Tudta, hogy a fél világ még tapsolni sem tud, és évszázadokig luxus volt hancúrozni? És azt, hogy miért finomabb a joghurt fehér színű kiskanállal, mint a fémes naggyal? Vagy hogy a horizont felett vöröslő óriási szuperhold csak egy illúzió, és maguktól kigyulladó nadrágok tartottak rettegésben egy egész országot? Mindegyikre választ kaphat az Index népszerű Ma is tanultam valamit rovatának legújabb szerkesztett válogatásában.

148 feszítő talány, ritkán feltett kérdés, hihetetlen történet, meglepő érdekesség, botrány, kudarc és leleplezés életünk minden területéről, 270 oldalon. Szexi psziché, bizarr, de minimum meghökkentő történelem, furcsa állati természetek (mert nem minden szelíd, ami annak látszik), és megannyi izgalmas rejtély, amelyekről talán még nem is hallottunk, vagy mindig is kerestük rájuk a választ, de eddig sehol sem találtuk.

Bármikor megtörhetjük a kínos csendet és felkelhetjük a figyelmet, ha bedobjuk, hogy mi, magyarok találtuk fel a villanykapcsolós szavazást, vagy azt, hogy valóságos aranybányák előtt üldögélünk nap mint nap, miközben kibányásztuk már majdnem az összeset a földből. Vagy bevethetjük azt is, hogy a majmok nemcsak hogy köszönnek egymásnak, hanem egyenlő bért is követelnek, illetve magabiztosan elmagyarázhatjuk, miért trollkodnak többet a férfiak, akiknek ráadásul két mellbimbójuk is van, evolúciósan nézve teljesen oktalanul és fölöslegesen. Cserébe viszont egészen a közelmúltig kizárólag nőkről nevezték el a legpusztítóbb hurrikánokat.

Megnéztük még, milyen számokat ne húzzon be a lottón, persze csakis akkor, ha sokat akar nyerni. És azt, hogy milyen körülményesen számoltak az ókori rómaiak, akik világbirodalmat építettek ugyan, de osztani-szorozni alig tudtak. Utánajártunk annak is, hogy – némileg önkényesen – miért éppen januárral kezdjük az évet, és miért nincs március 32-e, pedig könnyedén lehetne is akár.

Bizony rosszul tudtuk, mi volt Winston Churchill kedvenc itala, amelytől felesége határozottan el is tiltotta. Annyit segítünk, hogy éppen az, mint Napóleonnak, akire Beethoven – az is egy jó kis sztori – egyszer nagyon dühös lett. Nem is sejtettük, hogy John Lennon írta a Kommunista Kiáltvány zenéjét, és álmunkban sem gondoltuk volna, miért keltették makacsul Paul McCartney halálhírét oly sok éven át. Ahogyan azt sem, miként tette lóvá évtizedeken keresztül a teljes tudományos világot egy lókötő hobbista amatőr régész minden idők legnagyobb hamisítványával.

Vértezze fel magát vadonatúj érdekfeszítő történetekkel, sziporkázzon és nyűgözze le környezetét eredeti tudásával! Mindebben segít a Ma is tanultam valamit 4, amely kihagyhatatlan és hiánypótló ajándék mindazoknak, akik mindennap tanulni szeretnének valamit.

