Mára megszelídült, de vérben és erőszakban született az európai futball

Senki sem tudja pontosan megmondani, honnan eredhet a foci, mert szinte minden kultúrában kialakult valamiféle hozzá hasonló, kezdetleges labdakergetős játék. Már négyezer évvel ezelőttről is maradtak fenn labdajátékokra utaló emlékek Kínából, sőt, a labdát (akkor még szőrmével kitömött bőrgolyót) is kínai találmánynak tekintik. Kétezer évvel ezelőtt pedig már bizonyíthatóan két kapura játszották (cuju), és a láb bármely részével, fejjel, vagy mellel, terelgethették a bambuszrudak közé kifeszített hálókba kivágott 60 centis lyukak felé. De ismert az ókori rómaiak játéka, a harpastum is, ami egy rögbiféle játék volt, azaz kézzel-lábbal lehetett a labdát érinteni, vezetni, cipelni. Hogy a maják, vagy aztékok – szó szerint – halálosan komolyan űzött labdajátékait most ne is említsük (a vesztesek az életükkel fizettek).

A kezdetektől megigézi az embereket a kiszámíthatatlanul ide-oda mozgó, pattogó kisebb-nagyobb golyók, labdák. Talán mert olyan, mint egy élőlény, számunkra kiszámíthatatlanul halad ide-oda, ezért mi, emberek, ösztönösen el akarjuk kapni és magunknak szeretnénk. Elég csak a gyerekeket nézni, ha közéjük pattan egy labda, mindent hátrahagyva, boldogan szaladnak felé, mintha valamiféle mágikus erő kerítené őket hatalmába. Felmerül azonban a kínzó kérdés: miért tilos kézzel érinteni a fociban, hiszen a világ legtermészetesebb késztetése, hogy kézzel is megfoghassuk játék közben?

Brutálisan kezdődött

Állítólag Európában, azon belül is a futball őshazájában, Angliában, egy dán (viking) katona fejét fedezték fel a munkások az 1000-es évek első felében, és mivel a dánok 1018 és 1042 között egyfolytában Angliát támadták, ezért az angolok kitalálták a „rúgd meg a dán fejét” nevű játékot, a későbbiekben pedig egy kitömött disznóhólyaggal folytatták a vidám folklórt. Habár a monda valóságtartalma eléggé vitatott, az biztos, hogy a középkorban rendszeresen összecsaptak a szomszédos angol falvak, és az volt a győztes, amelyik falunépe a másik településének főterére/templomkapujához juttatta a hólyagot.

Annyira magával ragadták a lakosságot ezek a labdát üldöző, őrjöngő, többnyire tömegverekedésbe torkolló csődület-viadalok, hogy nem múlt el esemény súlyos sérülések és halálesetek nélkül.

De nemcsak vidéken, hanem Londonban és más városokban is felborzolta az idegeket a spontán, szabályok nélküli, erőszakos labdahajszolás, ezért II. Edward király idején, 1314-ben, kénytelenek voltak betiltani az eszeveszett lakossági tömegfocit.

Ahány iskola, annyi foci

A modern futball alapjait azonban nem népi köztereken, hanem bentlakásos angol elitiskolák udvarain fektették le az 1800-as években. Többek között a közép-angliai Rugby városban, ahol 1823-ban egy iskolai mérkőzésen William Webb Ellis,

nagy meglepetésre, karjaiba vette a labdát, berohant vele az ellenfél kapujába, letette, és diadalmasan felkiáltott, hogy gól!

Teljesen kialakulatlanok voltak akkor még a szabályok, de a labda kézzel való fogása egyértelműen tiltott volt. Megtetszett viszont a College-társaknak ez a fineszes, új módi, paradigmát váltottak hát és azonnal el is kezdték kidolgozni a rugbys szabályokat. Ettől kezdve szentül ragaszkodtak a kézzel érintéshez.

A London melletti etoni kollégiumban ezzel szemben szigorúan megtiltották, hogy a játékosok kézzel érintsék a labdát. Még a kapu védőjére is érvényes volt a rigorózus szabály. Volt olyan hely, hogy ötvözték a két iskolát, és hozzá lehetett érni a labdához, de vinni nem. A dél-angliai Winchesterben el lehetett kapni, de csak a levegőben, majd három lépés után a játékosnak el kellett rúgnia. A szabályokat akkortájt az aktuális együttállás szülte. Ad hoc.

Ahány hely, annyi változat, ezért a hősidőkben, ha két iskola összecsapott, akkor előtte meg kellett egyezniük, milyen szabályok szerint mérkőznek meg. Egy valami azonban közös volt bennük:

minden csapat úgy játszott, mint a gyerekek. Amerre repült-gurult a labda, arra szaladt mindenki,

egy mérkőzés – külső szemlélő számára – nem volt más, mint egy véget nem érő tülekedés-tolongás, és akinek a nagy tumultusban sikerült valahogyan (kézzel-lábbal, akármivel) megkaparintania a labdát, nem cselezett, nem passzolt (az átadást akkoriban még gyávaságnak tartották), hanem leszegett fejjel, teljes erőből próbálta átverekedni magát az ellenfél sorain. Ezt a hibrid sportágat nevezték akkoriban footballnak.

