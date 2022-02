Kiépített utak ugyan már az ókori Mezopotámiában is léteztek, és az asszírok, a perzsák, majd az ókori görögök és rómaiak is rendelkeztek velük, azok még korántsem hasonlítottak mai formájukra. Az akkori emberek pedig bizonyára álmukban sem gondolták, hogy egyszer félre dobjuk lovainkat és egy sokkal hatékonyabb közlekedési eszközt választunk majd. Márpedig ez így történt, az automobilok apránként átvették a hatalmat a közlekedés felett, majd igazi forradalmat váltottak ki. Előbb megjelentek a közforgalmú kiépített utak, amiket a gyorsforgalmi autóutak követtek.

Az ösvények, a sokak által használt csapások egyidősek lehetnek az emberiséggel, ehhez nem kell különösebb történelmi tudás, elég ránézni a városi füves területek sokat használt, „kitaposott” ösvényeire. Az idő előrehaladtával megjelentek az épített utak, a római építészek híresek voltak ezekről a munkáikról is, az akkori ismert világot leigázó légiók ezeken az utakon haladtak. Az ókor és a középkor legáltalánosabb közlekedési eszközei a lovak, illetve az általuk húzott kocsik számára is szükségesnek bizonyultak az épített utak. A XIX. században a technológia fejlődése új kihívás elé állította az útépítő mérnököket.

Az útépítés kezdetei

A nagy változások az 1800-as években következtek be, a modern kor embere azon kezdett elmélkedni, hogy lovát hogyan tudná lecserélni valami jobb és gyorsabb eszközre. 1885-ben aztán Karl Benz német mérnök meg is alkotta a világ első belsőégésű motorral közlekedő autóját, ami – mint ma már tudjuk – alapjaiban változtatta meg a közlekedést. Az automobilok elterjedtek, a meglévő utak azonban inkább csak jó időben voltak alkalmasak a közlekedésre. Esős időben a saras földút nem épp ideális felület még a mai járműveknek sem, ahogy a havas, téli idő sem kedvezett nekik már akkor sem.

Nem csoda, hogy egyre nagyobb volt az igény a nagyobb komfortot nyújtó és a menetidő csökkentését elősegítő utak megalkotására. Így született meg a modern útépítés atyjának nevezett Pierre Trésaguet rendszere, az úgynevezett rakott kő alapú korszerű útpályaszerkezetet. Ez röviden annyit jelentett, hogy a megfelelően víztelenített földműre csúcsaival felfelé álló terméskövekből álló alapot helyeztek, melynek hézagait megfelelő méretű és mennyiségű kiékelő zúzalékkal döngölték tele, majd erre előbb zúzottkövet, azután zúzalékot terítettek. Ezt tökéletesítette John Loudon McAdam azzal, hogy a terméskőgúlák helyett zúzottkövet alkalmazott, és az út mindegyik rétegét hengerléssel tömörített. Ma ezt ismerjük makadámútként.

A műutak történetében a gyökeres fordulatot mégis a 20. század jelentette, amikor a világ gépkocsi gyártása valósággal berobbant (amíg 1900-ban összesen 9 504 gépkocsit gyártottak, addig 1910-ben már több mint 1 milliót, 1931-ben 3 milliót, 1939-ben pedig a 4 milliót is), ami egyúttal magával hozta az utak forradalmát is. A század első évtizedeiben a világ mérnökei több útépítési technikát fejlesztettek ki, többek között alkalmazták a már említett makadámot, emellett terméskővel, kockakővel vagy keramitkővel kirakott utat építettek, és elterjedt az aszfaltozás technikája is.

Az autópályák születése

Az első mai értelemben vett műutak megjelenésével párhuzamosan folyamatosan nőtt a járművek teljesítménye, így megnövekedett az igény a gyorsforgalmi utak építésére. Az automobilok megjelenése után nem kellett sokáig várni arra, hogy az első autópályák is megjelenjenek, erre már 1908-ban sor került. A New York-i Long Island Motor Parkway minden szempontból úttörőnek számított: privát, korlátozott hozzáférésű, kizárólag gépjárművek számára tervezett autópálya volt. Több modern funkciót is tartalmazott, a pályát védőkorlátokkal, aszfalt borítással és döntött kanyarokkal látták el. Ez volt az első autóút, amelyben a csomópontok kiiktatására hidakat és felüljárókat létesítettek. Használatáért fizetni kellett: kezdetben 2 dollárba került az útdíj, majd 1912-re 1,5 dollárra csökkent, 1917-ben pedig már csupán 1 dollárba került, ha valaki itt közlekedett.

Bár kétségkívül Amerika világelsővé vált a Long Island Motor Parkway megépítésével, az első ellenőrzött autóút beruházását mégis Németország hajtotta végre. Az építkezés 1913-ban kezdődött, a megnyitás azonban az I. világháború miatt sajnos 1921-re tolódott. Az Automobil Forgalmi és Gyakorló Utat Berlin mellett kettős céllal hozták létre: egyrészt versenypályaként szerették volna üzemeltetni, illetve tesztpályaként is funkcionált. A pálya erre teljesen alkalmas is volt, hiszen az két döntött kanyarból és két egyenes szakaszból állt, ráadásul az egyéb forgalom korlátozva volt rajta.

„A szakasz egyébként a mai napig a német úthálózat részét képezi.”

A német autópálya építés témakörét később az Adolf Hitler vezette nácik propaganda céllal meglovagolták, grandiózus autóút kialakítási programot jelentettek be. A második világháború következtében ugyanakkor ebből nem lett semmi, az akkori német országvezetés csúfosan lebőgött, összesen csupán 2000 kilométer aszfaltozott utat tudtak átadni, melynek egy részét repülőgép leszállóként használtak.

Nálunk döcögősen indult, de aztán felpörgött

Szerencsére a németek „lukra futása” nem vetette vissza a világ útépítési kedvét, jelentős mértékben fel is pörögtek az ilyen jellegű beruházások.

Hazánkban az első tervezetet automobil-pályák kialakítására Vásárhelyi Boldizsár alkotta meg 1941-ben doktori disszertációjaként. A tervek érdekessége az volt, hogy ugyan nem szüntette volna meg a Budapestről kiinduló sugaras szerkezetet, viszont hangsúlyozottan olyan helyeken vezette volna az autópályát, ahol nem volt főút. Vásárhelyi az akkori kétszeres országterületen összesen 2000 kilométer automobil-pálya kiépítésével számolt, amiből azonban csak az 1-es főút áthelyeződése valósult meg.

Végül az első magyar autópálya -- az M1-es és M7-es közös szakasza -- 1964-ben készült el, a további hálózat fejlődése viszont csak nagyon lassan haladt, amiben a motorizáció alacsony szintjének jelentős „érdeme” volt. Végül az útépítések az 1980-as évekre gyorsultak fel, addig a szocialista államvezetés mindössze nagyjából 270 kilométernyi út építésével vagy kibővítésével büszkélkedhetett.

Összevetésül: a nyolcvanas években 131 kilométer út készült el. 2021-gyel bezárólag mintegy 1856 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út áll az autósok rendelkezésére. Ezek közül a legjelentősebbeknek az M1-es, az M3-as, az M5-ös, az M6-os, az M7-es autópályák, míg az egyik legjelentősebb kivitelezőnek pedig a Duna Aszfalt Zrt. számít.

Ha az említett, nyolcvanas évekhez viszonyítjuk akár csak a 2015-től napjainkig terjedő időszakot, akkor jól látható, mekkora fejlődésen megy keresztül az ország az autópályák és gyorsforgalmi utak tekintetében – mondta Varga Antal, a Duna Csoport műszaki igazgatója. Ez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy az érintett időszakban hozzávetőleg 412 kilométernyi gyorsforgalmi útpálya épült, bővült vagy került szélesítésre 2021-ig, ebből körülbelül 230 kilométert a Duna Aszfalt valósított meg itthon, míg közben Afrika egyik legjelentősebb infrastrukturális fejlesztésében is részt vesznek.

Legenda az M7-es körül Bár viszonylag elterjedt a legenda, az M7-es autópályának nem szántak olyan funkciót, hogy oda repülők is leszállhassanak. Mint azt korábban felidéztük, a pálya M1–es autópályával közös budaörsi szakaszát 1964-ben adták át. 1966-ban megépült a bal pálya Martonvásárig, majd 1971-re Zamárdiig. 1972–75 között került sor a jobb pálya kiépítésére Törökbálinttól Aligáig. Az eredeti burkolat – a birodalmi német Reichsautobahn és a keletnémet sztrádák technológiáját követve – betonlapokból készült, melyek illeszkedéseinél a járművek kereke döccent egy kicsit. Az ebből eredő „zakatolás” üteméből tudni lehetett, milyen tempóval halad a jármű. A felújítások és bővítések során a pályát leaszfaltozták, a zakatolás megszűnt.