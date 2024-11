„A kertek nem úgy készülnek, hogy azt énekelgetjük az árnyékban üldögélve, hogy «Ó, milyen csodálatos!»” – mondta a Dzsungel könyve szerzője, Rudyard Kipling. „Mindig úgy tekintek a kertészkedésre, mint menekülésre, mint a békességre. Ha mérges vagy, vagy gondjaid vannak, semmi nem nyújt olyan vigaszt, mint a föld gondozása – teszi hozzá Monty Don, az idehaza is nagy sikerrel futó A kertész kertje című BBC-sorozat határtalanul lelkes kertművelője.

Így is van, ám valószínűleg nem Észak-Anglia egyik látványosságára, az Alnwick Garden Méregkertjére (The Poison Garden) gondolt, a kerítéssel elzárt park ugyanis,

100 hírhedt gyilkosnak ad otthont.

Halálfejes vaskapuján figyelmeztetés: „Ezek a növények ölni tudnak!”, de nem kell megijedni, rossz esetben csak elbódítanak és a killer arborétumon végig andalogva egy szimpla ájulással megúszható a botanikai élménytúra, ahogy az párszor már előfordult húsz éves története során. Mindezért nem is kell sokat leszurkolni, 7500 forintnak megfelelő fontért bárki beléphet a halálian érdekes növények birodalmába. Persze csak azután, hogy meghallgatta a biztonsági eligazítást, miszerint tilos bármihez hozzáérni, szagolgatni és kóstolgatni.

Tilos az á...

Szabadon flangálni is tilos a zöldellő kertben, csakis szigorú idegenvezető kíséretében, kellő távolságból, fegyelmezetten lehet megtekinteni például a világ legmérgezőbbnek tartott, guinness-rekorder méregzsákját, a Magyarországon is elterjedt, csodafának is becézett mutatós ricinust (Ricinus communis, castor bean), aminek minden porcikája halálos, a magja kiváltképp.

Valóságos biofegyver (KGB-s körökben előszeretettel használták a hidegháború idején),

akár 1 milligramm ricinus méreg (ricin fehérje) is elegendő,

hogy három-öt napon belül megölje áldozatát, ellenszere pedig ma még nem létezik. Neve azért lehet ismerős, mert a babhoz megtévesztésig hasonlító magjaiból vonják ki a patikákban kapható, hashajtó és bőrápoló ricinusolajat, persze miután eltávolítják belőle a méreganyagokat.

Megéget, lebénít, elkábít

Vegyvédelmi felszerelésben közelítik meg a Méregkert gondozói a másik hétpróbás méregkeverőt, a zellerfélék családjába tartozó, 2-5 méter magasra megnövő kaukázusi medvetalpat (Heracleum mantegazzianum), ami szintén nem kegyelmez: ha hatóanyaga (furokumarin) a bőrre kerül, annyira fényérzékennyé teszi azt, hogy napfény hatására

égési sérülésekre emlékeztető hólyagok, évekig megmaradó fekete hegek keletkeznek rajta.

Szembe kerülve pedig átmeneti, vagy akár végleges vakságot okoz.

Nem szép kilátások. Ráadásul ez a figyelemreméltóan igénytelen és szapora özönnövény mára egész Európában elterjedt, méghozzá annyira, hogy Németország sok millió eurót költ a veszélyes jövevény kordában tartására évente.

Magyarországon az 1980-as években szabadult ki a zirci, szombathelyi és szarvasi botanikus kertekből, arborétumokból,

és kezdett terjedni patak- és folyó-partokon, lepusztult, elhagyatott helyeken, olyan feltűnően, hogy már a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (NÉBIH) figyelmét is felkeltette.

Nem hiányozhat a veszedelmek kertjéből „a mérgek királynője", a magyarországi hegyekben is sárga, vagy lila színekben pompázó sisakvirág (Aconitum) sem, mivel hatóanyaga, az akonitin, akár 1 milligrammos dózisban halálos lehet.

Már érintése is mérgezést okoz,

a toxikus alkaloid ugyanis bőrön keresztül is képes felszívódni és 10-30 percen belül hevesen megtámadja az idegrendszert, égető érzések közepette rángógörcsök kíséretében lebénítja az izmokat. Rossz hír, hogy az orvostudomány jelenleg nem képes közömbösíteni az akonitint. Ha gyanútlanul mégis csokorba szednénk, a hánytatás, majd a kórházi gyomormosás, vagy ha van kéznél, az aktív szén segíthet. Ám jó tudni, még ha megússzuk is, a mérgezés tartós szívproblémákhoz vezethet.

A nadragulyának (Atropa belladonna, álomhozófű, bolondítófű, farkascseresznye), a mérsékelt öv egyik legmérgezőbb növényének is állandó helye van a díszes társaságban. Már a neve is vészjósló, a szépasszonyt (belladonnát) nemcsak tündéri, hanem rosszindulatú boszorkányos vonásokkal is felruházták Európában, így a magyar népi hitvilágban is. Egy méter magasra nő és

minden része, különösen a fekete bogyója, erősen hallucinogén hatású halálos méreg.

Nem zavarta ez a nőket, kis dózisú forrázatát előszeretettel használták pupillatágító szépítőszerként a középkori Itáliában.

