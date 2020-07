Nemrég írtunk a Ma is tanultam valamit sorozatban Hitler ma is élő leszármazottairól, illetve a náci diktátor vérvonalának valószínűsíthető megszakadásáról. Most annak a cikknek a folytatásaként a 20. század másik legborzalmasabb tömeggyilkosának, Sztálinnak az utódaival fogunk foglalkozni.

A rettegett szovjet diktátornak Hitlerrel ellentétben születtek gyerekei, így vannak ma is élő, egyenes ági leszármazottai, unokái, dédunokái. A leghíresebb közülük nem viseli a nagyapja nevét: Chrese Evans Amerikában született, amerikainak vallja magát, és már ránézésre se lenne rá különösebben büszke a hírhedt őse. De ne szaladjunk ennyire előre.

Sztálin unokája, Chrese Evans Portlandből. Forrás: Facebook.com

Sztálinnak két házasságából három gyereke született, két fiú, és egy lány. Ezen kívül volt egy fogadott fia is, Artyom Szergejev, akinek az apja Sztálin közeli barátja volt, és meghalt egy vonatbalesetben 1921-ben, Artyom csecsemőkorában. Sztálin hivatalosan örökbe fogadta a fiút, akiből később ezredes lett a szovjet hadseregben.

A Jakov-vonal

A három biológiai Sztálin-gyerek közül Jakov Dzsugasvili volt a legidősebb. Az apja egész életében lenézte és elhanyagolta, kezdve azzal, hogy amikor kilenc hónapos korában meghalt az anyja, Sztálin első felesége, a huszas éveiben járó forradalmár a nő családjára bízta, és felé se nézett 14 éves koráig. Jakov depressziós és instabil volt, többször kísérelt meg öngyilkosságot. Mérnöknek tanult, 1941-ben besorozták katonának és a frontra küldték, ahol német fogságba esett. 1943-ban egy koncentrációs táborban halt meg, máig tisztázatlan körülmények között. Eg ukrán zsidó balett-táncosnőt vett feleségül, akitől három gyereke született, két lány és egy fiú. Az egyik lány nem érte meg a felnőttkort, a másik két Sztálin-unoka azonban azonban igen.

Az 1936-ban született Jevgenyij a nagyapja méltó követője volt, századosi rangig vitte a szovjet légierőben, a Szovjetunió felbomlása után is meggyőződéses sztálinista maradt, vehemensen védte a nagyapja hírnevét, többször perelt be újságokat, amiért azok csúnya dolgokat írtak az egykori diktátorról. 1999-ben még a választásokon is elindult a Sztálin Blokk nevű hardcore kommunista pártkoalícióban. 0,64%-ot kapott. Két gyereke született, róluk nemigen tudni semmit. 2016-ban halt meg.

Jakov Dzsugasvili lánya, Galina 1938-ban született, francia fordító és nyelvész lett belőle, többször került be a hírekbe azzal, hogy hevesen tagadta apja koncentrációs táborba kerülését, hol azzal állt elő, hogy valójában túlélte a háborút, hol azzal, hogy hősi halált halt a fronton. Egy algériai matematikushoz ment feleségül, akivel egy súlyos születési rendellenességek miatt korán meghalt fia született. Galina 2007-ben halt meg rákban, 69 éves korában.

A Vaszilij-vonal

Sztália fiatalabbik fia, Vaszilij gyerekkora sem volt felhőtlen. 11 éves volt, amikor az anyja öngyilkos lett. Elvileg az apja nevelte, a gyakorlatban alig törődött vele. A háborúban pilótaként vett részt, de alig engedték repülni, veszélyes küldetésre pedig egyáltalán nem küldték, nehogy megsérüljön, és az apja haragja elérje a századot. A katonatársai rettegtek tőle és gyűlölték pusztán a neve miatt, nem csoda hogy alkoholista lett.

