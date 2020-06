Kevés növényi hatóanyag van állatra egyértelműbb hatással, mint az illatos macskamenta nepetalakton nevű komponense. A macskák egyszerűen megvesznek tőle: ha megérzik az illatát, hozzá dörgölőznek, dorombolni, nyáladzani kezdenek, hempergőznek, játszanak vele. Teljesen megrészegülnek, és ezt az állatfelszerelés-ipar ki is használja. Ha azt akarjuk, hogy valami (például egy játék) vonzza a macskákat, akkor macskamenta- (vagy hasonló hatású más növényi) hatóanyaggal kell bevonni.

Fotó: Ken Hively / Getty Images Hungary Bill Clinton formájú, macskamentával töltött párnácskával sokkal vidámabb az élet

De miért rajonganak érte ennyire? Nos, a nepetalakton (amely nevét az illatos macskamenta latin nevéről (Nepeta catarina) kapta, hatásában egy feromont utánoz. Vagyis a macska szexuálisan vonzódik a növényhez. És nemcsak a házi macska, hanem a legtöbb vadon élő macskaféle, sőt más emlősök, illetve bizonyos rovarok is.

Fotó: Wikipedia A macskamenta

A macskamenta illóolaja rendkívül sok nepetalaktont tartalmaz. Változattól függően ez a tartalom meghaladhatja a 75 százalékot is. A növény Európában őshonos (nő Magyarországon is, például a Gödöllői-dombság területén), de betelepítették Észak-Amerikába is. No nem a macskák kedvéért, hanem azért, mert egyes adatok szerint az emberre is gyakorol hatást. E hatás a macskáktól eltérően kevéssé tudatmódosító jellegű, inkább gyulladáscsökkentés remélhető tőle (bár nyugtatóként is szedik).

A macskamenta nőstény macskák peteérésekor mutatott viselkedéséhez hasonló magatartási hatást vált ki (például az úgynevezett lordózisba, tehát feneküket feltartva, felkínálkozó pózba vágják magukat). Emiatt sokan gondolják azt, hogy a macskamenta afrodiziákumként hat rájuk. A szexuális affinitás növekedésére azonban nincs bizonyíték. Ellentmond ennek az is, hogy a macskamentától hím és nőstény macskák, ivarosak és ivartalanítottak egyformán betépnek.

A növény legintenzívebb hatása nagyjából 10 percig tart, majd a macska fél-egy órára részlegesen vagy teljesen immunissá válik rá. Azután az egész újrakezdődik. Az eddigi adatok szerint a macskák nem tudnak hozzászokni, és elvonási tüneteik sem jelentkeznek, ha megvonják tőlük. Miután egy kísérletben nepetalaktonnal kezeltek macskákat, majd felboncolták őket, nem találták jelét, hogy az orr szaglóhámja károsodott volna. Vagyis úgy tűnik, hogy a macskamenta szagolgatása nem jár tartós egészségkárosodással.

A macskák érzékenysége a macskamentára egyértelműen genetikailag rögzült tulajdonság. Az ezt meghatározó gén az egyik testi kromoszómán található, és dominánsan öröklődik. A macskák kétharmada érzékeny a nepetalaktonra, de bennük is csak néhány hónapos koruk után fejlődik ki az affinitás.

De hogyan módosítja a macskamenta hatóanyaga a macskák tudatállapotát? A nepetalaktont a szaglóhám receptorai ismerik fel (ettől elkülönülten a legtöbb emlős orrüregében van még egy receptorcsoport, a vomeronazális szerv, amely a feromonok érzékeléséért is felelős). Innen az ingerület az érzelmi agyműködést szervező amigdalába (vagyis a mandulamagba) jut, de kap belőle a hipotalamusz, az egész hormonrendszer irányítója is.

Vagyis, bár nem ugyanott érzékelik a macskák a macskamenta hatóanyagát, mint a természetes feromonokat, mégis hasonló reakciót vált ki belőlük. Az emberi agy különbözik a macskáétól, és ez áll annak hátterében, hogy emberre a macskamenta nem hat ugyanúgy. Viszont a leírások szerint az észak-amerikai indiánok korábban használták a növényt a gyermekkori hasfájás enyhítésére.

A macskamenta a hatvanas években afféle szegény ember marihuánájaként is keresett volt. Noha pszichikai hatását össze se lehet hasonlítani a kannabiszéval (ha van egyáltalán neki, és nem csak placebóhatást okoz), a fű helyett, dohányba keverve vagy a kender töltőanyagaként is elszívták. A hatás fokozása érdekében időnként alkohollal itatták át – bár így a macskamentát akár már el is lehetett hagyni.