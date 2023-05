Bámulatos élőlények a gombák. Sokáig növényekhez sorolták több százezer fajukat, aztán a molekuláris genetika térhódítása után kiderült, hogy se nem növények, se nem állatok, hanem külön entitások a Földön. Máig nem fedték fel minden titkukat, de azt már tudjuk, hogy elektromos impulzusokkal kommunikálnak, és szókincsük akár ötven szóból is állhat, zombihangyákat irányítanak, izgalmas a szexuális életük, forradalmasították az orvostudományt (penicillin, az első antibiotikum), és némelyikük megveszik a whiskey-ért.

Utóbbi azért érdekes, mert több fajuk is bizalmas viszonyban áll az alkohollal, pontosabban szívesen vegyülnek egymással, a végeredmény pedig akár halálos is lehet.

Már a kisiskolásokat is arra tanítják szerte a világon, hogy vigyázni kell a gombákkal, mert sokuk mérgező. Különösen a gyilkos galócával (lásd keretes írás), amelyik kifejezetten alattomos gyilkos, mert jó az íze és kellemes az illata, ráadásul megtévesztően hasonlít az egyik legnépszerűbb ehető gombához, a kerti és az erdőszéli csiperkéhez. De hogy nem csak a számon tartott méregkeverőkkel, hanem sok, önmagában nem toxikus,

sőt ehető és finom gombával is vigyázni kell, az már nem annyira közkeletű.

Nem érdemes betintázni

Ilyenek például az erdőkben, parkokban, kertekben, korhadó fákon nálunk is sokfelé megtalálható apró és karcsú ráncos- és kerti tintagombák (Coprinopsis atramentaria és Coprinellus micaceus). A fiatal példányok első osztályú csemegegombának számítanak, kalapjai rántva, palacsinta tésztában kisütve eszik, vagy krémlevest készítenek belőle, de akár még gombapaprikásként is megállja a helyüket.

Kár, hogy nem tanácsos sem előtte, sem utána alkoholt inni, mert akkor az ártalmatlan, szende apróságok hirtelen bedurvulnak és mérgezővé válnak. Elég csak egy pohár ital és máris elvörösödik, majd kékes-lilás színt ölt az arc és a nyak, majd kisvártatva szinte az egész testfelület. Felgyorsul a pulzus, forróság és bágyadtság önti el a testet, szédülés, hányinger látás- és beszédzavar lép fel és bizseregni kezdenek a végtagok, a tintagomba-krémleves kellemes íze pedig fémesre változik. A tünetek legtöbbször röviddel az alkoholos ital elfogyasztása után jelentkeznek (előfordulhat, hogy csak 48 órával később), de mindenképpen az elfogyasztott alkohol mennyiségével arányos erővel támadnak.

Kíméletlen tömeggyilkos A mai napig rejtély, miként lehetne gyógyítani a gyilkos galóca mérgeit. Az orvostudomány eddig nem tudta egyértelműen kezelni a toxinjait. Most viszont felcsillant a remény, hogy esetleg megvan az ellenszer. Korábban nem létezett semmiféle specifikus gyógymód a gyilkos galóca ellen, mert keveset tudunk arról, hogyan végeznek mérgeik a sejtekkel. Az viszont biztos, hogy az alfa-amanitin visszafordíthatatlanul roncsolja a sejteket, de a mérgezés tünetei nem egy-két órán belül jelentkeznek, hanem jóval később. Éppen ebben rejlik a veszélyessége a gyilkos galócának, ami nagy bűvész. Kalapja lehet sárgás, olajzöldes, zöldes, de barnás vagy akár fehéres is. A gyilkos galóca három alapvető jellegzetessége viszont mindig lefülelhető: a fehér lemezek, a gallér és a bocskor együttes megléte. Ehető párjának, a csiperkének lemezei például rózsaszínűtől barnáig színesednek, és nincs semmiféle bocskoruk. Aki már tett ilyet, jól tudja, óriási élmény gombát szedni, de a féltudású, („higgy nekem, tudom én, mi a dörgés”) „szakértők” ellenére vigyük el bármelyik piacra a gyűjtést, mert nem tréfálnak a gombák. Kíméletlen tömeggyilkosok tudnak lenni.

A kellemetlenségért az amúgy ehető tintagombák által termelt vegyület, a koprin a felelős, ami önmagában nem toxikus, ellenben rendkívül etanol érzékeny, és lenyelve

gátolja az alkoholt feldolgozó egyik enzim működését, az alkohol ezért csak részben bomlik le.

A koprinmérgezés tünetei valójában a vérben felhalmozódó acetaldehid következményei.

Szélsőséges estben (rossz egészségi állapot, nagy adag tintagombaétel tetemes mennyiségű alkohollal leöblítve) a tintagomba akár súlyos mérgezést is okozhat, ám az ijesztő tünetek legtöbbször pár óra elteltével maguktól enyhülnek.

