Régóta tart már, időről időre azonban megugrik az Európába tartó bevándorlók száma a Közel-Keletről. 1992-ben, majd 2006-ban is volt egy-egy csúcs év. A legutóbbi, 2013-től kibontakozott tömeges elvándorlás azonban minden korábbit felülmúlt: néhány év alatt legalább 5 millió ember érkezett valamelyik mediterrán ország partjaihoz, menedéket kérve a jobb élet reményében. Legtöbben a polgárháború sújtotta Szíriából érkeztek.

Ekkor hangzott el a nevezetes mondat Bernie Sanders vermonti szenátor (Joe Biden, megválasztott amerikai elnök demokratapárton belüli kihívója) szájából:

A klímaváltozás és a terrorizmus erősödése között direkt kapcsolat van.

Sanders most újra megerősítette korábbi kijelentését, miszerint a klímaváltozást tartja a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak. Korábban, még elnökként, Barack Obama is kijelentette, hogy a klímaváltozás szerepet játszott az ISIS és a vele egyívású nigériai Boko Haram terrorszervezetek felemelkedésben.

A kérdés csak az: használhatjuk-e a klímamenekült kifejezést, a menekültáradat és a megerősödött terrorizmus magyarázataként? Tényleg az emberi eredetű szén-dioxid és a globális felmelegedés miatt váltak élhetetlenné ezek a térségek, és okoztak katasztrofális népmozgásokat?

Nem igazán termékeny a Termékeny Félhold

Szíria a civilizáció bölcsőjének, az egykoron Termékeny Félholdnak nevezett közel-keleti térség legnagyobb országa. errefelé kezdtek először búzát termeszteni őseink, itt alakultak ki az első állandó települések is. Éghajlata azonban fokozatosan szárazabbá vált a bibliai idők óta. Mára félszáraz (semi arid) területnek, ezért ökológiailag nagyon sebezhető területnek számít.

Fotó: Wikipedia A Termékeny Félhold

Szíriában évszázadok óta egymást követik a nedvesebb és szárazabb periódusok. Nem ritkán 5-7 évig elhúzódó időszakok váltják egymást. 2006-ban egy szokásosnál erősebb szárazság vette kezdetét, s amint utólag kiderült, tökéletes katalizátora lett egy polgárháború kitörésének.

Száz éve, amióta a helyi meteorológiai mérések elkezdődtek, a mostani volt a legsúlyosabb szárazság ezen a vidéken. Becslések szerint a földek hatvan százalékát érintette a vízhiány, Másfél millió szír farmer (a földművesek háromnegyede) és pásztor hagyta el egyre terméketlenebb földjét, és vándorolt a szír nagyvárosokba munkát keresni. Ráadásul már korábban szép számmal érkeztek Irakból, Palesztinából különböző konfliktusok elől menekülők. Csak Irakból 1,2 milliónyian telepedtek le a külvárosokban. Nyolc év alatt ötven százalékkal nőtt a nagyvárosi lakosság, 20 százalékuk menekült volt.

A fejlett Nyugat tehet róla. Vagy nem.

2011 tavaszán a földjeiket elhagyók kormányellenes tüntetésekbe kezdtek Daraa-ban. Az elégedetlenkedőket az Aszad-rezsim leverte, mire más városokban is tüntetések kezdődtek. Az utcára vonulók különösen fogékonyak voltak a radikális iszlámra, nem véletlen, hogy Szíria az ISIS egyik legfontosabb befolyási övezete.

Akkor kijelenthetjük, hogy a 2013-tól felerősödött menekülthullám egyik legfontosabb oka a 2006-2010 közötti extrém szárazság?

Bashar Al-Assad elnök, vagy pár ISIS-vezető szerint igen, és a szén-dioxidot eregető Nyugat tehet mindenről. Szakértők többsége ellenben állítja, hogy nem egészen így van.

Nem is sejtették, hogy fenntartható módon élnek

Egészen a közelmúltig Szíria területének több, mint felét füves sztyeppe takarta. Ezen az Irakba, Jordániába és Szaúd-Arábiába is átnyúló óriási összefüggő területen évszázadok óta nomád beduin törzsek legeltették állataikat. Szezonálisan vándoroltak egyik helyről a másikra, figyelembe véve a sztyeppe mérsékelt regenerálódási képességét a félszáraz éghajlaton. Ma ezt úgy mondanánk, hogy fenntartható módon éltek.

Majd jött a "zöld" forradalom

Bashar Al-Assad apja, Háfez el- Aszad azonban szovjet mintára, önellátásra törő mezőgazdasági programot hirdetett 1958-ban. Államosította a sztyeppés területeket. Véget ért a beduin törzsek hagyományos élete, a pásztorokat befektetők fizették és ösztönözték minél intenzívebb legeltetésre. A mérsékelt megújuló képességű füves puszták hamar leromlottak. Az ország keleti részében, az Eufráteszhez közeli vidékeken pedig nagy vízigényű termények, búza és gyapot termesztésébe kezdtek.

