Ez nem a „nincsen kanál” pillanat a Mátrixból, hanem az evolúciós konvergencia, ami sokkal durvább.

Fotó: Wikipédia Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus

Az emberek többsége nem tud róla, hogy a tonhal genetikailag közelebb áll az emberhez, mint a cápához. Lehet, hogy többen hallottak a karcinizáció nevű folyamatról, aminek lényege, hogy ha rákról van szó, a törzsfejlődésnek mindegy, hogy milyen, akkor is tarisznyarákot csinál belőle.

Az evolúció során előfordulnak párhuzamosságok, sőt olyan esetek, amikor a fejlődés egy irányba tart, ezt nevezik konvergenciának. Nos, a fa nem ilyen, sem a rendszertanban, sem a törzsfejlődésben nincs ilyen kategória – a növények ezekkel amúgy sem törődnek, és fává vagy lágyszárúvá lesznek, ha úgy tetszik nekik.

Az, ami

De mi a fa? Egy viszonylag nagy, hosszú életű növény, fás szárral. A fa, mint anyag, a szövetekben található cellulózból és ligninből adódik, ami minden növényi sejtben előfordul, a fa anyagát pedig ezek nagy sűrűsége teszi merevvé.

Lágyszárúaknál egyszerű genetikai módosítással elérhető, hogy másodlagos növekedés során a fásszárúakra jellemző kérget növesszenek. Ez a változtatás egy váratlan élettani következménnyel is jár: a növény hosszú életű lesz, és nem évelő. Ennek persze az ellentéte is megtörténik: ha kell, lágyul a szár. A fákon élősködő fagyöngy maga is fa ősöktől eredve váltott pályát.

A juhar és az eperfa közös őse nem fa. Az eper és a csalán közös őse fa. Az alma és a barack közös őse valószínűleg nem fa volt. A 250 millió éve megjelent virágos növények ősei szintén fák lehettek.

Ez a dendronizáció, vagyis a fává fejlődés. Ellentéte a poaizáció vagy lágyszárúvá fejlődés.

Kicsit olyan, mintha léteznének kétéltű madarak, emlősmadarak és rovarmadarak, csőrrel és tollakkal, és viszonylag nehéz lenne megkülönböztetni, melyik melyik – ez a helyzet a fákkal.

Madár, nyúl, fa

A fává válás ráadásul friss evolúciós fejlemény, legalábbis mindig friss, mert újra és újra bekövetkezik. A Kanári-szigeteken honos növények 38 esetben egymástól függetlenül fejlődtek fákká.

Ezúton üdvözöljük tehát az alsós gyermeknek környezetből lágyszárú-fás szárú növényeket ismertető szülőt és tanárt, továbbá a darun dolgozó köztéri favágókat: a fa köznapi kategóriaként működik, és nem véletlenszerű, de valójában a fák a növények stratégiai genetikai trükkjei, amit – mint fehér nyulat – bármikor előránthatnak a kalapból.

Ha már stratégiánál tartunk: az viszont soha nem fordul elő, hogy növények füvekké fejlődnének. A füvek egyszerűek, és a túlélés terén nagyon sikeres növények és pázsitfűfélék néven egy saját változatos családot alkotnak.