Egészen a Football Association (FA) létrejöttéig, 1863. október 26-ig, amikor véget vetettek az áldatlan helyzetnek és elegyítették a kézzel és lábbal játszott football elemeit. Ám a 18 csapat képviselői közül 12-en megmakacsolták magukat, és december 8-án kimondták, hogy a labda kézzel való érintése mégiscsak szabályellenes és 161 éve, ezen a napon végleg külön vált a labdarúgás (assosiation football) és a rögbi (rugby football).

Melyik sport a kerek labdás?

Azidőtájt a hírek és az információk, a labdákkal ellentétben, ólómszárnyakon repültek, ezért kezdetben némi zavar keletkezett az újonnan megjelenő „rugdaló” játék körül Magyarországon. Molnár Lajos Athletikai gyakorlatok című 1879-es (a magyar sportéletet elindító, Oxfordban és Cambridge-ben tanult, és a kontinens első sportegyesületét, a Magyar Atlétikai Clubot (MAC) megalapító gróf Esterházy Miksa beszámolóit összefoglaló) művében elsők között ír a jövevény labdajátékról.

„Mindamellett két főcsoportra lehetett a Football-t ápoló iskolákat osztani: az egyik csoport, a hires »Rugby« vezetése alatt, a labda utáni szaladást és kapkodást megengedi, mig a másik csoport, Eton, Harrow és Westminster hírhedt iskolákkal, a labdának kézzeli érintését és a labdávali szaladást tiltja .”...“A Football lényege az, hogy a labda nem kézzel dobatik, de lábbal rugatik, ami nevéből is kitűnik...”

Tiszta sor. De a könyvbeli ábráján összekeveri a kerek foci- és a tojásdad alakú rögbilabdát (256 oldal.), és az új labdajáték leírása is mintha kissé a rögbiről is szólna.

Felbomlott a fegyelem, mégis megigézte Hajós Alfrédot

Hogy micsoda bűvereje van egy váratlanul elénk pattanó labdának, arról Hajós Alfréd ír plasztikusan visszaemlékezésében.

Budapestre állítólag Ray Ferenc hozott először focilabdát, méghozzá a millennium évében, 1896-ban. Zürichben járt egyetemre, ott ismerkedett meg a labdarúgással. „Ray Stobbe Ferenctől értesült, hogy Magyarországon még nem láttak szabályos futball-labdát. Ezért Stobbe megkérte, hogy látogasson el egyesületének, a Budapesti Torna Clubnak (BTC) Markó utcai tornatermébe s ismertesse meg tagjaival a játék szabályait.

A főképpen tisztviselőkből, diákokból, kisiparosokból álló BTC tagjai esténként, munka után jártak az egyesületi helyiségbe s a tágas teremben szorgalmasan gyakoroltak. Tornászok, birkózók, ökölvívók fegyelmezetten és szorgalmasan végezték az előírt gyakorlatokat. Egyszerre csak megjelent a tornaterem ajtajában Stobbe Ferenc fiatal barátjával, aki se szó, se beszéd – minden előzetes bejelentés nélkül –, egy futball-labdát hajított közéjük.

Egyszerre felbomlott a fegyelem, a rend, mindenki azon igyekezett, hogy magának kaparintsa meg a labdát. Közben a labda a földre került, s ekkor ösztönösen lábukkal adták tovább a játszók. Így született meg 1896. december 18-án este a magyar labdarúgás. Az új játék pillanatok alatt népszerűvé vált.

Lassan azonban a rugdalódzás és dulakodás kezdett olyan méreteket ölteni, hogy a tornaterem néhány ablaka és lámpája csörömpölve hullott a padlóra.

Iszer Károly, a BTC művezetője csak harsány „állj!” kiáltással tudott véget vetni a már verekedésbe fulladt rugdalódzásnak. A lihegő játékosokat azután leültette és Ray Ferenc oktatóelőadást tartott nekik a labdarúgás külföldi népszerűségéről, a játék érdekességéről, szépségéről, s végül ismertette a játékszabályokat.”

Mint a gyerekek, vetették magukat a labdára a budapesti pionírok is. És persze itt is dulakodás alakult ki a mágikus sportszer kergetése közben.

Hajós polihisztor sportember volt. Nemcsak az első magyar, és rögtön kétszeres olimpiai bajnok (úszásban érte el) az első újkori olimpián (1896, Athén), de azonnal rákapott az angol footballra is, és egy évre rá, 1897 novemberében Gillemot Ferenccel megalakította az MFC-t, vagyis a Műegyetemi Football Clubot, a későbbi MAFC jogelődjét, miközben a Budapesti Torna Clubban focizott. Igen, egyszerre két csapatban is játszott. De volt futballbíró, sőt még az első magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is.

Talán mindez nem így történik, ha nem a lábbal művelt foci, hanem a rögbi honosodik meg minálunk. Nehéz ugyanis elképzelni Hajós Alfrédot leszegett fejjel falnak rohanni. Még akkor is, ha építészmérnökként – több mint negyven épülete között – ő tervezte a debreceni új Aranybika Szállót is 1915-ben.

