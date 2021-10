Nagy jelentőségű az eredeti Star Trek szériában Kirk kapitányt alakító, most 90 éves William Shatner október 13-i űrugrása, azonban téves lenne azt gondolni, hogy Kirk (vagyis Shatner) az első, aki feltűnt a Star Trekben és megjárta a világűrt is. A Scotty-t alakító James Doohan hamvainak űrbe történő feljuttatását ne számoljuk, bár a színész családja örült, valljuk be, kissé morbid lenne űrutazásnak venni.

Fotó: IMDB Dr. Mae C. Jemison, mint Palmer hadnagy és LeVar Burton, mint Geordi La Forge a Star Trek: Az új nemzedék 150. részében 1993-ban.

De ha nem Kirk, akkor kicsoda? A válasz a Star Trek: Az új nemzedék egyik epizódszereplője, Dr. Mae Carol Jemison. A nő a sorozat 150. epizódjában (A második esély) tűnt fel, mint az Enterprise-D transzporterét kezelő Palmer hadnagy.

Mielőtt azonban a tévés szériában szerepelt volna, Mae C. Jemison megjárta a világűrt is az Endeavour űrsikló fedélzetén, mint az STS-47 misszió egyik tudományos specialistája.

Jemison 1987-ben lépett be a NASA-hoz, miután mérnöki diplomát szerzett a Stanfordon kémiából, majd orvosit a Cornellen. 1983 és 1985 között általános orvosként szolgált a Béke Hadtestnél Libéria és Sierra Leone országaiban. Azzal, hogy az űrsiklóprogram ötvenedik küldetésén az Endeavour fedélzetén dolgozott, ő lett az első afroamerikai nő, aki az űrben járt. Ez volt az egyetlen repülése és az egyetlen alkalom, amikor Jemison elhagyta a bolygót; 1992. szeptember 12-e és 20-a között 126 alkalommal kerülte meg a Földet. A nő a misszió után nem sokkal, 1993 márciusában kilépett az űrügynökségtől és kutatócéget alapított. A Lego Nők a NASA-nál nevű szettje és az Apple TV+ For All Mankind című sorozatának Danielle Poole karaktere is emléket állít Jemison űrhajós karrierjének.

Az űrbe a Star Trek világában tért vissza. A NASA tiltja az aktív szolgálatot teljesítő asztronautáinak, hogy privát produkciókban vegyenek részt, a sorozat 150. epizódjának forgatása idején azonban Jemisonra már nem vonatkozott ez a tiltás. Az űrhajósnő saját elmondása szerint nagy Star Trek rajongó, gyerekkorában az Enterprise Uhura hadnagyát alakító Nichelle Nichols volt példaképe, az Endeavouron töltött ideje alatt pedig műszakjait az Uhura által a sorozatban használt „Hailing frequencies open” (magyarul „Üdvözlőcsatorna nyitva”) beköszönéssel indította.

Jemison űrrepülése után LeVar Burton, Geordi La Forge megszemélyesítője egy közös barátjuktól hallott arról, Jemison mekkora rajongója a szériának. A 150. epizód volt Burton első rendezése (később még egy részt rendezett Az új nemzedékhez, de dolgozott a DS-9, a Voyager és az Enterprise című spin-off sorozatok egyes részein is), így megkereste Jemisont a kérdéssel: akarna-e a Star Trekben szerepelni? Jemison saját elmondása szerint nem tudott nemet mondani, Burton pedig, hogy meglepje az űrhajósnőt, még Nichelle Nicholst is megkérte, vegyen részt az epizód forgatásán.

Az űrhajósnő, mint Palmer hadnagy csupán pár mondat erejéig van képernyőn, az epizód sztorija az első tiszt, Will Riker és a transzporter által létrehozott másolata köré épül. Érdekesség, hogy az írók eljátszottak a gondolattal, hogy kiírják Will Rikert és helyét a másolatra, Tom Rikerre bízzák majd.

Dr. Jemison a Star Trekhez kétszer tért még vissza. Szerepelt a sorozat harmincadik évfordulóját ünneplő Star Trek: 30 Years and Beyond, és a How William Shatner Changed the World című dokumentumfilmekben. Rajta kívül még két NASA-űrhajós tűnt fel a Star Trek világában. Michael Fincke és Terry Virts asztronauták a Star Trek: Enterprise című sorozat utolsó részében játszottak egy-egy mellékszereplő mérnököt. Mindannyiukban közös, hogy a Shatner-féle Star Trek inspirálta őket, hogy űrhajósok legyenek. Csak ők hamarabb járták meg az űrt, mint a sorozat díszleteit, William Shatner pedig fordítva.

Ha valaki megnézné ezeket az epizódokat, a Netflixen megtalálja őket. Jemisont Az új nemzedék 6. évadának 24. részében keresse, Fincke-et és Virts-t pedig az Enterprise 4. évadának 22. epizódjában.