Az apja halála után letartóztatták és szovjetellenes propaganda vádjával 8 évre börtönbe zárták. Szabadulása után két évvel meghalt, az alkoholizmusával összefüggő betegségben. Bár csak 41 évet élt, és annak jelentős részét is börtönben töltötte, négyszer nősült, öt lánya (Tatjána, Szvetlána, Lina, Ludmilla és Nágyesda), és egy fia született. A lányok eltűntek a közvélemény elől, a fiú, Alexander az anyja leánykori nevét (Burdonszkij) felvéve sikeres színházi rendező lett Moszkvában. Ezen a vonalon tehát több Sztálin-unoka, és ismerelten számú dédunoka élhet még, a hírhedt Dzsugasvili családnevet hátrahagyva.

A Szvetlána-vonal

Sztálin legkisebb gyereke, egyetlen lánya, Szvetlána mindössze 6 éves volt az anyja öngyilkosságakor. Vaszilijjel együtt őt is nevelőnő nevelte fel. Sztálin lányának lenni nem volt egy főnyeremény: az első kamaszkori szerelmét Alekszej Kapler filmrendezőt például az apja a Gulágra küldte öt évre (a lány 16, a férfi 38 éves volt ekkor, ami persze nem tűnik különösebben egészségesnek). Kaplert egyébként Sztálin személyesen tüntette ki a Sztálin-díjjal az affér előtt. 17 évesen Szvetlána összeházasodott az egyetemi csoporttársával, Grigorij Morozovval - Sztálin meglepő módon nem gördített akadályt a házasság elé, igaz, 1944 volt, akadt elég más gondja-baja is a világháborúval. A pár 1947-ben elvált, egy fiuk született, aki az anyja leánykori nevét felvéve, Joszif Allilujev néven sikeres kardiológus lett.

Szvetlána második házasságánál Sztálin nem bízott semmit a véletlenre, a saját jobbkeze, a kommunista párt fő kulturális ideológusa és propagandistája, Andrej Zsdanov fiához, Jurijhoz kényszerítette a lányát. A párnak egy lánya született, Jekatyerina, aki később a tudományos pályét választotta, vulkanológus lett, Szibéria tűzhányóit kutatta. Sztálin halála után elváltak, és Szvetlána pár évvel később újra megházasodott: Sztálin lányaként Sztálin unokaöccséhez (az első felesége ágán, szóval nem voltak vérrokonok), Iván Svanidzéhez ment hozzá, de ez a házasság sem volt hosszú életű, csak egy évig tartott. Szvetlána ugyanis találkozott és szerelembe esett egy indiai kommunista politikussal, Brajesh Singh-gel. Ez se volt egy felhőtlen kapcsolat, Singh ugyanis halálos tüdőbetegséggel küzdött. Sosem házasodtak össze, bár Szvetlána a későbbi interjúiban rendszeresen a férjeként hivatkozott rá. Amikor 1967-ben Singh meghalt, és Szvetlána Indiába utazott, hogy a hamvait a Gangeszbe szórja, komoly nemzetközi diplomáciai botrányt okozva nem tért haza a Szovjetunióba, hanem Amerikába utazott és menedékjogot kért (amit meg is kapott).

Amerikában tanárként és fordítóként dolgozott (közben végig a KGB-től rettegett, és az amerikai titkosszolgálat védelmét élvezte), és 1970-ben negyedszer is megházasodott, egy építészhez, William Petershez ment hozzá, akivel egy lányuk született, Olga. Aki nem más, mint a cikk címében is említett buddhista punk antikvárius Sztálin-unoka. De mielőtt rátérünk, előbb fejezzük be az anyja történetét: Szvetlána negyedszer is elvált, népszerű írónő lett, megkapta az amerikai állampolgárságot, a nyolcvanas években rövid időre visszatért a Szovjetunióba, de aztán újra elmenekült. 2011-ben halt meg rákban, már brit állampolgárként.

A tetovált punk Sztálin

Olga Allilujeva, Sztálin unokája ma Chrese Evans néven él Portlandben, egy régiségboltot vezet, a Facebook-oldalán pedig előszeretettel pózol fegyverekkel és mutogatja a tetoválásait. Egy ízig-vérig amerikai punk, aki egyébként nemrég áttért a buddhista hitre. 48 éves, oroszul alig beszél, de azt mondja, az anyja receptje nyomán olyan borscs levest főz, amilyet Moszkvában sem kap az ember.