Ez volt a Szíria „zöld forradalma”, amely

ugyan látványos termésnövekedést produkált, cserébe leapasztotta a talajvizet.

Az intenzív öntözés, az elvárt magas terméshozamok, a mindig is rapszodikus csapadékmennyiség miatt egyre több kutat fúrtak. 2006-ban kezdődő erős szárazság kimerítette a forrásokat. Pontosabban olyan mélyről lehetett csak felhozni a vizet, amit a szivattyúk már alig bírtak. A gabonatermés visszaesett, az élelmiszerárak az egekbe szöktek, ráadásul az Aszad-kormány drasztikusan lecsökkentette az üzemanyag és az élelmiszerek támogatását is.

Kevés a víz, de nem azért

A világ vízhiánnyal leginkább fenyegetett 33 országa közül 14 a Közel-Keleten és Észak-Afrikában található. A növekvő vízhiány egyik legfontosabb oka (az ész nélküli öntözés mellett) a népesség gyors növekedése. Paradox módon éppen a fenntarthatatlan mezőgazdasági „zöld forradalom” következményeként,

Szíriában 50 év alatt 4 millióról 22 milliósra nőtt lakosság.

Ehhez jöttek még a környező országokból a menekültek. A megnövekedett népesség eltartását olyan nagyléptékű, pazarló módszerekkel biztosították, melyek rohamos ütemben el is pusztítják az emberi létezés természeti alapjait.

Az adott, korlátozott vízmennyiség ma már nem elegendő. Amíg az őshonos sztyeppe minden további nélkül elviselte a szárazságokat, az elmúlt évtizedek intenzív művelése és a túllegeltetés miatt a termőtalaj is degradálódott, erodálódott, elindítva egy elsivatagosodási folyamatot.

Mérvadó kutatók szerint az alapvetően elhibázott agrárpolitika, a kiszipolyozott ökológiai rendszer miatti vízhiány és az összeomlott mezőgazdaság volt az egyik lényeges oka a polgárháború kitörésének és a menekült krízisnek.

Nem maradt tétlen a vezető

Az emiatt hirtelen felduzzadó városi népesség a világon bárhol feszültséget okozna. Aszad elnök mindezeket még meg is fejlete azzal, hogy 2006-ban rekord mennyiségű gabonát (1,5 millió tonna) adott el a világpiacon, csak mert éppen akkor jó áron vették. Egy év múlva vetőmaghiány volt Szíriában, és az addig búzaexportőr ország kénytelen volt évekig gabonát importálni.

A harmadik lényeges ok éppen ez: a kormány képtelen volt kezelni a robbanás közeli helyzetet. Az elégedetlenséget agresszíven leverte, konstruktív megoldásokkal nem tudott előállni, változtatni nem tudott. A káosz és harag állandósult, amely ideális terep egy terrorszervezetnek (ISIS), hogy tagokat toborozzon.

De mi van az ember okozta globális felmelegedéssel?

1902 óta mérik a csapadék mennyiségét Szíriában, és az adatsor azt mutatja, hogy a térség egyre szárazodik. A felmelegedés is valamivel nagyobb a globális földi átlagnál (1-1,2 fok 1902 óta). Az amerikai NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) kutatóintézet azt állítja, hogy jórészt az ember és a szén-dioxid áll amögött, hogy Szíria és az egykori Termékeny Félhold területein egyre gyakrabban sújtja szárazság. Mindezt jórészt modellszámításokra alapozzák, és arra, hogy önmagában természetes okokkal nem lehet magyarázni a folyamatot. Mások óvatosabban úgy fogalmaznak, hogy nem kizárt, hogy az ember is hozzájárulhat a szárazságok gyakoribbá és erősebbé válásához.

Mi elől menekülnek a klímamenekültek?

Általános vélemény, hogy a klímaváltozás csak egy tényező a sok közül, és nem is a legfontosabb. Egy menekülthullám közvetlen kiváltó okai inkább keresendők politikai, gazdasági tényezők között,

és szinte biztos, hogy nem lehet csak egyetlen főbűnöst megnevezni.

Ha egy eleve sérülékeny ökológia rendszert rossz politikával tovább gyengítünk, akkor egy amúgy kezelhető szárazság is robbanást tud előidézni. „Már maga a kérdés is rossz, hogy a klímaváltozás lehet-e az egyik legnagyobb biztonsági fenyegetés.” válaszolt Bernie Sanders elnök-jelöltnek az amerikai kormánynak és hadseregnek is tanulmányokat készítő amerikai kutatóközpont, a Center for Climate and Security két tudósa.

Az éghajlatváltozás legfeljebb egy újabb rizikófaktor egy eleve törékeny, (politikailag, gazdaságilag és természeti környezetében is) instabil térségben. Úgy is mondhatnánk, egy újabb csepp a már rég megtelt pohárba. Könnyen megtörténhet bármikor, hogy pont ez lesz az utolsó csepp.