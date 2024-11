A virtuális valóságról már rengeteg tanulmány megjelent, olvashattunk jót is, rosszat is, de a Netflixen néhány napja futó dokumentumfilmben, az Ibelin rendkívüli életében egy eddig nem vizsgált aspektusával ismerkedhetünk meg, ami egyértelműen a VR pozitívumait erősíti. Ibelin egy, a négy fal közé szorult fiú kiteljesedése, és a virtuális világhoz szóló legnagyobb himnusz.

A VR a számítógép által generált interaktív világokat jelenti, amelyekben a valódihoz hasonló fiziológiai és pszichológiai reakciók történnek. Ezt a párhuzamos valóságot 3 dolog jellemzi, az elmélyülés, a jelenlét érzete és az interakció. Az elmélyülés az, hogy érzékszerveink azt közvetítik agyunknak, amit átélünk, igazi. A jelenlét érzete az, hogy a virtuális valóságban úgy reagálunk (érzelmek, viselkedés) az eseményekre, mint az életben. A VR harmadik jellemzője az interakció: a számítógép képes észlelni az alany cselekvéseit, és valós időben reagál azokra.

A virtuális valóságban valósághűen szimulálhatják társadalmi kapcsolatainkat, ezért akár terápiás célokra is használható. Az idegrendszerrel kapcsolatos betegségek és a fájdalom kezelésben, agysérült betegek állapotának javításában, stroke után, idegrendszeri fejlődési rendellenességek, skizofrénia, autizmus spektrum zavar vagy hangulati betegségek, traumák esetén is.

De a kiberbetegség is a VR-hoz kapcsolódik, ami azért alakul ki, mert a virtuális világ mozgásérzékelése és a valós világ mozdulatlansága között ellentmondás feszül. Tájékozódási zavarral, szédüléssel, hányingerrel járhat. Ezeket a tüneteket súlyosbíthatja az életkor, a nem, a technikai hiányosságok.

A kibertér hőse

A norvég Mats Steen 10 éve, 25 évesen hunyt el degeneratív izombetegségben – ez a Duchenne-féle izomdisztrófia, ami anyai ágon öröklődik a fiú utódokba, Matsnál néhány éves korában diagnosztizálták. Szülei, Robert és Trude, végtelenül szomorúak voltak: Mats idő előtt távozott, ráadásul minden jóból kimaradt, amiből a kortársai természetesen részesültek. Bulik, egyetem, munka, szerelem, a hasznosság érzete, sikerek, mindez nem járt Matsnak, mert teste fokozatosan és egyre gyorsabban leépült.

De a szülők tévedtek, nem is kicsit, fiuk ugyanis 10 éven keresztül a World of Warcraft-játék egyik legmegbecsültebb, legszeretettebb tagja volt. Erre akkor jöttek rá, mikor Mats blogján közzétették (szerencsére apuka tudta a jelszót), hogy a fiú elhunyt, s ekkor özönleni kezdtek az online részvétnyilvánítások a világ minden tájáról, és többen jelezték, a temetésére Norvégiába repülnének.

Mi a szösz? Kik ezek a dánok, belgák, hollandok? – meredt a monitorra a gyászoló szülőpár.

Erről készített dokumentumfilmet Benjamin Ree, és az Ibelin rendkívüli életével már több norvég filmes díjat is megkapott, sőt, a Sundance Filmfesztiválon elnyerte a legjobb nemzetközi dokumentumfilm-rendezőnek és a közönségkedvenc nemzetközi dokumentumfilmnek járó elismerést.

Mats izombetegsége a középiskolai évek alatt gyorsult fel igazán, innentől kezdődik intenzív online élete is, elsősorban a Warcraftban való szereplése. A játékban Ibelin karakterét alakította ki magának (nevét a Mennyei királyság című filmből vette), aki egy szőke, nemesi származású izomkolosszus, magánnyomozóként dolgozik. A dokumentumfilmben sikerült rekonstruálni párbeszédeit, mert ezeket és a sztorit archiválta a játékosok közössége, a Starlight.

Hirtelen bekerülünk a játékba, és átélhetjük Ibelin néhány kalandját. Először is a nyomában lihegünk, mert Mats minden ibelines játékot félórás nyargalással indított, át Azeroth vidékein. Ez az, amit a való életben soha nem tapasztalhatott meg. Blogbejegyzéséből tudjuk, hogy egyik nagy bánata a mozgás lehetetlensége mellett az volt, hogy nem tudta megmutatni mire képes – a kitűnő érettségin kívül. Nem volt sikerélménye az élet semmilyen területén, de mindezt megkapta a játékban, ahol szerelemre és barátokra lelt, igaz, semmilyen játékostalálkozóra nem ment el, nem vett részt videóhívásokban. Mégis mindenki tudta, hogy él Norvégiában valaki, aki belül igazi hős – a külsejét és körülményeit azonban nem ismerte senki.

A Matsszal egyidős Benjamin Ree szerint a fiú története rengeteg aktuális kérdést feszeget: lehet-e igazi barátunk egy ismeretlen, kialakulhat-e szerelem a kibertérben valakivel, akivel személyesen sosem találkoztunk? Mats a játékon belül nőtt fel, és ott tényleg beteljesített egy szerepet, amire mindig is vágyott.

Empatikus, humoros, kedves, nyitott és melankolikus volt.

A dokumentumfilmben megszólal Xenia is, aki szintén a játékban ismerkedett meg Matsszal. Egyszer panaszkodott neki, hogy komoly gondjai vannak autista fiával, akihez nem tud kapcsolódni. Mats azt tanácsolta neki, a fiút is vonja be a játékba, és próbálják először virtuálisan feloldani a problémákat. Ez annyira bevált, hogy Xenia ma is hálás Matsnak, mert távolságtartó és zárkózott fia visszatért az iskolába, és ma már azt is hagyja, hogy anyukája megölelje.

Ibelin szerelme

A Hollandiában élő Lisette állt (ült) Ibelin szerelmének avatárja, Rumour mögött. A lány azonban egyik pillanatról a másikra eltűnt a játékból, Mats pedig levelet írt a szüleinek, hogy engedjék vissza a játékba (romló tanulmányi átlaga miatt letiltották a Warcraftról).

Gyógyíthatatlan romantikus volt, és mindig tarolt a nők között

– írta Ibelin egy játékostársa Steenéknek.

Mats édesapja a fiú temetésén el is mondja, úgy tűnik, Mats nőcsábász volt a Warcraftban, amire ő apaként egy kicsit büszke is. Fia arra használta avatárját, Ibelint, hogy megtapasztaljon olyan dolgokat is, amelyek az életben lehetetlenek voltak számára. Ilyen volt

a mozgás, a szerelem, a sikerek és az altruizmus.

De ahogy fizikai állapota romlik, Mats egyre frusztráltabb, és ezt karaktere is visszatükrözi: sok szereplővel összeveszett, hangosan kritizálta őket.

A Steen család és Mats története a virtuális valóság pozitívumairól szól, de Matsot már érettebb fejjel szippantotta be a játék, ráadásul nem is nagyon volt más opciója. Édesapja szerint 10 év múlva elmosódik a határvonal világunk és a VR között, úgyhogy nem lesz téma, jó-e vagy rossz. Fia hős lehetett egy párhuzamos univerzumban, az volt az igazi élete, amiben boldognak és teljesnek érezte magát, ő volt Mats „Ibelin” Steen – ahogy az a sírfeliratán is áll.