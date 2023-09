Kevés emberi vonás megosztóbb, mint a bőrünk színe. Ideológiák, rasszizmus, elnyomás, rabszolgaság, népirtás épült arra, hogy mennyire markáns – vagy éppen mennyire nem – az egyes embercsoportok bőrének eumelanin pigmentációja. És leginkább a „fehér” európai ember hivalkodott, és emelte magát piedesztálra sápadt színével a történelem folyamán. Mintha valami magasabb rendű, ősidőktől létező kiválasztottság hordozói lennének a fakó bőrű európaiak az emberiség színes népei között.

Éppen ezért okozott óriási meglepetést minden idők legrégibb, teljes épségben megtalált emberi holttestének legújabb genetikai vizsgálata. Az Ötzi névre keresztelt férfi jégbe fagyott, majd onnan kiolvadt múmiáját 1991 szeptemberében fedezte fel két német túrázó Olaszország és Ausztria között, a dél-tiroli Ötz-völgyi-Alpokban, 3200 méter magasan. Akkoriban még nem voltak megbízható genetikai módszerek, de később több tucat kutatócsoport vizsgálta át tüzetesen Ötzi DNS-ét, és szép lassan kikerekedett a Jégember kiléte (lásd keretes írás).

Most azonban újra elővették a hegyi vadászt, és kiderült, hogy Ötzi nem egy sápadt bőrű férfi volt, világos árnyalatú, dús hajzattal, ahogyan azóta is ábrázolják őt, hanem

És az is kiderült, hogy nem a korábbi vizsgálatokat végezték trehányan, hanem az akkor elemzett genomja volt modern emberek DNS-ével erősen szennyezett. És persze a genetikai vizsgálati módszerek is rengeteget fejlődtek tíz év alatt.

Rendben. A Jégember sötétebb bőrű volt, és egyáltalán nem úgy nézett ki, mint ahogyan egy európai embert elképzelünk. De miért akkora szenzáció ez?

Hát azért, mert megerősíti azt a teóriát, hogy a világos bőrszínt adó gének csak nem olyan rég, 3-4 ezer évvel ezelőtt terjedtek el Európában.

Hiába jelent meg az afrikai őshazából kivándorló Homo sapiens már 40 ezer évvel ezelőtt Európában, még 8 ezer évvel ezelőtt is ugyanolyan sötét bőrű népcsoportok éltek Európában, mint Afrikában, és evolúciós léptékkel nézve csak a „közelmúltban” vált általánossá a sápadt bőrszín a kontinensen.

Nem véletlenül voltak sötét bőrűek őseink. Melegebb égtájakon ugyanis az eumelanin pigmentek hatásosan védenek a sejtkárosító és folsavszint-csökkentő ultraibolya sugárzás ellen. A folsav (B9 vitamin) kulcsfontosságú vitaminja az emberi szervezetnek, hiánya megnöveli a születési rendellenességek és számos ráktípus, különösen a bőrrák kialakulásának kockázatát.

A sötét bőr a testszőrzet elvesztésével párhuzamosan alakult ki az evolúció során, és ez volt a Homo sapiens faj eredeti állapota. Nem is volt semmi probléma ezzel a bőrszínnel egészen addig, amíg elődeink ki nem vándoroltak (több hullámban) Afrikából, többek között északabbra, ahol gyengébb a napsugárzás, így az UV-sugárzás is. Fordult a kocka és Európában már nem az erős UV-sugárzás ellen kellett védekezni, hanem az ellen, hogy kevés van belőle, különösen télen, ami azért gond, mert elegendő napfény hiányában az emberi szervezet nem szintetizál elegendő, a kalcium felvételéhez (a csontok felépítéséhez és az embriók fejlődéshez) nélkülözhetetlen D-vitamint.

A problémára ideális megoldás a világos bőr,

Annyira hatékony, hogy 5-10-szer gyorsabban képes D-vitaminhoz szükséges D3-previtamint termelni, mint sötét színű társa.

Érthető az összefüggés: minél gyengébb a napfény (és az UV-sugárzás) egy földrajzi régióban, annál világosabb az őslakosok bőre, így jutva kellő mennyiségű D-vitaminhoz. Ezért jogosan feltételezhető, hogy az európai tájakra vándorló Homo sapiens csoportokra erős természetes szelektív nyomás nehezedett a világos bőr kialakulásához.

Csakhogy Ötzi és sok más ősi csontváz DNS-vizsgálata nem kifejezetten azt mutatja, hogy Afrikából északra kóborolt túlélő őseink gyorsan világos bőrűvé váltak volna. Hanem azt, hogy szokatlanul későn terjedt csak el a fehér bőrű népesség az emberiség történelmében.

Ötzi, the Iceman, who lived in the Alps over 5,000 years ago and whose body was naturally mummified, was dark-skinned and probably bald, contrary to previous reconstructions, a DNA study finds. It shows that many of his ancestors were farmers from Anatolia https://t.co/5f67s4D02q pic.twitter.com/1oPooZjtZZ