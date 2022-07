Szegény állatok, mióta világ a világ, részt vesznek az ember háborúiban, gondoljunk csak az ókori hadurak lovas szekereken zajló csatáira. Valószínűleg a kutyákat és a lovakat használták először a harcokban, de az tény, hogy akárhol és akármikor is voltak harcok, az állatokat megtaláljuk az emberek sorai között, közvetlenül háborús fegyverként vagy támogató szerepben.

Különféle állatok, különféle feladatok

A lovakat, elefántokat, tevéket és egyéb állatokat szállításra és lovas harcra is használták. Közismert, hogy Hannibál elefántokat is bevetett a 2. pun háborúban. Galambokat kommunikációra és fényképes megfigyelésre, patkányokat és sertéseket speciális katonai feladatokra vetettek be. A kutyákat, a delfineket és az oroszlánfókákat különféle katonai célokra használták, például őrzésre és bombafelderítésre.

A legenda szerint Dzsingisz kán 1207-ben, amikor a mongolok megtámadták Hszia Hszi Tangut királyságát, fecskéket és macskákat gyújtott fel, és ezekkel ostromolta Volohai városát. Az elpusztított állatok egyszerre több száz helyen lobbantották lángra a várost, és amíg a védők a tüzek eloltásával foglalatoskodtak, a mongolok áttörték a város falait.

A második világháborúban bombák irányítására vetették be a galambokat, amelyek kognitív képességeik segítségével felismerték a célpontot, és ha meglátták, csőrükkel bökdösték a képernyőt.

Az ókori hadviselés az elefántokat tankokként használta, Nagy Sándor tábornokai is alkalmazták ezeket, de az állatoknak volt egy nagy gyengéjük: megijedtek a disznók visításától. Amikor I. Antigonosz tábornok elefántokkal megszállta Megara városát, a megaraiak a disznókat beolajozták, felgyújtották, és eleresztették őket az elefántok felé. Az égő, visító horda láttán az elefántok bepánikoltak és elmenekültek.

A Vörös Hadseregnél 1924-től fontos szerepet bíztak a kutyákra, részt vettek a mentésben, aknakeresésben, szállításban is. A második világháborúban tankrobbantásban is használták őket (a páncéloshoz futottak, és alábújva robbantották fel), bár nem nagy sikerrel: a 30 kiképzett kutya közül négy élte túl a feladatot, a többiek vagy felrobbantak, vagy lelőtték őket a németek.

Robbanópatkány-vadászat

A második világháború idején a brit különleges erők döglött patkányokba töltöttek robbanóanyagot, és szétszórták őket Németország felett. Abban bíztak, hogy a németek majd összegyűjtik a patkányokat, és ipari kemencékbe dobják őket, amik óriási robbanásokat okoznak. Miután azonban 1941-ben a nácik elfogták az első robbanópatkányszállítmányt, a britek felhagytak a tervvel. Az elhullott patkányok azonban továbbra is segítették a brit háborús erőfeszítéseket: a németek elkezdték a patkányvadászatot, mert azt hitték, a britek még rengeteg patkánybombát szórtak szét – ezzel viszont energiát és embert veszítettek.

A befuccsolt bőregérbomba

Az Egyesült Államok a második világháború idején kísérletezett denevérbombákkal: egy több mint ezer fakkból álló bomba alakú tok minden egyes rekeszében mexikói szabadfarkú denevérek (Tarida brasiliensis ) lapultak hibernált állapotban, egy apró, időzített gyújtóanyaggal. A terv az volt, hogy a repülőről ledobott állatok ereszekben és padlásokon szállnak meg, majd az időzítős gyújtószerkezetek meggyulladnak és lángokra lobbantják japán városok több ezer épületét. Néhány teszt után azonban a projektet törölték, valószínűleg azért, hogy az erőforrásokat az atombomba fejlesztésére koncentrálják.

A kémmacskák nem jöttek be

A hidegháború valószínűleg a kémkedés időszakának csúcsa volt, az egyik legjobb kém pedig a sunyi macska – lehetett volna. Az USA a területén élő szovjet diplomaták ellen akarta bevetni a kémmacskákat az Acoustic Kitty projekt keretében. A lényege az volt, hogy egy macskát sebészileg átalakítottak úgy, hogy lehallgatóeszközöket ültettek bele. Ez volt az első kiborg állat: mikrofon volt a fülében, rádióadó a koponyájában, és antenna a macska bundájában. A CIA azt remélte, hogy a macskát meg lehet tanítani arra, hogy külföldi tisztviselők közelében üljön, és titokban továbbítsa magánbeszélgetéseiket. De mint tudjuk, a macska nem az a könnyen idomítható állat, túl független gondolkodó ő ehhez! Az első macskateszten a cicának egy washingtoni parkban kellett volna kihallgatnia két férfi beszélgetését. De a renitens macska nem tudott nyugton ülni, olajra lépett, és egy közeli utcában halálra gázolta egy autó. Ezek után elvetették a projektet.

A megbízható delfinek

Az 1960-as évek óta az amerikai haditengerészet palackorrú delfineket és oroszlánfókákat képez ki tengeri járőrözésre, mivel okosak, jól képezhetőek, kitűnő a látásuk és a víz alatti hallásuk is. A delfin legjobban használható katonai képessége a pontos visszhangérzékelés, amivel a víz alatt az emberi szemnek láthatatlan dolgokat is megtalálja. Az öbölháborúban a haditengerészet delfinjeit használták az aknák eltávolítására a dél-iraki Umm Qasr kikötőből. Az amerikai haditengerészet delfinjeit arra is megtanítják, hogy segítsenek a vízben bajba jutott embereken, de az nem igaz, hogy a delfineket támadásra is kiképzik, vagy víz alatti fegyverek használatára.