Az ügyvéd paróka ártalmatlan

A kerti- és ráncos tintagomba mellett még egy ehető tintagomba faj ismert, a gyapjas tintagomba (Coprinus comatus), A bozontos sörény, csirkecomb gomba vagy ügyvéd paróka néven is ismert, 20 centiméteresre is megnövő gyapjas tintagomba a gourmanok nagy kedvence (eszik velővel töltve, párolva, vagy paprikásként), ráadásul igazi csodaszernek tartják: hatásosan csökkenti a vércukorszintet és erős antioxidáns. És alig van benne koprin, ezért rá nem vonatkozik az alkoholtilalom.

Nem úgy a ráncos tintagombánál, amelyik akkora mennyiségű koprin vegyületet tartalmaz, hogy fogyasztása előtt egy nappal, utána utána pedig két-három napig nem ajánlatos alkoholt inni, ugyanis nem biztos, hogy az alkohol és a koprin teljesen kiürül a szervezetből.

Ezért ha ráiszunk, jó eséllyel rosszul leszünk és átkozni fogunk minden gombát.

A kerti- és ráncos tintagombákkal azonban nem ér véget a janusarcú gombák sora. A Magyar Mikológiai Társaság szerint az ehetőnek elkönyvelt ezüstszálas tintagomba (Coprinopsis insignis) is szigorú absztinenciát követel tőlünk. De a jóízű és illatú változékony tinóru (Suillellus luridus), a duzzadttönkű tölcsérgomba (Ampulloclitocybe clavipes) is. A sárgászöld pereszke (Tricholoma equestre) sem ajánlott, már csak azért sem, mert fogyasztása izomsorvadást okozhat, és kerülendők a nem ehető (de alkohol nélkül nem mérgező) erdei tintagombák is.

Kalapot emelünk előttük

Nem kevesebb, mint négyezer kalaposgomba-fajt ismerünk a Földön, közülük több száz ehető is, a mérgezők száma körülbelül száz, az erősen mérgezőké pedig csak egy-két tucat. De nem elég szakértővel megvizsgáltatni az erdőn-mezőn szedett gombákat, nehogy véletlenül bolondgomba kerüljön az asztalunkra, és eldönteni, melyik gombaételhez milyen bor illik (fehér és vörös is jó lehet), azt is tudni érdemes, hogy melyik fajtákhoz illik a víz. Hazánkban évente átlagosan 100-150 gombamérgezéses beteg kerül kórházba, de a mérgezések száma erősen függ az időjárástól. A 2010-es csapadékos esztendőben például 332-en, köztük egy héttagú család, ahol gyilkos galócából készült a vacsora és a gombát szedő 25 éves fiatal bele is halt a mérgezésbe.

Ezen a mesegombán nőttünk föl A mesék ikonikus gombája a légyölő galóca (Amanita muscaria). Eurázsia összes sámánjának nagy kedvencét, minden gyerekkönyv örökös szereplőjét, a piros kalapos, fehér pöttyös pszichogombát, a mérges gombák archetípusát a legtöbbünk lerajzolta már életében legalább egyszer gyerekkorában. Magyar népmesék (de a Grimm-fivérek meséinek is), állandó díszlete, de ha megesszük, hányinger, álmosság, verejtékezés és nyáladzás lesz a vége. És ellentétben a borozgatva eszegetett tintagomba ételekkel, hallucinációkkal és eufóriával tudatja, ki is ő. Viszont kanyarban sincs a gyilkos galócával, mert halálos dózisa 15 kalap, ahhoz pedig, hogy ekkora adagot bemajszoljunk, igencsak eltökéltnek kellene lennünk. Ráadásul, a gyilkos galócával ellentétben, forrázással a méreganyagai eltávolíthatóak, ezután ehető, rossz esetben hatásai gyógyíthatóak.

Ódákat zengedeznek a gombák áldásos hatásáról, mennyire gazdagok nyomelemekben vitaminokban és ásványi anyagokban (B-és D-vitaminok, vas, réz cink).

A világ egyik legmérgezőbb, de mindenképpen legtöbb halált okozó gombája,

a gyilkos galóca (Amanita phalloides) is finom, kellemesen fűszeres ízű és vitamindús, csakhogy egy máj- és veseelégtelenséget és szívritmuszavar okozó alfa-amanitin nevű peptiddel (és még két tucat más vegyülettel) kíméletlenül gyilkol is. Méghozzá alattomos módon, mert akár egy nap is eltelhet, mire jelentkeznek a tünetek.

Egyetlen gyilkos galóca fej is már annyi méreganyagot tartalmaz, amely

egy egész családdal is végezhet.

A piaci gombaellenőrök ezért az összes gombát eldobják, ha csak egyetlen egy gyilkos galóca is a kosárba került. Érintése és a spórái sem veszélyesek (persze nem kell nyalogatni az ujjainkat), de elég egy letört darabka a gombapaprikásban és másnap garantált a rosszullét.

Mágikus világ a gombáké. Nélkülük nem létezhetne a ma látható Élet. De hogy az aranynál is többet érhetnek, az már az emberiség agyréme lehet csak.