Most zajlik a SUP világbajnogság a Balatonon, ötven ország félezer evezőse (vagy szörföse?) hasítja a lágy habokat. És tombol a SUP-őrület idehaza is. Annak ellenére, hogy sokan semmit nem tudunk az áramvonalas deszkákról.

Annyira nyilvánvaló valamilyen nagyobb darab uszadékfán, deszkán, tutajon állva siklani, hogy az emberiség már sok ezer éve űzi ezt a műfajt valamilyen formában. Vadásztak, halásztak, vagy éppen az éj leple alatt halkan megközelítették rajtuk az ellenséget. Peruban például a nádból font Caballitos de Totorakon álltak és eveztek az ősi idők óta.

Ennek alakja már hasonlít az utóbbi évek legfrissebb őrületéhez, a világon mindenhol futótűzként terjedő SUP-mániához. A név is onnan ered, hogy állva evezés (Stand Up Paddling, ami szintén lehet comedy, csak másképpen). Ausztrália és Új-Zéland felfedezője, James Cook kapitány, szörföző hawaiiakat látott 1778-ban, amint koa fából készült deszkákon eveztek peckesen állva. A vezetőnek volt a leghosszabb szörfje, akár öt méter hosszú, a többieknek 2-3 méter, attól függően, milyen státuszt töltöttek be a közösségben.

Eddig nem is lenne semmi különös, de ordít a kérdés:

mi tartott ezidáig?

Miért kellett a kétezres évekig várni arra, hogy tömegek egyensúlyozzanak deszkákon? És, hogy a halászó népek úszó alkalmatosságai trendi önálló sportággá alakuljanak?

Hogy jobban láthassunk?

Az egyik legenda szerint az 1940-es években ben a híres Waikiki-tengerpart (Hawaii) szörfoktatói kezdtek el SUP-szerű deszkákat használni, hogy felállva jobban láthassák és instruálhassák a tanítványokat. Az irányváltáshoz pedig evezőket használtak. Az eredeti szörfösök is arra törekednek, hogy felálljanak a deszkára, de, ahhoz, hogy kijussanak a hullámzónába, és szerencsés esetben végigszáguldjanak egy jól fejlett, méretes hullámcsőben, a deszkára fekve ki kell evezniük. A kezükkel.

Hogy friss levegőn cigizhessünk?

Egy másik történet szerint az 1950-es években bizonyos Ah Choy fivérek azért ragadtak evezőlapátot, hogy közelebbről tudják fotózni társaikat. Ráadásul sokszor cigarettázással ütötték el az időt a friss tengeri levegőn. A cigit a karjukra erősítve vitték magukkal, pont úgy, ahogy apjuk is tett, aki egy térdsérülés miatt szinte csak állni tudott már a deszkán, és két bláz között kenulapáttal hajtotta magát előre.

Bármi előfordulhatott, de az biztos, hogy a nagy áttörést egy 2004-es Buffalo Big Board Contest nevű verseny hozta el, ahol más szörfszámok mellett már SUP-pal is rendeztek futamot. A versenyről készült fotók és videók divatot teremtettek, és egyre többen billegtek, vagy siklottak befelé evezve a habokba.

Azon kívül, hogy állva evezés egy deszkán, már csak azt kell tisztázni,, hogy mi valóban a SUP? Merthogy két világszövetség kapott össze a hóbort besorolásán.

A Nemzetközi Szörf Szövetség (ISA) után deszkára állt a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) is, és elindították két különálló versenysorozatukat, a két szervezet között pedig megkezdődött a rivalizálás.

Mi a SUP: egy speciális szörfözés, vagy egy sajátos kenuzás?

A szörfösök úgy érvelnek, hogy ők szülték meg a SUP-ot, tőlük ered minden lényeges tulajdonsága. A kenusok pedig úgy, hogy mindegy, hogy állunk, térdelünk, vagy ülünk éppen, attól még a deszka lapátolással halad előre. Tehát nagyjából úgy, mint egy kenu.

Amikor pedig felmerült, hogy itt az ideje bevezetni az olimpiákra is ezt a sportot, mindenki saját magát jelölte meg a gazdának. A 2018-as Buenos Aires ifjúsági olimpián a kenusok még megvétózták a SUP-osok szereplését. Nem így a Tokiói Olimpián, ahol immáron a szörfösök lettek a sportág hivatalos irányítói. Ellenben a most zajló balatoni SUP-vb szervezői megint csak kenusok (Magyar Kajak-Kenu Szövetség).

Lehet, hogy feloldhatatlan marad a kérdés, hogy milyen faj is a SUP.

De lehet, hogy nem is kell megválaszolni.

Elég csak annyi tudni, hogy mindössze egy felfújható (pvc) deszkára és evezőre van szükség, és szinte bármelyik hazai vízen szörfözhetük-kenuzhatunk.

Mifelénk az utóbbi 7-8 éve jelentek meg először, ma már tömegek csorognak szinte meditatív tudatállapotban a vizeken. Egyre gyakrabban tűnnek fel békésen szemlélődő kutyák is a deszkák csúcsain, és látni szép számmal a down dogokat is, csoportosan. Merthogy megállíthatatlanul terjed a SUP-jóga is, amikor egész csapatok himbálóznak behunyt szemmel a habokon.

Ezek után most döntse el valaki, pontosan mi is a SUP!