Feltűnő, hogy nem ritka, egzotikus növényeket hoztak össze a Poison Gardenben, hanem Európában elterjedt közismert fajtákat. Így a bevállalós látogatók azt is megtudhatják, hogy a pillangósvirágú, 6-8 méteres aranyeső (Laburnum) az egyik legmérgezőbb faféle. Nála talán csak a tiszafa veszélyesebb. Egyik idegenvezető szerint az aranyeső citizin nevű alkaloidja annyira veszélyes, hogy ha egy lehulló ága több hónapig a földön heverne és szájába venné egy kutya, valószínűleg nem fejezné be a sétáját. Tiszta sor. Csakhogy a legtöbben a nagy népszerűségnek örvendő, kisebb termetű és ártalmatlan aranycserjét, vagy aranyfát (Forsythia) hívjuk aranyesőnek. Tévesen.

Habár a fekete öves bioválogatott összes tagja lenyűgözi, a Méregkert alapítójának, Jane Percy Northumberland hercegnőjének (lásd még a keretes írást) egyik nagy kedvence a Magyarországon is ismert angyaltrombita (Brugmansia). Ez a pár méter magasra megnövő díszcserje

mosolyogva gyilkol, mivel „csodálatos afrodiziákum, mielőtt megöl” – meséli.

Az előkelő viktoriánus kori nők gyakran tartottak angyaltrombita virágot maguknál, és egy LSD-szerű misztikus utazáshoz elég volt kis mennyiségű virágport szórniuk a teájukba. Végzetes volt viszont, ha megszaladtak a finom kezek. Viszont álomszerű és fájdalommentes.

Ciánnal van tele a sövények sztárja

Nemcsak a rettentő kertben, hanem magyarországszerte mindenfelé zöldel a sövények aktuális csillaga, a sötétzöld bőrszerű leveleivel mindenkit megnyerő, örökzöld babérmeggy (Prunus laurocerasus). Nemcsak nevével téveszt meg (semmi köze a fűszer babérhoz és a meggyhez), hanem azzal is, hogy még csak meg sem kell kóstolni az öntudatvesztéshez, elég, ha sövényvágóval nekiesünk és a rózsafélék családjába tartozó impozáns növényből azonnal ciángázt kezd párologni.

Kint a szabadban, különösen szeles időben, nincs ezzel baj, de nem ajánlott a friss vágásokat zárt térbe, mondjuk az autó csomagtartójába tenni. Lehetne a Méregkert fenegyereke is, mivel 2013-ban elnyerte az év mérgező növénye címet, idén szeptember 1-étől pedig planta non grata lett és betiltották Svájcban, ami azt jelenti, hogy a tetszetős, ám invazív cserjét nem forgalmazhatják az alpesi országban.

Nem lehet azonban rendeletileg be(ki)tiltani minden mérgező növényt, és nem is érdemes. Többük nagyszerű gyógymódok forrása, mint például a tiszafa, amelyet a mellrák kezelésére használnak. Az aranyeső citizinje pedig megkönnyítheti a dohányzás abbahagyását. De a kertek, erkélyek, lépcsőházak gyakori cserepes növénye, a leander (Nerium oleander) is kétarcú. Nem ajánlott megkóstolni, mivel minden része mérgező, az ókori Rómában például nemcsak dísznövényként, hanem patkányok, egerek irtására is használták.

Már a növényből párolgó, szívglikozidokat tartalmazó illóolajok is rosszullétet okozhatnak. Viszont kiderült róla, kis mennyiségben szívbetegségek gyógyítására is alkalmas. Ezért nemcsak a leanderre, de a halálos Méregkert több lakójára igaz Paracelsus, a modern orvoslás atyjának örökbecsű mondása: „A mennyiség teszi a mérget.” Kis adagban orvosság, nagy adagban méreg.

A méregkeverő Medicik inspirálták a haláli kertet 2005-ben nyitotta meg halálfejes kapuit a bevállalós látogatók előtt a Poison Garden, miután az ötletgazda- tulajdonos, Jane Percy, az északkelet-angliai megye, Northumberland hercegnője meglátogatta a hírhedt Medici méregkertet Padovában, valamint a középkori Skócia legnagyobb kórházának régészeti lelőhelyére tett kirándulás alkalmával bizarr történeteteket hallott arról, hogyan érzéstelenítették egykor a betegeket különféle mérgekkel átitatott szivacsokkal. Először egy tematikus gyógynövénykertet szeretett volna létesíteni, de aztán a leggyilkosabb növények mellett tette le voksát, amelyeket tilos megérinteni, virágait megszagolni. Így is volt olyan nyár, amikor hét ember ájult el a mérgező gőzök belélegzésétől, miközben a kertben sétáltak. „Az emberek azt hiszik, hogy túldramatizáljuk, amikor arról beszélünk, hogy [nem érezzük a növények szagát], de én láttam az egészségügyi és biztonsági jelentéseket” – mondta a hercegnő, aki Northumberland hercegének hagyományos székhelyén, abban a Alnwick-kastélyban lakik, ami az első két Harry Potter-filmben Roxfort színhelye is volt. A Poison Gardenben nemcsak gyorsan mérgező növényeket gondoznak, hanem kábítószernövényeket is. Vasrácsokkal elzárt területeken kannabiszt, ópium mákot és kokacserjét termesztenek, amit a kerti vezetők drogoktatáshoz használnak. „A valóságos szemléltetés egy kitűnő módja, hogy a gyerekeket anélkül tanítsuk, hogy észrevennék, hogy oktatjuk őket”. A Méregkert amúgy része a mellette elterülő, 14 hektáros Alnwick Gardennek az Egyesült Királyság legnagyobb új kertjének a második világháború óta. Tervezői Jacques és Peter Wirtz belga tájtépítészek voltak, akik a párizsi Tuileriák és a francia elnöki rezidencia kertjeit is megálmodták. Jó munkát végezhettek, mert évente több mint 600 ezer látogatót vonz az Alnwick Garden, így Észak-Anglia egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága.