ő frakciójának ideológiájában egyesült a legtökéletesebben a brit- és a franciaellenesség, illetve az anticionizmus. Így nagyon jól megértették egymás a náci vezetőkkel már a II. világháború előtt is. A britek lázítás miatt üldözték, ezért a háború alatt al Husszeini főként Olaszországban és a Harmadik Birodalomban töltötte az idejét, és serényen dolgozott az arabok és a tengelyhatalmak közötti szövetségen.

Találkozott Mussolinivel, Hitlerrel és Himmlerrel is, utóbbinak segített három muszlim SS-hadosztályt kiállítani (a 13., 21. és a 23. hadosztályokat), amelyeket a Balkánon vetettek be. A muszlim SS-hadosztályok pedig meghálálták a beléjük vetett bizalmat. A 13. hadosztály a boszniai Tuzla környékén mészárolt le dolgozni már képtelen zsidó kényszermunkásokat, a 21. hadosztály pedig a koszovói Pristinában segédkezett több száz zsidó civil összeterelésében, akik aztán a bergen-belseni koncentrációs táborban pusztultak el.