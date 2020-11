A Fekete Péntek kifejezés először az 1869-es pénzügyi válság idején bukkant fel. Szeptember 24-én pénteken összeomlott a New York-i tőzsde, miután kiderült, hogy két ambiciózus machinátor hosszabb ideje igyekezett felvásárolni a lehető legtöbb aranyat, amit extra profittal szerettek volna piacra dobni.

Megtetszett a név a philadelphiai rendőrségnek is, ők a hálaadást követő, masszív forgalmi dugókkal teli napot kezdték így nevezni 1961-től. Hagyományosan csütörtöki napra esik a hálaadás napja az Egyesült Államokban, és a rá következő pénteken kezdődik a nagy, karácsonyi bevásárlás.

Nem csengett jól először

A Black Friday nem volt éppen pozitív hangvételű kifejezés. Ekkor jött a képbe Abe S. Rosen önkormányzati PR-os, aki sajtóközleményeiben már nem az óriási forgalomra koncentrált, hanem a karácsonyi bevásárlás kezdetére. Azt üzente, hogy hatalmas ugyan a zsúfoltság Philadelphia belvárosában, de milyen jó, hogy a boltok is zsúfolásig megtelnek, nyitástól zárásig kígyóznak a sorok, nagy forgalmat generálva ezzel a kiskereskedőknek.

A PR-akció annyira sikeres volt, hogy ettől fogva a Black Friday már hivatalosan is a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelentette. 1975-től már más városok is átvették a nevet.

Másodszor sem

Létezik egy olyan magyarázat is, hogy ez a kitüntetett nap azért fekete, mert a kereskedők végre profitra tettek szert. Az analóg számlázás korában a piros szín jelölte a veszteséget, a fekete pedig a nyereséget. A karácsonyi vásárlási szezon kezdetén pedig már nem a piros tartományban mozgott a könyvelés.

A költekezés ünnepnapja mélyen gyökeret vert a fogyasztási kultusz őshazájában, majd szép lassan az egész világon. A feltüzelt vásárlók ilyenkor őrült összegeket költenek el.

A legerősebb vevőmágnes pedig a jelentős árengedmény, és ennek csak kevesen tudnak ellenállni.

Sokan szabadságot vesznek ki erre a péntekre, és megszokottá vált, hogy a boltok be sem zárnak. Érdekes azonban, hogy nem mindig a fekete péntek hozza az év legnagyobb forgalmát. A karácsony előtti egy-két nap például sokszor beelőzi.

Osztódással szaporodik

A konzumszellem végleg kiszabadult a palackból, szétterjedt a Földön, és innentől nem volt megállás. Marketingesek szenzációs ötletnek tartották bevezetni a Black Fridayt megelőző Grey Thursday-t, de csak azért, hogy „minden vásárlót maradéktalanul ki tudjanak szolgálni.” Az online vásárlás megjelenése pedig tovább lódította a fantáziát.

Hagyományosan a játékok és az elektronikus cikkek fogynak a legjobban karácsonykor. Nem is kellett sokat várni, a Cyber Monday-ra, a Black Friday után következő első hétfői napra. 2005. november 28-án mutatkozott be az Egyesült Államokban, és pillanatok alatt az online vásárlók legfontosabb örömnapja lett világszerte.

A kérdés csak az: mi váltja ki a vásárlási őrületet?

A válasz prózai: a szerzés ősi, elemi ösztöne munkál bennünk, és egy sikeres shoppingolás aktivizálja az agy jutalomközpontját (nucleus accumbens). A felszabaduló örömhormonok boldogságérzettel töltenek el, amit újra és újra át szeretnénk élni, ezért újabb és újabb terméket keresünk magunknak.

Játszani is engedd!

Agyunk azonban 30 perc múlva véget vet a játéknak, leállítja az eufóriát, és bekapcsolja a hűvös, számító, racionalitásért felelős központot. Átfut bennünk hirtelen, hogy mi mindent vettünk itt össze a boldogság perceiben. Sokszor rájövünk, hogy a legtöbbre az ég világon semmi szükségünk.

Ekkor érkezik a lelkiismeret-furdalás, majd némi düh.

Na és megint a marketingesek.

Átlátunk a szitán, de minek?

Ők jól tudják, mi hogyan hat az agyra, és hogy milyen egyszerű manipulálni az embereket. A cél: kikapcsolni a racionalitást és kimaxolni azt a 30 percet.

Ehhez trükkök sokaságát vetik be:

A nagy nap előtt hirtelen felemelik a termék árát, hogy legyen miből csökkenteni, az eredeti ár pedig megegyezik az új, kedvezményes árral.

Tetemes (pl. 80 százalékos) árengedmény. De csak pár darabra.

Mozgó árak. Reggel még 30 százalékos árengedmény, délután hirtelen 10 százalékra csökken.

Nem véletlenül akciós. Hogy rossz minőségű, az már csak otthon derül ki.

Többnyire sejtjük, hogy ravasz trükkökkel vezetnek minket az orrunknál fogva, mégis újra és újra bedőlünk nekik.

A 9-es bűvös ereje

Ahogy a jó öreg 9-re végződő árcéduláknak is.

William Poundstone a Priceless: The Myth of Fair Value (and How to Take Advantage of It) című híres könyvében a csalafinta árképzéseket vizsgálta, és arra jutott, hogy az értékesítést akár 24 százalékkal is növelheti a 9-re végződő árak használata. Tudjuk, mire megy ki a játék, mégis belemegyünk.

Nem nap, hanem szezon

A Black Friday már réges rég nem egyetlen nap csupán. A vásárlási szezon kezdete csak a kereskedőkön múlik. Elkezdhetik már egy héttel korábban is. Tarthat a fekete péntek szentestéig is. Aztán év elején folytatódhat tovább szezonvégi kiárusítás néven.

Ahogy szélsőséges jelenségeknél lenni szokott, kisvártatva megszületik egy ellenmozgalom. Ez esetben a Buy Nothing Day (Ne Vásárolj Semmit Nap), a túlfogyasztás elleni jelképes tiltakozás. A hagyomány 1992-ben indult Észak-Amerikából, azzal a céllal, hogy nincs rendjén, hogy egyre többet törődünk a vásárlással, miközben az élet más fontos dolgait elhanyagoljuk. Felesleges tárgyak kedvéért pedig hajlandóak vagyunk akár el is adósodni, miközben nélkülük is boldogan elélhetnénk.

Zombiséta üres tekintettel

Természetesen ők is kidolgozták a maguk „marketing eszközeiket”:

Az egyik a Whirl-Mart, amikor is óránkon keresztül, némán toljuk üres bevásárlókocsinkat a pláza zavarba ejtően hosszú polcsorai között, anélkül, hogy bármit is beletennénk.

Ha a zombisétát választanánk, akkor üres tekintettel kell bolyonganunk a bevásárlóközpontokban. Ha megkérdezik tőlünk, hogy mi a frászt csinálunk, azt válaszoljuk, hogy éppen Ne Vásárolj Semmit Napot tartunk.

A leghatásosabbnak a hitelkártya-szétvágás tűnik. Ollóval a kezünkben odaállunk egy megfelelően forgalmas helyre, és kihelyezzük a molinót, ami azt hirdeti: bárkinek segítünk egy egyszerű nyisszantással megszabadulni az őrülettől.