Nemcsak karácsonykor, hanem egész télen évek óta fogható a szolgáltatók műsorkínálatában egy szépen megrakott kandalló, ropogó tűzzel, időnként előúszó, lassan hömpölygő melódiákkal, ami sokakban azonnal felveti a kérdést:

ez most komoly? Vannak emberek, akik ezt nézik?

A válasz az, hogy bizony vannak, és nem is kevesen, becslések szerint milliókat szögez a képernyő elé a valós időben felvett, megszakítás nélkül, élőszerűen közvetített égési folyamat, amelyben a legdrámaibb pillanat, ha valaki elcsíp egy váratlanul megjelenő kezet, amint két és fél óra elteltével fát tesz a tűzre.

De nemcsak kandallót lehet nézni a tévéken, hanem erdőt-mezőt, jeges tájakat, a hajóorrból fixen közvetített tengeri utat, testkamerás csöndes túrázást, a lényeg, hogy ne történjen sok minden, csak folyjanak az események a maguk természetes módján, legyen az a lángnyelvek tánca, a fahasábok pattogása, a turistaösvények egymásutánja, a hullámok monoton verdesése, amibe észrevétlenül be lehet vonódni, feledkezni, elsimítva a stresszt, a töredezett gondolatokat.

Ez a műfaj a slow-tv (lassú vagy ambient tv), amelyről a közkeletű vélekedés úgy tartja, hogy a norvég közszolgálati műsorszolgáltató, az NRK indított el szép csendben, még 2009-ben, amikor a 100 éves bergeni vasútvonal apropóján hét órán keresztül közvetítette a Bergen és Oslo közötti vonatutat. A szerény megemlékezés váratlan sikert aratott.

Annyira, hogy a közszolgálati csatorna elhatározta, 2011-ben élőben közvetíti egy hajó 134 órás útjátm felfelé a norvég tengerpartok mentén.

Ahogy terjedt az élő közvetítés híre az országban, pár nap múlva már várták a nézők az érkező hajót, és összegyűlve a kikötőkben énekeltek és táncoltak

– elevenítette fel a hőskort Roel Puijk, a Lillehammeri Inland Norway Alkalmazott Tudományok Egyetemének professzora, aki 2021-ben könyvet is kiadott a lassú tévézés jelenségéről. Szerinte az egész országban sugárzott valós idejű, szerkesztetlen „történetből” a nézők bizonyos értelemben saját televíziós tartalmat készíthettek a rakpartokon.

Norvégiában ez volt az egyik legnépszerűbb tévéműsor akkoriban, a lakosság körülbelül fele, két és fél millió néző kapcsolt az élő adásra, a csúcson 692 ezren követték egyszerre, amikor a hajó a Trollfjord felé tartott. Az adás világrekordot állított fel mint a világ leghosszabb, élőben sugárzott televíziós dokumentumfilmje, ezzel bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe.

Pulóverkötés, jávorszarvasvárás percről percre

A nem várt fogadtatáson felbuzdulva egymást követték a fixkamerás vonatút- és hajóút-közvetítések, majd az NRK új szintre emelte a lassú tévézést, amikor 2013 novemberében 12 órás nonstop pulóverkötési maratont mutatott be, ahol a műfajnak megfelelően kellően lassan lehetett nyomon követni, ahogy a gyapjúujjak öltésről öltésre, sorról sorra megnyúlnak.

Egy évre rá az NRK egy norvég akadémikusnak a norvég történelem 200 évéről tartott három és fél órás előadásával próbálta meditatív tudatállapotba hozni a nézőket. A visszajelzések alapján sikerrel. Csak a mihez tartás végett: Fidel Castro 1986-ban 7 óra 10 perces beszédet intézett népéhez és a világhoz Havannában, a Kubai Kommunista Párt III. kongresszusán, Stewart Stevenson skót parlamenti képviselő pedig 23 óra 51 perces (!) szónoklatot tartott 2004-ben, méghozzá az öngyilkosság megelőzésének nemzetközi hetén. Kész csoda, hogy nem okozott tragédiát.

