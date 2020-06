A “sebhelyes arcú” kifejezésről a legtöbb embernek Al Pacino ikonikus szerepe, a floridai alvilágban a csúcsra emelkedő, majd csúfos véget érő maffiózó, Tony Montana ugrik be az 1983-as, Sebhelyesarcú című kultuszfilmből. (Ami egyébként egy 1932-es film újrafeldolgozása, ami pedig egy 1930-as regényen alapszik.) A kubai bevándorlóból kegyetlen és nagy hatalmú maffiavezérré váló karakter a világ leghíresebb gengszterére, Al Caponéra épít, a nevében legalábbis biztosan: Caponénak is sebhelyek csúfították el az arcát, és scarface volt a gúnyneve. A filmben nem derül ki, hogyan szerezte a főszereplő a sebeket – sőt maga a név is csak egyszer hangzik el, a hírhedt láncfűrészes jelenetben, akkor is spanyolul, cara cicatriz. (Ezt a jelenetet egyébként szintén a valóság ihlette, Oliver Stone egy nyilvános FBI-aktából emelte át szinte egy az egyben a forgatókönyvbe.)

A valóságban Capone háborús sérülésként hivatkozott a sebhelyeire, és gyűlölte őket, rendszeresen úgy fényképeztette magát, hogy az arca bal oldala takarásban legyen a fotón. Persze a rejtélyes sebhelyek és a köré épülő legendák csak még félelmetesebbé tették a maffiavezért.

Pedig a forrásuk valójában egészen banális volt, és nem olyasmi, amire egy magára valamit is adó gengszter büszke lenne.

Capone fiatalkorában félprofi baseballjátékos és szintén félprofi gengszter volt New Yorkban, ahol több utcai bandát is megjárt, mielőtt a Five Points Gang nevű csoportnál kötött ki. Itt még 20 éves kora előtt és sebhelyek nélküli arccal a főnök, Frankie Yale jobbkeze lett. Yale az egyik Coney Island-i éjszakai szórakozóhelyét, a Harvard Innt bízta rá, ahol egyszerre volt kidobóember, alkalomadtán pincér, és ügyelt rá, hogy a főnök üzlete minden szempontból zökkenőmentesen működjön. A biznisz jól is ment, egészen 1917 egy baljós éjszakájáig, amikor egy helyi nehézfiú, bizonyos Frank Galluccio állított be a szórakozóhelyre a barátnőjével és a húgával.

Capone ekkor 18 éves volt, tele önbizalommal, becsvággyal és tesztoszteronnal. Heves, otromba és egyoldalú flörtölésbe kezdett a konkurens alfahím húgával, aki nem igazán rajongott a közeledésért. Amikor Capone a nonverbális jelek világából a szavak mezejére terelte az akciót, és kijelentette, hogy

kicsi szívem, igazán jó segged van, és hidd el, ezt most bóknak szánom,

a feldúlt báty rögtön kilátásba helyezte, hogy egyfajta militáns proto-metoo-aktivistaként spontán megbicskázza a szemtelen kidobót, edukációs jelleggel. A leendő gengsztervezér érezhette, hogy túllőtt a célon, mert a reakciójával (széles mosoly, széttárt kezek, “csak vicceltem, haver”) mindkettejüknek kiskaput nyitott, hogy arcvesztés és vérontás nélkül hátráljanak ki a konfliktusból. Galluccio nem élt a lehetőséggel, a hirtelen előkerülő kés háromszor villant, Capone szeme világa éppen csak megúszta. Egy megalázó bocsánatkéréssel és egy 80 öltéssel összevarrt arccal később az ifjú gengszter rájött, hogy a hírnevének annyi, el kell hagynia New Yorkot, ha komolyabb karriert akar építeni az alvilágban.

Így tette át Al Capone a székhelyét Chicago városába, ahol először egy kuplerájban kidobó és aktív szifiliszterjesztő, aztán pénzbehajtó, végül az egyik helyi maffiavezér, Johnny Torrio bizalmas embere lett, és szorgosan haladt felfelé az alvilág ranglétráján. A sebhelyeiről itt bátran terjeszthette, hogy háborús sérülések, nemigen tudott senki a valódi sztoriról mögöttük.

Amikor az 1920-as évek elején Torrio véres bandaháborúban átvette az egész város alvilága felett az uralmat, Capone már a második embernek számított a bűnszövetkezetben. Ekkor kezdődött az amerikai szesztilalom, és azzal a szervezett bűnözés addig sosem látott virágzása. 1925-ben Torrio néhány sikertelen merényletkísérlet után úgy döntött, visszavonul, és Capone-nak adta át az üzletet, aki a szeszcsempészetből és egyéb illegális üzletekből valóságos birodalmat épített, és Amerika első számú maffiavezérévé nőtte ki magát. Hétévnyi uralkodás után végül adócsalásért sikerült lecsukni, de hát ezt a történetet már mindenki ismeri.

A legenda szerint Galluccio, aki a karrierje elején kidekorálta az arcát, később éveken át a gengszter legmegbízhatóbb testőreként szolgált.

(Borítókép: Al Capone letartóztatása után Chicagóban 1931-ben. Fotó: Bettmann Archive / Getty Images)