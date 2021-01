Nehéz bevallani, de valamiért mindenkit érdekelnek a sorozatgyilkosok, hiszen még a kegyetlen tetteik ellenére is izgalmasnak számítanak egy megfoghatatlan oknál fogva. Rengeteg olyan elkövető van, aki egész városokat tartott rettegésben, és akármennyire is próbálták őket elkapni az évtizedek alatt, még a mai napig szabadon mászkálnak, és vígan élik életüket, míg másoktól könyörtelenül elvették azt. Most összeszedtük a legrettegettebb sorozatgyilkosokat, akiket sosem sikerült leleplezni.

Csupán pár évtizede lett létező fogalom az, hogy „sorozatgyilkos”, mégis egyből felfigyelünk erre a témára. Nem kell szégyenkeznünk emiatt, hiszen a természetünk része, hogy a tiltott, illetve meghökkentő dolgok felé fordulunk. Ezt az is jól bizonyítja, hogy egy közúti balesetnél főleg azért alakul ki forgalmi dugó, mert mindenki bámészkodik, és titkon abban reménykedik, hogy valami durva dolog szemtanúja lesz.

A sorozatgyilkosoknál is ez a helyzet, hiszen az ő esetükben mind katasztrófaturisták vagyunk, és furdal minket a kíváncsiság, hogy miért, illetve hogyan követték el a kegyetlenségeket. Szeretünk szörnyülködni, undorodni, majd kibeszélni másokkal, hogy vajon mégis hogyan létezhetnek ilyen emberek.

Szinte sztárok lesznek azok, akiket elkapnak, így benne van a pakliban, hogy egyeseknek pontosan az a céljuk, hogy így legyenek híresek, legendásak. De vannak olyan szörnyetegek is, akik csupán azért csinálják, mert örömüket lelik benne, és egyáltalán nem szeretnének a tetteik miatt börtönben rohadni, vagy villamosszékben végezni.

Éppen ezért most olyan titokzatos sorozatgyilkosokat szedtünk össze, akiknek ugyan fény derült a rémtetteire, de mégsem sikerült elkapni őket, akármennyire is próbálkoztak vele a hatóságok, akár hosszú évtizedeken keresztül.

Hasfelmetsző Jack

Kezdjük egy igazi klasszikus esettel, hiszen Hasfelmetsző Jack neve egyet jelent a terrorral, és igazából ő volt a legelső olyan, széles körben ismert sorozatgyilkos, akinek a kilétét a mai napig titok fedi. Rengeteg más elkövetőt inspirált tetteivel, és akármennyire is szörnyű, amiket csinált, végül egy legenda lett belőle, akinek a nevét mindenki ismeri a világon.

Hasfelmetsző Jack tényleg létezett, és 1888-ban négy prostituáltat, illetve egy fiatal nőt gyilkolt meg Londonban. Annyira féltek az emberek, hogy hamar híre ment a dolognak, ráadásul kifejezetten megbotránkoztatta a lakosságot azzal, hogy leveleket küldözgetett a Scotland Yardnak és a médiának. Az egyik írásához állítólag még egy kivágott vesét is mellékelt, szóval egyenesen játszott az őt üldözőkkel – feltételezve, hogy tényleg ő volt a feladó, és nem csak egy imposztor, aki figyelemre vágyott.

Az utóbbi több mint százharminc esztendőben számtalan ötlettel álltak elő, hogy ki is volt valójában a hírhedt Hasfelmetsző Jack, de végül egyikre sem sikerült bizonyítékot találni, és ilyen sok idő elteltével már szinte esélytelen, hogy lehulljon a lepel a kegyetlen elkövető kilétéről.

ABC-gyilkos

Minden kétséget kizáróan a valaha volt egyik legfurcsább sorozatgyilkosról van szó, mivel egyszerűen hátborzongató, hogy mi a közös pont az áldozatokban. Az ABC-gyilkos ugyanis az 1970-es évek elején New Yorkban olyan nőket erőszakolt és fojtott meg, akiknek a nevük alliterált, ráadásul olyan helyeken hagyta a maradványaikat, amik szintén azonos betűvel kezdődtek. Wanda Walkowicz holttestét például Websterben találták meg.

Összesen három ilyen esetről tudunk, és a hatóságoknak sikerült elkapniuk egy Joseph Naso nevű embert, aki négyszer is elkövetett hasonló szörnyűségeket, ráadásul az egyik áldozatának is alliterált a neve, így mindenki azt hitte, hogy biztosan ő a tettes. Végül később a DNS-minták alapján kiderült, hogy akármennyire is adta magát a dolog, mégsem ő volt az ABC-gyilkos.

