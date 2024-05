56 naponta megmenthetünk egy életet

A vér az összetartozás, az élet a szeretet szimbóluma, ahogy a Biblia írja „a test lelke a vérben van.” (3Móz 17,11.14). Ezért sem fogyasztják a zsidók például, de a magyar konyha nem veti meg. Gondoljunk a disznóvágások fénypontjára, amikor a sült vért és a véres hurkát eszik a maszatos egybegyűltek. De nem csak a magyar ember ilyen Drakula, a finnek és a svédek is szívesen sütik ki palacsintájukat sertésvérben.

Sok olyan állat is van, ami vérrel táplálkozik. A szúnyogok, a bögöly, a bolha, a tetű mind e furcsa szokás rabjai, de az ágyi poloska, az atkák (például a kullancsok), és némely gyűrűsféreg (pióca) is vért csemegéz. A gerincesek között vérevő a denevér, vagy a vérszívó csúfolórigó, és a menyétféléknél sem ritka, hogy zsákmányuknak a vérét fogyasztják el, és nem a húsát.

De a „vér” szó hallatán mégsem elsősorban a fogyasztására asszociálunk, inkább arra, hogy milyen szerepet tölt be testünkben az a 4,5–5,5 liternyi, ami szervezetünkben keringeti az oxigént, a szén-dioxidot, a tápanyagokat, a vizet, az anyagcseretermékeket, a hormonokat, és hőmérsékletünket is megregulázza.

A vérkeringést a 17. században fedezték fel, majd két vállalkozó kedvű kutya között sikeres vérátömlesztést hajtottak végre. A vércsoportok felállítása egy osztrák orvos, Dr. Karl Landsteiner nevéhez fűződik, aki ezért Nobel-díjat is érdemelt 1930-ban. Ő különböztette meg az A, B és C vércsoportokat. Ha a C nem ismerős, a 0 az lesz azoknak, akik univerzális donorok.

Charles Drew afroamerikai orvos, a modern vérbank atyja a 2. világháború alatt kidolgozta a Blood for Britain programot, hogy Amerika vérplazmával segítse a tengeren túli sebesült katonákat és civileket. Ez vezetett egy nemzeti vérbanki kísérleti programhoz 1941-ben, a vérprogramban azonban, hiába volt afroamerikai származású az alapító, nem fogadták el a feketék vérét. Ez az eljárás kicsit később megváltozott, de még akkor is elkülönítették vérüket a fehérekétől.

A vércsoportok megmutatják, milyen antigén van a vörösvértesten, ezek határozzák meg, hogy a szervezet milyen immunválaszt ad, milyen ellenanyagokat termel. A vércsoportok gyakorisága populációnként eltérhet, Közép–Kelet–Európában a legelterjedtebb vércsoport az A, a második a 0, amit a B és az AB követ. A legritkább vércsoport a világon az AB.

Csodálatos véradás

Sokan tartanak a véradástól, pedig ez azon kivételes tevékenységek egyike, amivel mindenki jól jár, és az a pici szúrás sem igazán nevezhető fájdalmasnak, odanézni persze nem kell.

Egy alkalommal körülbelül 450 ml vért vesznek le, és az egész csak 10 percig tart, ha ittunk elég folyadékot előtte.

A tetoválással vagy piercinggel rendelkezők a felrajzolás és felhelyezés után csak fél évig nem adhatnak vért a potenciális fertőzések miatt. A vegetáriánus 60 év alattiak pedig ugyanúgy adományozhatnak vért, mint a húsevő 18 év felettiek – ez a két szám határolja a véradók életkorát.

Mellékhatása maximum a pár óráig tartó fáradtság, mert átmenetileg csökken az oxigént szállító vörösvértestek szintje. Pozitívumait viszont egész nap lehetne sorolni, ilyen például az ingyenes vizsgálat, ami vérnyomást mér, és kiszűrheti a szívritmuszavart vagy akár a fertőző betegségeket is. Ráadásul finom nápolyit és ásványvizet is kapunk, „mert megérdemeljük”.

A vércsoport milyensége is napvilágra kerül, de a rendszeres véradás (56 naponta lehet) csökkenti a vérnyomást és a szívroham kockázatát, és frissíti a vért is. Ha valakinek a hemoglobinszintje túl magas, a véradás segít apasztani a vér viszkozitását, ami egyébként növelheti a vérrögképződés, a szívrohamok és szélütés kockázatát.

A tesztek során az derült ki, hogy ezek az előnyök jelentősebbek a férfiaknál, mint a nőknél. Talán mert a nők vére frissül a menstruációs ciklus alatt is. A pozitív fiziológiai hatásokon túl nem elhanyagolhatók a pszichés előnyök sem: az önzetlen adakozás jó érzéssel tölt el, mentálisan megerősít, csökkenti a depressziót, növeli az élettartamot. Nem csoda, hiszen a véradást követően néhány napon belül ilyen sms–t kapunk:

Köszönjük, hogy véradásával hozzájárult egy beteg gyógyulásához. Az Ön által adott vért a tegnapi napon szállították ki a kórházba. Szép napot! :) OVSz.

Ráadásul születésnapunkon is felköszöntenek.

