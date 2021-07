A szokásosnál kissé később, a csapadékos hetek után a meleg beköszöntével most indul a szúnyoginvázió. És ha nem lenne elég az itthon őshonos mintegy ötven csípőszúnyogfaj, pár éve megérkezett hozzánk három újabb is:

az ázsiai tigrisszúnyog,

a japán bozótszúnyog

és a koreai szúnyog.

Ráadásul ezek az invazív szúnyogfajok potenciális rizikóforrások, emberre és háziállatokra egyaránt veszélyes kórokozókat, vírusokat, fonálférgeket terjeszthetnek. Vagy éppen halálos sárgalázat és csonttörő lázat. Utóbbi a csonthártyát támadja, és olyan fájdalmat okoz, mintha csonttörésünk lenne.

Mivel alig ismerjük őket, Ökológiai Kutatóközpont elindította a szúnyogmonitort , ahol lakossági bejelentések alapján mérik fel, mennyire szaporodtak el ezek az új csípőszúnyog fajok. Már több mint háromezer fotót és szúnyogmintát küldtek, de még így sem tudható túl sok minden róluk, mondta az Indexnek Dr. Soltész Zoltántól tudományos munkatárs.

Az biztos, hogy ők is szeretik a vért, és, ahogy a többiek,

csípéskor idegen fehérjét juttatnak belénk.

Ennek hatására a szervezetünk azonnal reagál és hisztamint kezd termelni. Az erek kitágulnak és végső soron ez okozza a duzzadást. A gyulladás pedig a viszketést, ami csak fokozódik, ha elkezdjük vakarni.

Meglepő, de

a szúnyogok, így ezek az új invazív fajok sem vérrel táplálkoznak.

Vegetáriánusok, a növényi nektárt szeretik, vérünket pedig egy speciális fehérje miatt szívják, ami nélkülözhetetlen a tojások kifejlődéséhez. Ezért sem csípnek a hímek, csak a nőstények, akik tovább is élnek: a hímeknek nagyjából egy hét adatik meg, a nőstényeknek akár két hónap is.

Agresszívan meggyötörnek

A Balatonnál négy jellemző faj csíphet minket össze.

A legismertebbek a pici gyötrő szúnyogok, amelyek napnyugta után, este fognak hozzá kínzásunkhoz.

A legdurvább csípéseket az agresszív oldalfoltos szúnyogok okozzák, méghozzá egész nap.

Nyár elején még nem sok mocsári szúnyogból a nádasokban és a vízparton, július közepén kezdik a szezont.

A negyedik faj a legnagyobb, egycentis és tömegesen szurkálnak a Balatonnál. Neve is az: balatoni szúnyog.

Na de miért imádnak valakit a szúnyogok? Másokat pedig miért kerülnek?

Ezek vérszívók szó szerint kiszagolnak minket. Ráadásul testünk hőjét és a kilélegzett szén-dioxidot is jól érzékelik. Akár negyven méterről is. Egyesek szerint ha 0-s a vércsoportunk és izzadunk, nincs menekvés, az A-s vérűek viszont jól járnak. Amúgy jórészt a génállományunk és illatunk határozza meg, hogy kit mennyire esznek ezek a rovarok.

Nők, cigi, alkohol

Azt gondolnánk, hogy a gyerekek vére jobban kell nekik, pedig a nagyobb testű, ezért több szén-dioxidot kilélegző felnőtteket finomabbnak találják. Megvesznek a sportolókért, pontosabban az izzadságban lévő tejsavért is, és a bőrünkön lévő baktériumokért, mikrobákért. Ezért állandó célpontok a bokánk és a lábfejünk.

Odavannak a nőkért. Különösen a terhes nőkért, akik az átlagnál húsz százalékkal több szén-dioxidot lélegeznek a levegőbe. Ha még sötét ruhát, ne adj isten vörös ruhát is viselnek, euforikus állapotba kerülnek. Nem látnak jól, de kedvelik a sötétebb színeket, a feketét a sötétkéket és a szürke árnyalatait favorizálják, a fehéret és pasztellszíneket kevésbé.

Kézenfekvő lenne, de nem számít, hogy dohányzunk-e. Pontosabban a füstöt, így a cigifüstöt sem kedvelik, de a nikotint árasztó bőr nem korlátozza őket. Az alkoholt pedig kifejezetten vonzónak találják. Nemcsak az etanol szaga miatt, hanem azért is, mert testhőmérsékletünk iváskor megemelkedik és többet is izzadunk. Ha emellett húsimádók vagyunk, kiváltképp, ha a sertéshúst eszünk, szívesen ránk repülnek. A fokhagyma viszont ezek ellen a vérszívók ellen is hatásos. Ahogy a citrom és a eukaliptusz is.

Már nem írjuk őket

Amúgy már rég feladtuk a harcot ellenük. A vegyszeres irtásba sok más rovar is belepusztul, például háziméhek. Ráadásul nem túlságosan hatékony módszer. Eredményesebb a biológiai irtás, amikor még lárvakorukban elpusztítjuk vizes élőhelyeiken őket. De olyan sokan vannak, hogy képtelenség komoly eredményt elérni. Nem véletlen, hogy a szúnyogirtás szó is elavult lett, hivatalosan már nem irtunk, hanem csak gyéritünk. Egy szó, mint száz, vérünket adjuk és eltűrjük őket.