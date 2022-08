Politikai felhangot kapott egy ízig-vérig tudományos szakterület, miután a kormány menesztette az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) vezetését, amiért nagy valószínűséggel esőt, vihart, felhőszakadást jelzett augusztus 20-a estéjére, és erre hivatkozva a nagyszabású ünnepi tűzijátékot délután fél kettőkor lefújta a szervezésért felelős Operatív Törzs. Ám a vihar elmaradt, és nem is esett a vastagon felhős, komor égből Budapesten. 75-80 százalékos esélyt adott heves esőnek, felhőszakadásnak a Szolgálat, de a kisebb valószínűség jött be.

„A tegnap esti események a tegnap délelőttig rendelkezésre álló modelleredmények, illetve az ezekből alkotott forgatókönyvek nem valósultak meg. Az akkori eredmények közül a legkevésbé valószínű történt meg. Ez a bizonytalansági faktor sajnos benne van a szakmánkban, ezt igyekeztünk kommunikálni is. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért” – írta az OMSZ a Facebook-oldalán.

A média egy része az OMSZ súlyos tévedéséről beszélt, és arról, hogy alaposan elmérték az augusztus 20-i előrejelzést. Tényleg benézték a meteorológusok? Miért nem tudtak Operatív Törzs világos kérdésére – lesz eső és vihar, vagy nem? – egyértelmű választ adni? Hogyan lehetséges, hogy műholdképekkel, valós idejű radarképekkel, azonnali információkkal, szuperszámítógépekkel is gyakran félremegy prognózis?

A bizonytalanságnak több oka van, az egyik, hogy hiába használnak rengeteg eszközt, a légkör az egyik legkaotikusabban változó közeg a Földön. Magát a káoszelméletet is egy meteorológus fedezte fel, amikor akárhányszor futtatta le időjárási adait őskompjúterén, mindig más időjárást kapott eredményül. Edward Lorenz rájött, hogy a légköri folyamatok hosszabb távú előrejelzése lehetetlen. Méghozzá azért, mert hiperérzékenyek a kezdőértékek (pl. kiinduló hőmérséklet, légnyomási mező, szélsebességek, stb.) pontosságára. Bármilyen kis eltérés idővel óriásira nő, és ez a légkör alaptermészete. Tehát hiába számolnak egyfolytában a csúcsszámítógépek, a legfőbb korlátot maga a légkör a viselkedése hordozza. Ezt hangsúlyozta az OMSZ is augusztus 20-i reggeli posztjában, amikor változékony, csapadékos időre figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a prognózis, „jellegéből kifolyólag, jelentős bizonytalansággal terhelt.”

Egy másik ok, hogy a légköri jelenségek közül az egyik legkeményebb dió a zivatarok előrejelzése. Bárhol gyorsan mozognak, kedvező feltételek mellett bármikor felbukkanhatnak és eltűnhetnek, és a nagy kiterjedésű frontokkal ellentétben kis kiterjedésűek. Ezért arról, hogy pont Budapesten lecsap-e a vihar este kilenckor, nehéz biztos előrejelzést adni.

Erre hivatkozott Horváth Ákos, az OMSZ siófoki obszervatóriumának vezetője is, aki a 2006. augusztus 20-án Budapestre lecsapó, káoszt és tragédiát okozó megavihar időjárási okait elemezte. „A zivatarcellák szerkezetéből adódik, hogy a velük járó szél, a jégeső illetve a csapadék nagy térbeli változékonyságot mutat, egész pontos operatív előrejelzésükre (pl. Budapest kerületeire lebontva) napjainkban még nincs lehetőség. Közel másfél millió ember nézte akkor a budapesti tűzijátékot, és amint lesújtott a tomboló vihar, mindenki egyszerre akart menekülni, a felfoghatatlan káoszban öten meghaltak, és több mint háromszázan megsebesültek. A meteorológiai szolgálat felhívta ugyan a figyelmet arra, hogy nem kizárt egy erős vihar, de mint a későbbi vizsgálatok kiderítették, a szervezetlenség miatt ez el sem illetékesekhez.

Azóta eltelt 16 év, és jelentősen fejlődött az előrejelzők infrastruktúrája, ennek ellenére ma sem lehet pontos zivatar-prognózisokat adni. Nemcsak a zivatar kialakulásának helyét problémás pontosan előre jelezni, de még azt is, hogy kellően nagyra nő-e majd ahhoz, hogy zivatarrá alakuljon. Még ha látjuk is a zivatarfelhők mozgását a radarképeken, akkor is könnyen előfordulhat, hogy a zivatarzónák tágabb környezetében „csak” csendes záporok vannak, de az is, hogy az utca egyik oldalán ömlik az eső, a másikon süt a nap. Sőt még az is, hogy a fenyegető, sötét ég alatt, éktelenül dörgő és villámló sötét felhő alatt állunk, mégsem esik egyetlen csepp eső sem a fejünkre, miközben pár száz méterre mindenki ronggyá ázik.

Habár az OMSZ szeritnt augusztus 20-án a délelőtti órák végére a csapadéktömb elkezdett gyengülni, és kelet felé tolódni. Északkeleti tájakon külön életet élő zivatarok alakultak ki, amelyeket felhőszakadás is kísért. A késő délutáni órák folyamán a várakozásoknak, illetve a numerikus előrejelzésekkel ellentétben nem robbant be Budapesten, csupán a Dunántúlon, a Balaton térségében és északkeleten, és az éjszaka második felétől pedig az ország keleti, délkeleti felén. Akár egy órán belül a semmiből kialakulhat egy egész várost lefedő zivatar, augusztus 20-án megtörtént is ilyen a Balaton térségében.

Több prognózis-modell (bonyolult algoritmusok több tucat lehetséges kifutását vizsgálják egyszerre (ensemble módszer), a meteorológusok, és a legvalószínűbb (nem a tuti biztos, mert olyan nem létezik) alapján teszik közzé előrejelzésüket. A mostani hibás modellszámítások okait még keresik, de az biztos, egynapos előrejelzésnél 360-szor 24 millió egyenlet megoldását jelenti egy normál időjárási helyzetben. Augusztus 20-a nem ilyen volt.

Ha azt nézzük, hogy országszerte zivatarok vonultak-cikáztak, akkor valószínűbbnek tűnt az eső, mint a száraz idő Budapesten is. A nap folyamán először 20-25 százaléknyi, később még kisebb valószínűséget adtak csak az elmaradó viharnak és a száraz időnek. De attól még ez is létező forgatókönyv volt. A valószínűség, mint ahogyan a nevében is benne, nem bizonyosságot jelent. Ezért kért hiába az Operatív Törzs világos választ.