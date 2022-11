1923 áprilisában járunk. József Attila pár nappal múlt 18 éves, megírja Lázadó Krisztus című versét. Ugyanezen év októberében a költemény meg is jelenik az akkor néhány hónapja indult (és végül nem is túl hosszú életet megért) Kékmadár című irodalmi és művészeti szemlében. Az események ekkor drámai fordulatot vesznek.

Egy ifjú költőtehetség szárnypróbálgatása egy alig valaki által olvasott periodikában önmagában még nem lenne említésre méltó esemény, de ami utána jött, az már nagyon is. József Attila szóban forgó verse pillanatok alatt a korabeli kultúrpolitika ütközőzónájává vált, a honi igazságszolgáltatásra pedig (a történelemben nem először és nem is utoljára) a furkósbot szerepe jutott.

Íme, a Lázadó Krisztus című elhíresült (avagy hírhedtté vált) költemény:

Most nem látsz. Lennél immár igazságos,

Bizony mondom, még nincsen is szemed,

Nagy passziódban; és a lelkem is

Testemnek ágyam is hideg, a Föld

Tanulhatnál még tőlem is, Uram -

A konzervatív Kelet Népe folyóirat vehemens írásban támadt neki 1923 novemberében a (mindkét értelemben) nyugatos szabadosságnak.

A csupán fantázianévvel jegyzett kirohanás szerint:

(...) egy ifjú tintakuli a Kékmadár című folyóirat hasábjain éles támadást intéz Krisztus ellen... Az a hang, amin ír, felkavarja az ember gyomrát. Stílusa alkalmas a hánytatásra. Általában a vad gyűlölet izzó hangján vázolja meg Krisztus fenséges, magasztos alakját. (...) Az ilyen írókat, de főleg lapkiadókat el kellene tiltani a kiadástól – mert csak társadalmi bacilusokat terjesztenek az amúgy is fertőzött légkörben.

Egyáltalán nem függetlenül a fenti kormánypárti hecceléstől a hatóságok nyomozni kezdtek József Attila ügyében, 1924 legelején perbe is fogták istengyalázás vétsége miatt.

A Délmagyarország 1924 júliusában így számolt be a tárgyalásról, azon belül is József Attila ellenérveiről:

A lázadó Krisztus alatt nem Krisztust értette, hanem a földresujtott embert, akihez most másik földresujtott ember beszél. Védője, dr. Vámbéry Rusztem azt fejtegette, hogy primitiv munkásember fohásza Krisztushoz ez a vers. (...) Nem szabad egyes idézeteket kiragadni a versből, mert hiszen Ady is irt izgága Jézusról és Heine is irt hasonló hangon.