Szintén 2014-ben az NRK 60 órás monstre élő adásában 200 kórus (összesen körülbelül 3000-4000 énekes) egymást váltva énekelte el a norvég nemzeti énekeskönyv összes dalát 2,2 millió néző számára.

A svéd közszolgálati műsorszolgáltató, az SVT, A nagy jávorszarvas-vándorlás című lassú műsorba csapott bele 2019 nyarán, ám nem alakult jól az ötnaposra tervezett közvetítés, mert ez idő alatt alatt egyetlen példányt sem észleltek a gondosan kihelyezett 22 kamerával. Bár számítottak rájuk, de egyszerűen nem jöttek a jávorszarvasok.

Az addig ismert médiavilágban totális bukás lett volna a produkció, de nem a slow tv-ben.

Már csak azért is követték tömegesen a nézők az „eseményeket”, nehogy lemaradjanak az első jávorszarvas felbukkanásáról. Igazi FOMO-érzést indukált a műsor, ami általában is igaz a műfajra:

mivel nincs forgatókönyv, így a szerkesztetlen, ezért kiszámíthatatlan, lassú közvetítések egyik varázsa éppen az, hogy bármikor történhet valami.

Vagy az, hogy ellenállhatatlan kiskutyák születését és felcseperedését lehet 0–24 órában követni, mint Finnországban a finn közszolgálati műsorszolgáltató, az Yle maratoni adásfolyamában két hónapon keresztül, 2021-ben. Akkának, a fekete labradornak, valamint hat fekete és két sárga újszülött kölykének első közös napjait, heteit csak az első két hétben több mint 5,5 millióan követték nyomon.

Miért éppen a kandalló?

Vannak, akik szerint a lobogó kandalló csak hangulati elem, az igazi slow tv ennél „mozgalmasabb”, kell hozzá valamilyen különös helyszín, meglepő, de kellően lassú történés, amely finoman megragadja a figyelmet, és nem ereszt. Mások szerint csak megközelítés kérdése, hogy kinek mennyire eseménydús öt fahasáb nyugodt égése.

A világ rózsaszín, csak meg kell hallani Hogy megnyugtatnak a természet hangjai, annyira evidens, hogy megemlíteni is felesleges. Mégis 1978-ig kellett várni, amikor Martin Gardner sztármatematikus író bedobta a köztudatba a rózsaszínzaj elméletét, ami az egyik leggyakrabban megfigyelt hangspektrum a természetben. Mindenütt ott van, körülvesz minket, egyenletes és harmonikus, mint a duruzsoló tűz, a morajló tenger, a vízesés hangja, a susogó lombkorona, a tartós eső, a szélzúgás, na és a szívverés hangja.

Egy biztos: mindnyájunk szereti bámulni a tüzet, amit jobb híján evolúciós okokkal magyarázunk. Meleget, fényt, védelmet és közösségi érzést, biztonságot adott, ezért nem túlzás azt állítani, hogy az emberré válás talán legfontosabb állomása a tűz megszelídítése volt. Nem tudjuk, miért, de megbabonáz, ellazít, a jelenbe húz, megtisztítja a gondolatokat, melegséggel és mély érzésekkel tölt el, közösségi erőt ébreszt.

Tízezer éveken át tűz köré gyűltek az emberek, egészen a közelmúltig, amikor is esténkéént már a tévé vette át a tűz helyét.

Ezért valahol érthető elvárás, hogy ha már a tévé lett a családi oltár, akkor lobogjon benne a tűz is.

Nem sok kutatás tanulmányozta, miként hat ránk a tűz nézése. Különösen képernyőn. Az egyik ilyen, 226 embert bevonó kísérlet szimulált tűz hatásait vizsgálta hanggal és némán, és minkét esetben vérnyomáscsökkenést tapasztaltak, de a „hangos” tűz egyértelműen hatásosabb volt.

