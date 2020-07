1799 telén a 67 éves George Washington kilovagolt a szakadó esőbe, aztán pár nappal később lázzal és torokfájással ágynak esett. Korának legjobb amerikai orvosai próbálták meggyógyítani az Egyesült Államok első elnökét, először ecet, melasz és vaj keverékével kezelték, de amikor már nem tudta lenyelni a csodaszert, magához hívatta a rabszolgái és jószágai felügyelőjét, és megkérte, hogy vágjon eret rajta.

A beteg férfi így hirtelen elveszített 350 milliliter vért.

Valamiért ez nem segített az állapotán, így hívtak három új orvost. Ők arra jutottak, hogy Washingtont meg kéne hánytatni, és még több vért kell lecsapolni tőle. Ma már tudjuk, hogy a betegeknek a folyadék pótlására van szükség, nem az elvonására, de más volt a divat akkoriban. Egy nappal, több hányással és 2,5 liter vér leengedésével később a volt elnök maga mögött hagyta e kies világot.

Washington mindig is rettegett attól (mint sok kortársa), hogy élve temetik el, és felébred a kriptában, így arra utasította a titkárát, hogy csak három nappal a feltételezett halála után temethetik el. Addig a testét jégre rakták, ott várta, hogy bekerüljön a családi kriptába.

A történet azonban nem ér itt véget. Washington halála után egy nappal megérkezett a volt elnök mostohaunokája, Elizabeth Law, valamint Law egyik barátja, William Thornton (aki mellékesen építész is volt, és a Capitolium eredeti terveit készítette). Thornton emellett képzett orvos is volt, az Edinburgh-i Egyetemen végzett. Az orvos megkérdezte Washington özvegyét, hogy felélesztheti-e a férjét, és előállt egy új orvosi csoda terveivel.

Először is a tűz mellett ki akarta olvasztani a testet, majd takarókkal dörzsöltette volna azt. Ezek után gégecsőmetszést akart végrehajtani a halott Washingtonon, hogy egy fújtatóval megtölthessék a tüdejét levegővel. Ezt követte volna az igazi csoda: bárányvért akart pumpálni Washington ereibe, ami a terv szerint beindította volna az álló szívet. A bárányvérről akkoriban több orvos is azt gondolta, hogy csodásan feltölti az ember szívét, Thornton nem a semmiből állt elő az ötlettel.

Végül a feltámasztási tervet kegyeleti okokból elvetették.

Nem ez volt Thornton egyetlen befuccsolt terve: a Capitolium épületébe el akart helyezni egy kriptát is, hogy az legyen az első elnök végső nyughelye. Ebbe özvegy bele is egyezett, de csak azzal a feltétellel, hogy őt is oda temetik majd. Végül a sírkamra nem épült meg, így Washingtonék maradtak a családi kriptában.