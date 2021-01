Amikor nemrég megkaptuk az 1 gigás internetszolgáltatást, kiderült, hogy a legnagyobb örömet Bella macskánk számára okozta. Nem, nem érdekli a megnövekedett internetsebesség, sem maga a „csodás külsejű” új router, ellenben annak doboza annál inkább! De miért imádják ennyire a macskák a dobozokba való bújást? Utánajártunk!

Több mint ötven éve kutatják a macskák viselkedését, ami talán nem meglepő, hiszen a kutya mellett a legnépszerűbb négylábú házi kedvenc a cica. Egyik legfurcsább viselkedésük, hogy előszeretettel bújnak kartondobozokba, amikor csak lehetőségük adódik rá – például egy új háztartási eszköz, tévé vagy jelen esetben egy routerdoboz képében, amelybe Bella alig fért bele. (De aztán megoldotta.) A macska dobozba bújásáról sokan úgy gondolják, hogy azért teszi, mert kíváncsi. A dolog magyarázata azonban egyáltalán nem ennyire egyszerű, több ok is van rá.

Stresszoldás

Az első magyarázat szerint a macskák számára a dobozba bújás csökkenti a feszültséget, a stresszt, amit egyébként egy 2015-ös tanulmány is alátámaszt. Claudia Vinke, a holland Utrecht University állatorvosa végzett egy kutatást arról, hogy a macskák stressz-szintje hogyan változik a menhelyre befogott állatoknál. Vinke kísérletében a házi macskák egy részének biztosított dobozt, amelyben elrejtőzhettek, a másik csoporttól viszont megvonta ezt. Elég nagy különbséget fedezett fel a macskák stressz-szintjében: azok a cicák, akik kaptak dobozt, sokkal kevésbé voltak stresszesek, és az emberekhez is jobban közeledtek.

Két csoport macskát figyeltek meg egymástól elkülönítve, az egyik csoport kapott dobozokat, a másik nem. A dobozos macskák sokkal nyugodtabbak voltak, gyorsabban hozzászoktak az új környezethez, és hamarabb barátkoztak az emberekkel is.

Konfliktuskerülés

Másrészről a macskák nem bírják a konfliktust, egyszerűen nem fejlesztettek ki semmilyen problémamegoldó stratégiát, ezért inkább menekülnek, mint harcolnak. (Épp ezért remek játszópajtásai egymásnak a fiatalabb macskák, mert amikor az egyiknek bátornak kell lenni, a másik inkább mindig menekül előle.) A doboz nagyszerű menedéket nyújt bármilyen élőlény elől, de akár még a gazdi elől is, ha egy időre el szeretnének tűnik az ember szeme elől.

A rejtőzködés egyébként a macskáknak elsődleges viselkedési stratégiája, amikor hirtelen stressz vagy akár környezeti változás éri őket. Éppen ezért költözés után ne essünk rögtön pánikba, ha nincs meg a macska, nagy eséllyel csak nem tetszik neki a nagy változás, és ezt esélyesen valamelyik kipakolt dobozban oldja meg.

Kölyökkorukra emlékezteti őket

A kiscicák összebújnak az anyjukkal és kis társaikkal – ez közismert tény, amit Facebookon is napi szinten láthatunk. A kutatások szerint ez a „pólyázó viselkedés” a felnőtt macskák számára ugyanezt a megnyugtató érzést kelti, illetve endorfint – egy örömöt okozó, morfinszerű anyagot – is termel a szervezetükben. A doboz iránti vonzalom tehát a kölyökkor alombiztonság iránti emlékezetén alapul, és a kölyökkor emlékei alapján ez különösen megnyugtató és kellemes érzést jelent számukra.

Ezalól kivételt képezhet azonban a macskahordozó és az autó is, ugyanis mindkettő arra emlékezteti őket, amikor az állatorvoshoz viszik őket – emiatt pedig negatív emlékekkel járnak a macskák számára. Kivéve Cicerónál, aki a macskahordozóját is imádja. (Lásd a fenti képen.)

Buli

A macska alapvetően szórakozásra, ingerekre vágyik, például Bella még mindig ki szeretne lógni a kertbe (és ennek érdekében mindenféle rafinált trükköt és szívfájdító nyávogást megpróbálni bevetni), de már a biztonsága érdekében nem engedjük. Szerencsére Bellának van egy kis haverja: a másik macska, Cicero, de azért előfordul, hogy utóbbi alszik, Bella meg unatkozik. Ilyenkor nincs is jobb buli, mint felfedezni valamilyen extrém, új kuckót, ahová be lehet bújni, akár annak az árán is, hogy rendkívül szűk helyről van szó.

Szeretik a meleget

Végül az ötödik magyarázat, hogy a macskák szeretik a meleget – elvégre sivatagos, forró vidékről származnak. Egy tanulmány szerint nagyjából hét fokkal magasabb környezetben érzik jól magukat az embernél, a szűk helyen összegömbölyödve pedig könnyebben tudják felvenni a megfelelő testhőmérsékletet. Az amerikai National Research Council 2006-os tanulmánya szerint a macskák hősemleges zónája 30–36 Celsius-fok között van. Ebben a tartományban a macskák jól érzik magukat, nem generálnak extra hőt, hogy melegen tartsák magukat. Ez magyarázhatja a zárt helyek szeretetét is: ezek könnyebben felmelegednek, jobban megtartják a testhőt.