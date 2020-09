Edward Mellanby 1919-ben speciális táplálással angolkórt tudott előidézni 400 kutyakölyöknél, majd csukamájolaj segítségével sikeresen kezelte őket. Azt hitte, a történtekért a már ismert A-vitamin a felelős, de McCollum

1922-ben laboratóriumi körülmények között igazolta, hogy a kutyákat az angolkórból a D-vitamin gyógyította meg.

Az korabeli embereknek és tudósoknak jó ideig fogalmuk nem volt arról, miért és miben segít a "sárga olaj", csupán tették, amit hagyományuk őrzött. A norvég tengerpartok közelében az év meghatározott időszakában tömegesen jelentek meg a tőkehalak, melyeket a halásznépek nagy becsben tartottak. A kifogott halak máját hordókba rakták, melyekben a belsőség enyhe melegedés hatására sárga, olajszerű levet eresztett. A folyadékot számos betegség kezelésére és megelőzésére fogyasztották, például egyszerű náthára is kiváló orvosságnak bizonyult.

A boldog békeidőkben patikákban és egyes éttermekben volt kapható, majd a világháborúk során a katonák fogyasztották.

A kommunizmus országaként a különböző ízesítésű, borzalmas szagáról és olajos-konzerves kiszereléséről híres tőkehalmáj fogyasztását nagyon felpörgették; az akkori gyermekek számára csokoládés verzió volt a legfelkapottabb. 1974-ben az Orvostörténeti Levéltár feljegyzései szerint a csukamájolaj szerepét jelentősen felértékelték az akkori orvosok, egészségügyi szakemberek:

KIDERÜLT UGYANIS, HOGY A TŐKEHALMÁJ AZ EGYETLEN TERMÉSZETES TÁPLÁLÉK, MELY A D-VITAMIN MELLETT TOVÁBBI KÉT ESSZENCIÁLIS TÁPANYAGOT, A-VITAMINT ÉS OMEGA-3 ZSÍRSAVAKAT A SZERVEZET IGÉNYEIT TELJESEN KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGBEN ÉS MENNYISÉGBEN TARTALMAZ.

A szocialista időszakban ez az álláspont szinte egészségpolitikai kérdéssé is avanzsálódott a kutatótársadalomban: “Szeretnénk felkelteni a szakmai közvélemény, de mindenekelőtt az egészségpolitika irányítóinak érdeklődését a csukamájolaj iránt, ami egyedülálló szerepet játszhat mind az egészségünk megőrzésében, mind a gyógyulási folyamatok elősegítésében...” A 2000-es évek elején újabb áttörés következett: szakemberek azt is beigazolódni látták, hogy a csukamájolaj hatásáért elsősorban a D-vitamin felelős, ami a csontanyagcserében játszott közismert hatásán túlmenően meghatározó módon részt vesz a sejtfunkciók szabályozásában is.



Tálcán kínált egészség

A tőkehalmáj egyik fontos tulajdonsága, hogy nagy mennyiségű D-vitamint tartalmaz. Mivel a hormon számos folyamatot szabályoz és befolyásol, ismerkedjünk meg egyes élelmiszerek D-vitamin tartalmával, illetve a hiánynak kitett kockázati csoportokkal:

Kockázati csoportok Ok Anyatej táplálás Az anyatej nem tartalmaz elegendő D-vitamint (25NE/liter) 50 év feletti életkor Időskorban csökken a bőr D-vitamin-szintetizáló képessége Kevés napfény Téli időszakban a test nagy részét ruhával fedjük, és kevesebb a napsütés is Sötétebb bőrszín A melanintartalom fordítottan arányos a bőr D-vitamin-szintetizáló képességével Zsírfelszívódási zavarok Máj- és epebetegségek, valamint a különböző bélgyulladások (pl. Crohn-betegség) esetén Elhízás A bőr alatti zsír megköti a bőrben szintetizált D-vitamint

D-vitaminban gazdag élelmiszerek Mikrogram/100 g Tőkehalmáj 333,0 Tojássárgája 60,0 Hering, nyers 26,7 26,7 Tojás 24,0 Borjú/marhamáj 22,0 Lazac, nyers 15

Annyira super-food, hogy csökkenti a felső légúti fertőzések kockázatát, reuma és egyéb ízületi betegség esetén fájdalomcsillapítóból kevesebb is elegendő. Emésztőrendszeri zavarok tüneteit is elviselhetőbbé teszi, orvosi beavatkozásokat egészít ki. A benne lévő omega-3 zsírsav támogatja a szervezet védekezőképességét. A tőkehalmáj tele van A-vitaminnal , ami csökkenti a stresszt. De még a szemben található ideghártya, a retina sem működne nélküle.

Együnk sokat belőle, egy kis citromolajjal talán még a szaga is elviselhető.

