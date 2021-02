Létezhet-e annál nagyobb elismerés és öröm, mint amikor szülőhazája uralkodója lovaggá ütné az embert? A jelek szerint igen, hiszen rengetegen visszautasították már a Sir titulust az Egyesült Királyságban. A legérdekesebb indoklásokat gyűjtöttük csokorba.

A könnyűzene kaméleonjaként is ismert David Bowie évtizedeken át szórakoztatta a világot folyamatosan megújuló zenei stílusával és extravagáns küllemével. Gyakran meghökkentő átváltozásai hat Grammy-díjat hoztak a néhai művésznek, ám ennél nagyobb elismerésre nem is vágyott: simán lekoptatta az őt megkörnyékező brit királyi udvart.

Először 2000-ben, amikor a Brit Birodalom Rendjének parancsnokává avatták volna, majd három évvel később, amikor előadói átváltozásának újabb állomásaként Sir David Bowie lehetett volna belőle. Korabeli magyarázatából az derült ki, hogy nem is tartotta valami nagyra az efféle kitüntetéseket:

A 2018-ban elhunyt világhírű elméleti fizikus, Stephen Hawking a tudományos díjak garmadáját fogadta el, sőt, még a brit becsületrendet is. A lovagi rangra viszont már nemet mondott, hivatalos indoklása szerint pusztán azért, mert

Ám mivel az eset az 1990-es évek legvégén történt, amikor Hawking gyakran bírálta nyilvánosan is a brit kormány szűkmarkúságát a tudományfinanszírozásban, a hozzá közel álló korabeli források szerint inkább öntudatos politikai üzenet volt ez részéről, semmint privát kényeskedés.

A királynőnek politikai megfontolásokból kosarat adók listáján egyébként olyan sztárok szerepelnek, mint például John Lennon a Beatlesből, aki a Brit Birodalom Rendjének tagja fokozatot utasította vissza (mely automatikusan ugyan nem jelent Sir előtagot, de hasznos belépő hozzá), mert szégyellte hazája szerepét a nigériai polgárháborúban.

A kilencvenes évek Trainspotting című kultuszfilmjének rendezője, Danny Boyle egyenesen filozófiai alapokon utasította vissza a lovagi címet. A 2012-es londoni olimpia megnyitóünnepségének megrendezése után ajánlotta fel neki a királynő, ám ő nem kért belőle.

Nem én lennék. Ezrek dolgoztak a kezem alá mindig is, ők is ugyanolyan fontosak, mint én. Én nemcsak blablázok erről, hanem tényleg így is gondolom. Még akkor is, ha emiatt soha többé nem hívnak meg a királyi palotába.