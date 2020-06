A sajt az egyik legnépszerűbb étel a világon, ami nem csoda, hiszen közel 10 ezer éve az emberi étrend egyik alapja. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor készült az első sajt, de az biztos, hogy hamarabb, mint hogy az ember kitalálta volna ezt az írás dolgot. A tudósok annyit azért sejtenek, hogy a nagy felfedezés a véletlen műve lehetett.

A régmúlt korok embere nemcsak cserépedényekben tárolt dolgokat, hanem felfújt állati belekben is. Valószínűleg az történt, hogy egy bélbe tejet raktak, de egy enzim miatt kiváltak kemény részek, ami gyakorlatilag a sajt. Az emberek örvendezének vala, és a következő évezredeket azzal töltötték, hogy a lábszagú ízbombáktól a gumidarab szerű ízetlen fehér kockákig kipróbálják, mit is lehet varázsolni a romlott tejből.

A 19. században egy svájci sajtkészítő előállt egy sajttal, ami bejárta a világot, és sokak fejében ez a fajta ugrik be, ha a sajtokra gondol.

Ez az ementáli.

Az igazi ementáli sajtot a mai napig az eredeti recept alapján készítik, és egy Svájc és a Magyar Népköztársaság közötti 1987-es megállapodás miatt ezekben az országokban csak tradicionális svájci eredetű sajtot lehet ezen a néven forgalmazni.

A köztudatba úgy vonult be az ementáli, mint egy nagy, sárga, belül lyukas korong. Jerry gyakran ezt próbálja ellopni, Garfield pedig hagyja, hogy az egerek rendre felfalják – pedig az egerek nem is szeretik a sajtot, csak akkor eszik meg, ha nem nagyon találnak mást. Például emiatt is boldogok a sajtkészítők és más tejipari szakemberek.

William Mansfeld Clark 1912-ben azt hintette el a tudományos köztudatban, hogy az érlelődő sajtban élő baktériumok szén-dioxidot termelnek, ami buborékot képez, és amikor kipukkan, lyukat hagy maga után.

2015-ben azonban egy svájci kutatóintézet azt vette észre, hogy ritkábbak és kisebbek az ementáli lyukai, mint régen, ezért tüzetesen megvizsgáltak egy csomó sajtot. Így jutottak arra a következtetésre, hogy a lukak a tejes vödrökben található mikroszkopikus szalmarészecskék körül alakulnak ki. Mivel a sajtkészítők egyre jobban ügyelnek a tisztaságra, kevesebb ilyen részecske kerül a tejbe, tehát kevesebb a luk. A kísérlet során különböző mennyiségű részecskét szórtak a tejbe, és rájöttek, hogy így lehet szabályozni a sajt lyukasságát.

Tehát aki a soklyukú ementálit szereti, az a koszos sajt híve – és ez nem baj.