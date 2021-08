Bolygónk 23 óra 56 perc 4,09053 másodperc alatt végez egy teljes fordulatot a tengelye körül. Az Egyenlítő hossza 40 070 kilométer, ahol leggyorsabban, óránként körülbelül 1670 kilométeres sebességgel pörög a Föld. De mi történne, ha hirtelen abbamaradna ez a forgás? Nem lenne jó napunk, utána pedig nem is lenne több napunk.

Szögezzük le az elején, hogy mai tudományos ismereteink szerint nincs olyan természeti erő, amely hirtelen megállásra tudná kényszeríteni a Föld forgását; felejtsük el az 1951-es, Aznap, amikor a Föld megáll című filmet és az űrlényeket. A bolygónk kialakulása óta folyamatosan forog változó sebességgel, többek között a földi, oxigéndús atmoszféra is ennek a lassuló forgásnak köszönhetően alakulhatott ki.

A felszín forgási sebessége a bolygó geoid formájából következően eltér a Föld különböző pontjain. A forgási sebesség az Egyenlítőtől – ahol a leggyorsabb, 1670 kilométer per óra – a sarkok felé haladva csökken, a sarkpontokon eléri a nullát. A forgás őrületes sebességét, bárhol legyünk is a Földön, nem érezzük, hisz minden velünk együtt mozog keleti irányban.

Ám amennyiben hirtelen megállna a Föld, az esemény a perdületmegmaradás következtében az Egyenlítőn és a környékén széttépné a felszínt, ugyanis minden továbbrepülne forgásirányban, beleértve az élőlényeket, az ember alkotta épületeket és tárgyakat, az óceánokat, a hegyeket, mindent.

A szilárd anyagok mellett a levegő mozgása is megváltozna, több száz kilométer per órás szelek alakulnának ki a hirtelen stop hatására, amik tovább roncsolnák a felszínt, és széthordanák a felszakadó törmelék egy részét. Hosszú távon a szelek és a légmozgások iránya is megváltozna, amivel a bolygó időjárási viszonyai és éghajlati övezetei is a fejük tetejére állnának.

Nagy valószínűséggel azzal, hogy hirtelen álló helyzetben maradna a Föld, elvesztené a belső szerkezetében működő, dinamómechanizmus generálta mágneses mezejét is, amely többek között megvédi a felszínt a kozmikus sugaraktól és az elektromágneses viharoktól.

A felszínből kiszakadó törmelék egy része visszanyerne valamennyit a pörgésből, ahogy a Föld már a tengelyéhez viszonyítva álló helyzetben folytatná a Nap körüli pályán útját, ám mivel a törmelék nem érne el akkora sebességet, hogy kilépjen az űrbe, a bolygónk gravitációs vonzása visszahúzná azt, ennek következtében pedig egy meteorit becsapódásához hasonló folyamat indulna meg az Egyenlítő vonalán, annál nagyobb és szélesebb területen.

Az akkréciós korongként viselkedő, visszazuhanó felszín folyamatosan bombázná a Föld maradványait, a becsapódások alkalmával mindig energiát felszabadítva. Ez a kérget egy időre folyékony kőzetté változtatná, a felszíni vizek egy részét pedig elpárologtatná. A folyékony halmazállapotban megmaradt víz a felforrósodott kéreggel érintkezve új ásványi formákban szilárdulna meg, átformálva a bolygónk felszínét.

Abból, hogy a forgás megállt, a sarkokon nem szakadna szét a felszín, az akkréció hatása nyomán azonban ott is érezhető lenne például a légkör és a szél változása, illetve a magnetoszféra eltűnése nyomán a sarkokat is elkezdenék bombázni a napszél töltött részecskéi. Amennyiben maradna élet a bolygón azután, hogy az Egyenlítő és környéke szétroncsolódott, a magnetoszféra pedig eltűnt, azzal vélhetőleg a folyamatos sötétség és fagy, vagy a folyamatos forróság és nappal végezne.

Mivel a Föld nem folytatná napi forgási ciklusát, a Nap körül megtett pályája határozná meg, mikor van világos és meleg, illetve mikor van sötét és fagy. Bár bolygónk túl messze van a Naptól ahhoz, hogy olyan kötött tengelyforgás alakuljon ki kettejük között, mint ami a Föld és a Hold között van, de amennyiben megállna a Föld saját tengelye körüli forgása, a bolygó egyik felét mindig, másikat pedig soha nem érnék a Nap sugarai.

Bár a Föld forgása folyamatosan lassul – egy nap évszázadonként 1,7 milliszekundummal lesz hosszabb –, a tudomány jelen állása szerint szerencsére a hirtelen stop nem következhet be, a hosszú távon végbemenő változások pedig elég időt nyújtanak ahhoz, hogy a bolygó élővilága valamilyen szinten alkalmazkodjon.

