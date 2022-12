A tojáslikőr itthon karácsonykor és húsvétkor is népszerű ital. Amerikában és Kanadában eggnognak hívják, Hollandiában és Németországban advocaatnak. De honnan is ered?

Az általában tojással, cukorral, tejszínnel, tejjel, szerecsendióval és valamilyen alkohollal készített ital ősének első készítői a brazil indiánok lehettek, akik avokádóból és mézből kevertek krémes likőrt. A 17. században a gyarmatosító hollandok is megkóstolták, és annyira ízlett nekik, hogy magukkal vitték az avokádót, ami egy idő után persze elfogyott. Megpróbálkoztak a termesztésével, de a hűvös holland éghajlaton nem termett meg a gyümölcs, úgyhogy elkezdték törni a fejüket, mivel helyettesíthetnék, és végül rájöttek, hogy a tojássárgájával a brazil italhoz hasonló nedűt tudnak összeállítani. Tojássárgája, cukor, brandy és némi fűszer kellett ahhoz, hogy a holland ital az avokadós verzió közeli rokonává váljon. Ezért nevezték el advocaatnak.

Washington, a feledékeny

A brit és amerikai eggnog ősét valószínűleg a 13. században keverték össze először a britek, amikor az arisztokrácia elkezdett sherryt és brandyt adni a nép körében népszerű, posset nevű, söralapú tejes italhoz. Ugyanekkor a szerzetesek tojással és fügével ízesített tojáslikőrőst szopogattak.

Az eggnog kifejezés eredetére máig nem derült fény: lehet, hogy a „nog”, „noggin” szóból származik, amely egy facsésze volt, vagy a grogból, amely különféle alkoholos italok neve. Középkori feljegyzések szerint nem csupán élvezetből, de gyógyszerként is fogyasztották a meleg italt meghűléses betegségek kezelésére. A 17. századi receptekben már tojásfehérje és tojássárgája is került az italba, ekkor jutott el a recept Amerikába is, ahol északon rummal, délen whiskey-vel dúsítva hihetetlen népszerűségre tett szert.

Egy anekdota szerint George Washington megalkotta és lejegyezte saját tojáslikőr-variációját, csak a tojások számát felejtette el megadni.

A házilag készített tojáslikőr esetében két összetevő biztos, a tojás és az alkohol. Ez utóbbi típusa lehet eltérő is, bor, vodka, rum, whiskey vagy épp gin. Több ország is büszkélkedhet saját tojáslikőr-verzióval, a lengyel zsidó közösségek kogel mogelnek hívják, a németek vaníliával, vodkával vagy brandyvel készítik az eierlikört, Mexikóban fahéjjal turbózzák, Puerto Ricóban kókuszos a coquito. De a boltban vehetünk már epres, csokis, kávés variációt is.

Az igazi verzió

Az autentikus tojáslikőr nem túl sűrű, nem túl híg, selymes és homogén. Eltarthatóságához az alkohol járul hozzá, ezért ihatjuk a karácsonyi tojáslikőrt akár húsvétkor is – ha marad még belőle. Ezzel a recepttel biztos nem fog mellé, és garantáltan nem lesz már szilveszterre sem:

Keverjünk össze és forraljunk fel 5 deciliter tejet és 2,5 deciliter tejszínt, 10 dekagramm porcukrot, 2 csomag vaníliás cukrot. Tegyük félre, hagyjuk hűlni. Közben 5 tojássárgáját keverjük habosra habverővel 15 dekagramm porcukor kellemes társaságában, adagoljunk hozzá néhány kanál tejet és verjük teljes gőzzel, amíg a cukor elolvad. Öntsük hozzá a felforralt tejet, keverjük, és adagoljunk hozzá 2,5 deciliter fehér rumot vagy tiszta szeszt. Porciózzuk üvegekbe, és tegyük a hűtőbe, néhanapján rázzuk fel őket, hogy ne lankadjanak és jól elkeveredjenek az összetevők.