A kandallótévében sztereóban hallatszik a fahasábok ropogása, pattogása, ez az egyik nyomós ok, hogy szeretjük nézni, ahogy ellazít. A másik, hogy annak ellenére, hogy nem érezzük a hőjét, már a puszta látványa is melegséggel tölt el. Nem véletlenül nevezi a színelmélet a sárgás-pirosas színeket melegnek (a kékes árnyalatokat pedig hidegnek). Úgy tűnik, annyira mélyen belénk van kódolva a tűz élménye, hogy elég csak képernyőn néznünk, máris valóságos érzeteket hív elő. Ha halljuk és a szagát is érezzük (mert offline tűz mellett ülünk), a hatás még intenzívebb.

Nem egyszerű műfaj, a fa rossz irányba is éghet

A kandallóformátum a Netflixet is megérintette, így már 2010 óta Fireplace for Your Home címmel több változatban is elérhető. A Washington állambeli Longview-ban tévés tüzet először rakó George Ford máglyamestert

eleinte kinevették a lökött ötlet miatt, de aztán látva a műfaj futótűzszerű terjedését, mégis felvették a kínálatba.

Kezdetben csak karácsonyi kiadás volt ünnepi dalokkal, később minden évszakra begyújtott. „Ki szeretne hamis kandallót nyáron? – tette fel az égető kérdést. „Nos úgy tűnik, szinte mindenki.” – ecsetelte a tüzes lelkesedést a rendező, aki 70 millió feletti nézettséget sem tart elképzelhetetlennek (a Netflix nem adta ki kandallóműsorának nézettségi adatait). Az emberek ugyanis sokszor nézik újra és újra.

Egyik kedvence a gazdagon ropogó, reccsenő nyírfás kiadás.

Azt gondolnánk, egyszerű jól megrakni egy tüzet, majd rögzített kamerákkal felvenni, a sztárkandallós szerint azonban koránt sincs így. Rengeteg időzítési, szín-, hang- és képminőségi problémával küzdöttek meg. Hamar kiderült, hogy a lángokat tűrő speciális kamerákat kell használniuk, és csak bizonyos színhőmérsékletekkel lesz sejtelmesen misztikus a látvány. Nem véletlen, hogy a filmekben ritkán látni nyílt lángot – jelezte George Ford, aki szerint bonyodalmakat okozott az is, hogy a fa sokszor rossz irányba égett.

Már a norvégok előtt lelassultak a magyarok

Habár a norvégok maguknak tulajdonítják a dicsőséget, de ha szigorúan nézzük, a lassúság nem a skandinávok fejéből pattant ki először, hanem például Andy Warholéból, aki az 1964-es Sleep című filmjében John Giorno költő öt óra húsz perces alvását mutatja be zenei aláfestéssel. A lassú filmek netovábbja azonban Tarr Béla végtelenül hosszú snittekkel felvett, 7 és fél órás Sátántangó című 1994-es filmje lehetne.

Nem tudott róla, de idő előtt érzett rá a korszellemre a Duna TV, amikor a világ minden tévécsatornáját messze megelőzve először prezentált adásszüneteiben egy élőben felvett akváriumot.

Minden kritériumnak megfelelt, csak a slow tv elnevezés nem létezett még az 1990-es években.

Százezrek kattantak rá a zöld, sárga, ibolyakék, parádés opartmintákban úszkáló halakra, amint barokk zenére feltűntek jobbról, majd ráérősen elevickéltek a békés mikrouniverzum rózsaszínű, gombafejű korallja mögé, ellenállhatatlan meditatív nyugalmat árasztva az őket bámuló éjszakai baglyok felé. 2001-ben levették a képernyőről az úttörőformátumot, de a Viasat 2014-ben újra műsorra tűzött egy akváriumot.

Jól tette, mindenképpen le kell lassulni. Az már alkati kérdés, hogy végtelenített akadémiai székfoglalók, jégcsapolvadások vagy növekedő fűszernövények élő adása zökkent-e ki a mindennapokból. Vagy a tévében megrakott tűz. Ráadásul nincs gondunk a fahasábokkal, és nem leszünk füstszagúak sem.