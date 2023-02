Képzeljük el, hogy találkozunk valakivel, akinek rendszeresen köszönünk, és ő rendszeresen figyelemre sem méltatva halad el mellettünk blazírt tekintettel, mondjuk egy szomszéd, gangos lakóközösségi tag, kolléga vagy bárki, akivel akarva-akaratlanul sokszor összetalálkozunk, akár nap mint nap is. Vagy egy beszélgetést búcsúzás nélkül befejezve faképnél hagynak minket, és csak nézzük, amint a partner emelt fővel tovatűnik. Legtöbbünkkel előfordulhattak már hasonló helyzetek, és arra is emlékezhetünk, hogy ilyenkor mi minden fut rajtunk keresztül.

Nyilván először magunkra vesszük, ha nem fogadják az üdvözletünket, aztán hamarosan feltesszük azt a kérdést is:

hiszen nem volt semmiféle érdemi dialógusunk sohasem, vagy ha igen, akkor még inkább feszül a kérdés. És pillanatok alatt eljuthatunk oda is, hogy „Menjen már a... Ki ő egyáltalán?...

Mindnyájan jól tudjuk, hogy világunkban udvariatlannak, tiszteletlennek számít, ha nem üdvözöljük kölcsönösen egymást, de ha már egyszer úgy alakul, hogy auránkat kénytelenek vagyunk akár pillanatokra is reagáltatni lépcsőházakban, az utcán, vagy munkahelyeken, akkor érzékenyen érinthetnek minket a negligáló, apatikus arcok, és még ha túlságosan nem is hiányoznak az illembeli (süvegelő, kalapérintő, biccentő, szervuszozó) reakciók, akkor is zavarók ezek a vacak helyzetek.

A köszönésnek ugyanis mély evolúciós okai vannak. Nem pusztán illemről van szó, egy (sokszor nevetséges) kulturális szokásról, egy felszínes, múlékony modorról, amely változik korokon át, és ahány népség, annyiféle van belőle, hanem az embert meghatározó lényegi viselkedésről.

Elképesztő köszöntésrepertoárt talált ki magának a Homo sapiens az évezredek alatt. Annyiféle meghökkentő formulát, hogy szinte köszönőviszonyban sincsenek egymással. Kézfogás, ölelés, szájpuszi, orrpuszi, homlokpuszi, nyelvöltögetés, hátba veregetés, boldog taps vagy egyedi titkos és rafinált üdvözletkoreográfiák sora, amit csakis a beavatottak ismerhetnek, na és itt van persze a legújabb humán fejlesztés, a covidos ökölpacsi is. És ha valaki nem jókor, nem megfelelő ütemben, határozottsággal és módon hajtja ezeket végre, vagy hozzá sem fog az egészhez, nagy sértődéseket és ribilliókat vehet magára.

Egy egyszerű „Szia!” ezekhez képest semmiség, mégis előttünk (közöttünk) élnek a nem köszönők, akár évek óta a szomszédban lakó vagy éppen ugyanabban a közösségben dolgozó „kollégákkal” is találkozhatunk, akik eltökélten jönnek-mennek büszkén, mindenféle köszönés nélkül. Pedig ez egy annyira alapvető gesztus, hogy kódolva van bennünk, pont úgy, mint legközelebbi rokonainknál, a csimpánzoknál és a bonobóknál is, amint azt nemrégiben felfedezték.

Nem kevesebbszer, mint 1242 alkalommal rögzítették és elemezték, ahogyan köszönéssel interakciót kezdeményeznek egymással, és ahogyan szemkontaktust keresnek, végigmérik, megérintik, megölelik vagy akár meg is csókolják egymást, és „szóba” elegyednek, csevegnek,

Nem a higiénia vagy a móka kedvéért, hanem azért, hogy kapcsolatokat építsenek ki vagy erősítsenek meg újra és újra. A bonobók udvariasabbak voltak a csimpánzoknál, gyakrabban üdvözölték egymást, és jobban figyeltek a társaikra (nem is csoda, hiszen párját ritkító stratégiát követnek az állatvilágban).

Ők az esetek 90 százalékában, a náluk agresszívebb csimpánzok 70 százalékban jelezték célzottan, hogy társaságra vágynak. A köszönéssel pedig mindegyik főemlős egyértelműen kifejezte, hogy „látja”, számontartja a másikat, elismeri létezését.

Gyerekkorban még talán, de felnőttként többnyire nem játszani szeretnénk egyet ismerős embertársainkkal (és nem is kurkászkodni), amikor rájuk köszönünk. Inkább egyfajta rituális rutinként demonstráljuk, hogy észleljük őt, és tudomásul vesszük a jelenlétét. Nem is lehet szó szerint venni ma már az üdvözlések konvencionális szavait, mint például a szervuszt, amely az ókori római servus humillimus (alázatos szolgája vagyok) rövidülése.

Az egykori kalapemelés (süvegelés) is ezekből az időkből származik, amikor a rabszolgának nemcsak „servus humillimust” kellett fennhangon mondania a vele szembejövő szabad polgároknak, hanem meg kellett emelnie a fejfedőjét is, hogy mutassa, a haja tövig le van vágva, azaz ő egy rabszolga. A felemelt kéz, az intés és a később elterjedt kézfogás pedig a fegyvertelen kezet mutatta meg, ezzel is bizonyítva a jó szándékot.

Csá, csumi, csá!

Nem is sejtjük, mennyire miénk a szervusz, az ókori latin köszöntés rövidítése ugyanis az Osztrák–Magyar Monarchiában (a 19. század utolsó harmadában) terjedt el tömegesen, méghozzá a felső- és középosztálybeli „urak” között, akik tegeződni kezdtek ekkoriban egymással, és elhagyták a „humillimust”, az „alászolgája” a magázódó, a „szervusz” pedig a tegeződő köszöntéssé avanzsált („szervusz, kérlek!”) az Ady Endre által is oly sokszor megénekelt és ostorozott hétszilvafás dzsentrik között is. A 20. század 60-as éveiben pedig megállíthatatlanul berobbant a szia, amelyet hangzásilag lehetne ugyan a szervuszból is eredeztetni, de inkább a rock'n'roll forradalom beszivárgásából, és az angol see you later-ből (see ya, viszlát, találkozunk) honosíthatták a fiatalok.

Ahogyan a servus, úgy az olasz csaó/csáó (ciao) szó is a rabszolga vagy szolga szóból származik, méghozzá a középkori velencei nyelvjárás s'ciàvo szavából. Eredetileg ez a kifejezés is a szolgák tiszteletet tanúsító kötelező köszönése volt gazdájuk vagy egy szabad polgár felé, és szintén a 19. század végén és a 20. században terjedt el Olaszországban, és vált világszerte ismertté.

Na és akkor helló belló! A globális szia (hello) az Oxford nagyszótár szerint az óangol vagy a régi germán nyelvből ered, a halâ, holâ szavakból, amit akkor használtak, amikor valakit magukhoz intettek, és „megkérték” valamire (a megszólított jellemzően nem a ház/vár ura volt). A franciák (gallok) holla üdvözlő szava is szorosan összefügghet vele. Vagy éppen fordítva. Mindegy is, az emberiség többsége ismeri és használja ezt a semmitmondó, de a köszönés fontos funkcióját mégiscsak betöltő töltelékszót.