Clevelandi torzós gyilkos

Cleveland lakosai nem igazán tudtak nyugodtan aludni 1935 és 1938 között, ugyanis egy olyan sorozatgyilkos mászkált szabadon az utcákon, aki úgy tizenkettő, húsz embert is meghökkentő brutalitással végzett ki. Férfit, illetve nőt is elkapott, és mindegyik esetben levágta a fejüket, de volt, hogy a nemi szervüktől is megszabadította őket, a testüket pedig különböző helyeken szórta el.

Mivel a legtöbbször csavargókat, átutazókat vagy egyszerű munkásembereket ölt meg, ezért elég nehezen tudták azonosítani őket – főleg fej nélkül –, de voltak köztük olyanok is, akiknek végül kiderült a személyazonosságuk. Az is nehezítette a nyomozást, hogy egyes holttesteket csak később találtak meg.

Máig nem tudni, hogy ki volt a clevelandi torzós gyilkos, viszont 1939-ben meggyanúsítottak egy Frank Dolezal nevű embert, aki később rejtélyes körülmények között halt meg a felügyelet alatt, de végül érdekes módon 2010-ben tisztázták a nevét, szóval az igazi tettes megúszta.

Long Island-i gyilkos

1996-ban kezdődött a Long Island-i sorozatgyilkos rémuralma, és legalább tíz, de inkább tizenhét haláleset fűződik a nevéhez. Az áldozatai olyan nők, akik utcán vagy interneten árulják a testüket, és miután felveszi velük a kapcsolatot, megerőszakolja, majd megöli őket, a maradványaikat pedig a környéken hagyja. Még mindig van olyan, akit nem sikerült azonosítani közülük a munkájukból adódóan, ez pedig eléggé problémássá teszi a nyomozást.

A legutóbbi eset 2013-ban történt, és állítólag még mindig aktív az elkövető. Eddig olyan ügyesen el tudta kerülni a lebukást, hogy a hatóságok szerint valószínűleg van valamilyen kötődése az igazságszolgáltatáshoz, mivel mindig pontosan tudja, hogy mire kell figyelnie annak érdekében, hogy ne kapják el. Félelmetes, de bármikor újra lecsaphat, pedig ő jelenleg Amerika egyik legkeresettebb gyilkosa.

Firkáló

1974-ben és 1975-ben tizennégy embert ölt meg, és hármat megsebesített a „Firkáló” San Franciscóban, ahol rendszeresen diszkrét melegbárokban vadászott. Úgy próbálta elcsábítani az áldozatait, hogy lerajzolta őket – innen ered a ráaggatott név –, majd miután vele tartottak, egy nyugodt helyen megerőszakolta és halálra késelte őket.

Állítólag egy 18–21 év közötti, nagyon intelligens, színes bőrű férfi volt a tettes, de sosem sikerült megbizonyosodni erről, mivel a három túlélő közül senki sem akart beszélni, nehogy kiderüljön a szexuális irányultságuk. Akkoriban betegségként tekintettek a homoszexualitásra, és az egész életüket el kellett volna dobniuk, ha kitudódik a titkuk, emiatt pedig nagyon nehéz dolga volt a hatóságoknak a sorozatgyilkos megtalálásában, aki egyesek szerint még ma is életben van.

Zodiákus

Természetesen a hírhedt Zodiákus sem maradhat le a listáról, akiről még a Harcosok klubja rendezője, David Fincher is készített egy filmet 2007-ben. Az 1960-as, 1970-es években szedte áldozatait Kaliforniában, és öt gyilkosság, illetve két támadás fűződik a nevéhez – bár állítólag ennél jóval több, körülbelül harminchét esetről van szó.

Brutális módszerei voltak, és még szórakozott is a hatóságokkal, a médiával, hiszen furcsa leveleket, rejtvényeket küldözgetett, hogy ezzel is fölényeskedjen felettük. Ezekből egyet sikerült megfejteni, amiből kiderült, hogy elvileg azért gyilkol, mert szolgákat gyűjt magának a túlvilágra, bár valószínűleg ezzel csak az volt a célja, hogy beszéljenek róla.

Évtizedek óta próbálják kideríteni, hogy ki volt az, és már több mint száz teória merült fel, de még mindig nem jártak sikerrel. Rengetegen próbálták megoldani az ügyet, a Zodiákus pedig már jó eséllyel halott vagy olyan idős, hogy nem emlékszik már semmire.

A fent említett sorozatgyilkosok mind olyanok, akiknek felismerték a kéznyomát a különböző gyilkosságokban, és emiatt váltak arc nélkül ismertté. Viszont abba a legfélelmetesebb belegondolni, hogy a legtöbb ilyen egyén nyom nélkül garázdálkodik, emiatt pedig a világ még csak nem is tud a létezésükről.

