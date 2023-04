Közel egy hete már, hogy véget ért a négynapos húsvéti hosszú hétvége, amely alatt az ország jelentős része az átlagosnál bizonyára többet étkezett – a sok ünnepi finomságnak ugyanis kifejezetten nehéz ellenállni. Ennek hátránya, hogy pillanatok alatt felcsúszhat ránk pár plusz kiló, melynek leadása bizonyos esetekben sokkal nehezebb lehet, mint azok felszedése.

Ilyen esetekben az első dolog, amihez fordulunk, nem más, mint a testmozgás – extra hosszú sétákat vállalunk be a kutyával, otthon, a tévé előtt edzünk, vagy akár még egy kondibérletet is kiváltunk, napokkal, hetekkel az életmódváltás után azonban számos ember konstatálja szomorúan, hogy a mérleg semmi változást nem mutat.

Ilyenkor merül fel a legtöbbekben a kérdés, hogy önmagában a testmozgás valóban elég a fogyáshoz? – ennek jártunk utána az alábbi cikkünkben.

Mit mondanak a kutatások?

Az elmúlt 70 évben számos tanulmány vizsgálta a testmozgás szerepét a testsúlycsökkentésben, melyek túlnyomó része arra a következtetésre jutott, hogy az edzés önmagában minimális hatással van a fogyásra. Az egyik legnépszerűbb kutatást 2018-ban végezték el, akkor a résztvevők számára heti 150 perc mérsékelt vagy 75 perc erőteljes fizikai aktivitást írtak elő, az eredmények pedig azt mutatták, hogy csökkentett energiabevitel – konyhanyelven diéta – nélkül minimális volt a súlycsökkenés mértéke.

Ahhoz, hogy valaki csakis kizárólag edzéssel érjen el jelentős fogyást, naponta legalább 60 perc mérsékelt testmozgásra van szüksége – mielőtt azonban még a kukába dobná a kondibérletét, azon mérgelődve, hogy ennyi szabadideje nincs, érdemes figyelembe venni más kutatási eredményeket is, melyek egyértelműen kimutatják, hogy a testmozgás elengedhetetlen része a tartós súlycsökkenésnek, az ugyanis megakadályozza az izomzat csökkenését, hívja fel a figyelmet a The Conversation cikke.

Ha átesünk a ló túloldalára, és csak a diétára hagyatkozunk a fogyás érdekében, akkor a testzsírral együtt az izomzatunkat is csökkenteni kezdjük, mely folyamat lelassítja az anyagcserénket is – így egyik pillanatról a másikra szó szerint a fogyás ellen kezdünk dolgozni, ezért kiemelten fontos, hogy elegendő és megfelelő testmozgást építsünk be a fogyókúrás tervünkbe, hogy az izomtömegünket mindenképp megőrizzük.

A súlymegtartásra is pozitív hatással van

Tanulmányok azt is kimutatták, hogy a fizikai aktivitás és a testmozgás jelentős hatással van a fogyás utáni súlyvisszaszerzés megelőzésére – ezzel elkerülve az úgynevezett jojó-effektust, amikor egy hirtelen fogyás után napokon belül visszaugranak ránk a leadott kilók. Egy hosszabb távú vizsgálat szerint azok, akik a fogyás után is mérsékelt testmozgást végeztek, azaz hetente legalább 2500 kalóriát égettek, sokkal nagyobb százalékban tudták megtartani csúcsformájukat.

Emellett azonban az edzés számos más előnnyel is jár, bizonyított tény ugyanis, hogy már alacsony szintű testmozgás is csökkenti az olyan betegségek kialakulásának esélyét, mint a szívbetegség és a 2-es típusú cukorbetegség.

Összegezve

Önmagában a testmozgás tehát nem feltétlenül fogja eltüntetni az ünnepek alatt felszökött kilókat – kivéve, ha hajlandó napi legalább 60 percet mérsékelt testmozgással tölteni. Az arany középutat a korábban említett tanulmányok szerint a csökkentett energiabevitel és a kiegyensúlyozott testmozgás együttesének alkalmazása során fogja megtalálni, a fogyókúrás étrend és edzésterv kialakítása során azonban mindenképp kérje ki szakértők véleményeit, egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy ami egy embernél hatásos, az másnál is beválik majd.