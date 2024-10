„Az egyetlen, ami valóban segít, önmagunk megismerése, és ezáltal szellemi és morális beállítódásaink megváltoztatása” – mondta a modern pszichológia egyik atyja, Carl Gustav Jung. A személyközpontú pszichológia nagy hatású megalapítója, Carl Rogers pedig úgy fogalmaz, hogy amint békébe kerülünk, és elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, abban a pillanatban képesek leszünk megváltozni is.

Tehát önmagában nemcsak az a cél, hogy megismerjük önmagunkat, hanem az, hogy utána meg is változzunk.

Paradox módon akkor tudjuk ezt csak megtenni, amikor már nem utasítjuk el, nem harcolunk, vitatkozunk azokkal a tulajdonságainkkal, amelyeket nem kedvelünk magunkban. Ha elérünk idáig, akkor nyithatjuk ki a változás kapuját.

Nagy divatja lett az utóbbi években az önismeret megszerzésének, pontosabban az önismereti útra lépésnek, annak, hogy foglalkozunk önmagunkkal, lelkünkkel. Minden ember azt gondolja, hogy ismeri magát,

aztán az önismereti folyamat során rögtön rájön, hogy olyan ellenszenves oldalai vannak, amelyekről addig nem is gondolta, hogy benne dolgoznak.

Szembesül saját kellemetlen részeivel is, amelyekkel aztán meg kell barátkoznia.

A Ma is tanultam valamit podcast legújabb adásában Tapasztó Orsi és Balatoni Jocó az önismereti út nem könnyű, ám annál felszabadítóbb világába kalauzol el minket. A két műsorvezető ismeri és maguk is aktívan művelik a műfajt, amelynek eredménye a valódi önismeret lehet. Az, hogy felismerjük, mi zajlik a lelkünkben, meg tudjuk nevezni az érzéseinket, rálátunk személyiségünk összetevőire, határaira és lehetőségeire, meg tudjuk magyarázni viselkedésünk mozgatórúgóit, tudjuk és értjük a reakcióinkat, helyesen ítéljük meg az emberi kapcsolatokban játszott hatását, szerepét.

Azaz kialakul a helyes önértékelés.

Szerencsére az önismeret egy olyan fejleszthető képesség, ami önmagunk megfigyelésével és elemzésével, illetve a környezetünk reakció nyomán kialakuló énképünk tudatosításával formálható. Az önismeretet boncolgató műsorból kiderül az is, hogy maga a folyamat soha nem kellemes, saját magunk elfogulatlan megismerése pedig rendesen kibillenthet komfortzónánkból.

De hogyan lehet elindulni? Legkézenfekvőbb módszer felkeresni egy szakképzett segítő szakembert, aki felméri, hol vagy miben akadt el a kliens, és végigvezeti az önismereti folyamaton. Vagy el lehet indulni önállóan, szakkönyvek segítségével is, de ehhez nagyon motiváltnak kell lenni, ráadásul fennáll a veszélye, hogy „túlanalizálja” magát az önsegítő. Akármelyiket is választja valaki, az biztos, hogy nincs olyan ember, akinek ne tenne jót, ha kilép a hétköznapi keretekből.

A műsorban szó lesz arról is, hogy:

Boldogok-e az önismeretileg „tudatlan” emberek?

Hogyan zajlik, mi történik az önismereti folyamat során?

Milyen szakemberek foglalkozhatnak ezzel? Bárkihez el lehet menni?

Milyen módszerek vannak? Mivel érdemes kezdeni?

Van, amikor elég, és meg kell állni?

Mivel tudja a szülő a legtöbbet adni a gyerekeinek?

Szüleink és nagyszüleink idején még nem születtek meg azok a kidolgozott önismereti módszerek, amelyek – a pszichológia robbanásszerű fejlődésével – ma már rendelkezésre állnak. Ne habozzon, és hallgassa meg a Ma is tanultam valamit podcast önismereti műsorát!

