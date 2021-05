Ha két hangya találkozik, csak egy pillanatra állnak meg, feromon molekuláikkal azonosítják egymást, majd sietősen mennek tovább a dolgukra. Ám ha két hangyacsapat fut össze, akkor biztosan csetepatéba keverednek, és hatalmas öldöklést csapnak. A hangyák ugyanis a darazsak leszármazottjai, ezért alaptermészetüknél fogva agresszívek.

Minderről Bakos Ádám az első hazai hangyatenyésztő és hangyafarmer tájékoztatott minket, aki háza ajtajában egy hangyacsapdát helyezett el gondosan. Meglepődésünkre csak annyit mondott, hogy imádja ezt az állatfajt, de nem szeretné, ha a két legelterjedtebb hazai faj, a fekete hangya (Lasius niger) és a gyephangya, másik nevén a járda hangya (Tetramorium sp.) tanyát üssön a lakásban. Nála a kémcsövekben és az átlátszó műanyag több emeletes hangyavárakban, a formikáriumokban van a helyük, ahol akár egész nap figyelhetjük szorgoskodásukat.

16 Galéria: Hangyafarm Fotó: Kaszás Tamás / Index

Az első, ami felötlik bennünk egy rácsodálkozó kérdés: mit lehet kedvelni a hangyákban?

16 ezer hangyafajt tartanak számon, Magyarországon 126 -féle él.

És mind bátor, harcos, becsületes fickókat alakítanak a mesékben.

Nálunk Kaszi, a hangya volt a saját bejáratú szuperhős. Amerre csak járt, igazságot osztott, huncutkodott, és ahol tudott, segített a bajbajutottakon.

Életünkben legalább egyszer biztosan foglalkozunk velük behatóbban is. Bizonyára mindnyájunknak megvan az óvodáskori emlék, amikor a jó, kedves fekete hangyát megvédtük a gonosz vöröshangyáktól, akik bántani akarták a kisebbeket. A vöröshangya ráadásul csíp is, pontosabban savaz, méghozzá, meglepő módon hangyasavval (a képlete középiskolás kémia tananyag része, mégsem tudná senki pontosan felidézni az összetételét). És emlékszünk a fákon szigorú menetoszlopban felfelé siető tölgyfahangyákra is, akik főleg a Kárpát-medence lakói, és részei a békés hangyafajok öt százaléknyi toleráns, nem háborúzó elit alakulatának.

Nemrég bontottak csak zászlót a hangyások

2016-ig nyúlik vissza a magyar hangyász szubkultúra története. Bakos Ádám akkor látott egy „hogyan alapítsunk hangyafarmot a lakásunkban?” című kanadai videót, és akkor, ott helyben eldöntötte, ő lesz a hangyatartás hazai pionírja. Alámerült a bolyok világába, és rájött, szinte alig tudunk valamit ezekről az államalkotó dolgos rovarokról. Megírt ezért egy hiányzó szakkönyvet, videócsatornát és webshopot indított, és ma már mintegy több mint tízezren követik, ahogy a szárnyas királynők petét raknak, vagy gondosan összegyűjtik a szemetet a formukárium egyik sarkába, vagy ahogy buzgón mászkálnak az emeletek között. És ahogy meghökkentően tökéletes államot építenek ki.

Pont ez fogta meg őt, és ez vívja ki a legtöbb hangyás hobbista bámulatát is. A hangyaállamok sok hasonlóságot mutatnak az emberi társadalmakkal, és szociális szempontból is sokat lehet tanulnunk tőlük: precíz munkamegosztás, hatásos kommunikáció és tökéletes együttműködés. A mesék vagány hősei individualisták, egyedül keverednek kalandokba. A boly tagjai azonban nem egyéniségek. Legfeljebb a steril nőstényeket (dolgozók), termékeny hímeket (here) és a szárnyas királynőt lehet megkülönböztetni. Esetleg a kasztokat, a kicsi termetű lárvagondozókat, vagy a nagyra nőtt anyagmozgatókat, akik egyben táplálék raktárként is funkcionálnak.

Sokkal többen vannak, mint mi

Egyes mürmekológusok (hangya-kutatók) a kolóniát élő szuperszervezetnek tekintik, szerintük maga az önálló egységként (entitásként) működő boly az élőlény. A hangyák pedig úgy működnek együtt benne, mint a sejtjeink. Annyira sikeres faj, hogy ha az összes hangya tömegét megmérnénk, a szárazföldi állatok súlyának kb 15-25 százalékát tennék ki. És ebben nincsenek benne az akár hat méter magas várakat építő termeszhangyák, ugyanis ők, nevük ellenére nem hangyák, hanem a csótányok rokonai.

Ha beszippantana ez a békés passzió, akkor először „beleszeretős” fajokkal kezdjünk. Például fekete, vagy járdahangyával, vagy maggyűjtőfélékkel. És nem a vicces levélvágó hangyával, amelyek a magas páratartalmat szeretik. Megoldható persze a trópusi klíma egy panellakásban is, ám könnyen elszaporodhatnak a penészgombák.

Kapunk kémcsőben egy királynőt (ha megtermékenyítették, leveti szárnyait), és pár dolgozót, beszerzünk egy emeletes átlátszó falú résbiztos formikáriumot, csepegtetünk egy kevés mézet, esetleg veszünk rovartetemeket, és már nézhetjük is hátradőlve, hogyan épül fel egy mintaállam. Tízezer forintból is elindulhatunk, ám ha valami egzotikus fajhoz ragaszkodunk, akkor akár több mint százezer forintot, vagy öt-tízszeresét is áldoznunk kell. Ha gondozzuk őket, akkor jó darabig nem kell aggódnunk a királynő miatt, fajtól függően 20-25 évig is elélnek, és sok generációnyi állampolgárt nemzenek életük során. Ehhez képest egy darázs királynő küzdelmes élete legfeljebb másfél évig tart csak.

Szorgos hangyánk győzni fog

Nem látnak jól, a rezgésekre azonban rendkívül érzékenyek. Egy nagykörúti lakásban például nem érdemes belevágni állam alapításába, a Combino villamosok vibrációi ugyanis állandó stressznek teszik ki őket, és valószínűleg nem fog kifejlődni egy serény hangyaváros. A hangyás etika tiltja is a kémcsövek és formikáriumok rázogatását, ahogyan azt is, hogy két bolyt összeeresszünk. A házi hangyákat nem harcoltatjuk, hanem csak gyönyörködünk bennük, mondja a hangyafarmerek etikettje.

Persze némi megszokást igényel, hogy egyik kezünkkel hangyacsapdát állítunk a konyhapultra az apró vörös fáraóhangyák ellen, a másikkal pedig lisztkukacot teszünk házi kedvenceink bolyába. És az is, hogy sokan megmosolyogják és bolondériának tartják ezt az egészet, mégis már legalább ezer farm létesült idehaza. És a hóbort még csak most kezd kibontakozni. Volt olyan, hogy a nagymama unokájának vett hangyákat, aztán annyira megkedvelte ezt a mikrovilágot, hogy magának is beszerzett egy családot. És ha belegondolunk, ez semmivel sem őrültebb elgondolás, mint akváriumot tartani. Már csak azért sem, mert macerás a vizes hobbi, ráadásul megalapítani egy ideális államot van annyira izgalmas, mint céltalanul úszkáló unatkozó guppikat nézegetni.

