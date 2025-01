Nem kizárt, hogy történelmi negatív rekorddal búcsúzik a 2024-as év: soha nem született annyira kevés gyerek Magyarországon, mint az elmúlt 12 hónapban. Pedig már 2023 is negatív csúcsot döntött 85 200 újszülöttel, ami 3,7 százalékkal volt kevesebb, mint 2022-ben. Decemberi adatok még nincsenek, ám mivel 2024 november végéig 71 094 gyermek jött világra, legalább 14 ezer babának kellett volna születnie decemberben, hogy a születések elérjék a 2023-as számot. Erre legutóbb 1976-ban volt példa, azóta viszont zuhanórepülésbe kezdett és több mint a felére esett vissza a születések száma. 2023 decemberében már csak 6565 baba született (12 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban), ezért a trendeket és a realitást nézve

majdnem biztos, hogy 2024 negatív rekorderként vonul be a magyar demográfia történetébe.

Hogy miért fogy a magyar, arra sokféle okot felhoznak: rossz, bizonytalan gazdasági helyzet, járvány, háború és úgy általában a kiszámíthatatlanság. Az azonban, hogy miért születnek az év egyes hónapjaiban, napjain sokkal többen, mint másokon, még ennyire sem egyértelmű.

Azt gondolnánk, hogy nagyjából ugyanannyi gyerek látja meg a napvilágot az év minden napján. Ingadozhat persze évről évre, de sok év átlagában nincs nagy eltérés az egyes napok között.

Pedig nem is tévedhetnénk nagyobbat. Újszülöttek körében például a legkevésbé népszerű dátum a január 1-je,

évtizedek óta következetesen és szignifikánsan kerülik az Újév napját.

Hiába új kezdet, új élet, és a kitüntetett figyelem, hogy ki lesz az újév első babája, nincs tolongás, vannak olyan napjai az évnek, amikor majdnem 40 százalékkal több baba verekszi magát világra, mint az év első 24 órájában.

De nem kedvelik a karácsonyt sem. Sőt, az összes többi ünnepnaptól is ódzkodnak.

A KSH ötvenegy évet (1970–2020) felölelő statisztikája szerint születésre nem vágyott napok még a halottak napja, október 23., március 15., május 1., augusztus 20., november 7., április 4. is. Utóbbi két dátum 1988-ig, illetve 1989-ig a „nagy októberi szocialista forradalom” (az 1917-es oroszországi bolsevik hatalomátvétel napja, ami az európai naptár szerint novemberben történt), és Magyarország „felszabadulásának” állami ünnepe volt.

Figyelemre méltó, hogy április 1-je is helyet szerzett a listán. Pedig nagybetűs ünnepnek nehéz lenne nevezni a „Bolondok napját”, aminek amúgy sem az eredete és sem a jelentése nem teljesen tisztázott, mégsem sokak születésnapja.

1970 óta ezeken a napokon születtek a legkevesebben (összesen, fő) Január 1. 13336 December 25. 13484 December 26. 13550 December 24. 13585 December 31. 14444 November 1. 14509 Október 23. 14568 Május 1. 14626 November 7. 15278 Október 24. 15380 November 2. 15418 Március 15. 15450 December 2. 15490 Augusztus 20. 15500 Április 1. 15629 Április 4. 15639

A népszerűtlen hónapok között egyértelműen a november a sereghajtó, egészen a 40. helyig – egy-egy októberi és decemberi naptól eltekintve – dominálja a legritkább születésnapok listáját. Még a hátrányos helyzetű február (a csak négyévenkénti 29 napjával) is orrhosszal ráver a szürke, borongós őszi hónapra. Mondani sem kell, hogy február 29-én születtek (és születnek) a legkevesebben, de ez a ritka különleges nap, adottságai miatt, nem indulhat a mindennapok születési versenyében.

A kontraszt kedvéért, ha megnézzük a leggyakoribb szülinapokat, egyetlen hivatalos ünnepnap sincs közöttük. Az is szembetűnő, hogy messze júliusi és szeptemberi dátumok vezetnek.

Mind előtt pedig július 25-e, a magyar újszülöttek legkedveltebb napja.

Ám ha a legnépszerűbb hónapokat figyeljük, felbukkan, méghozzá ezüstérmet szerezve, az augusztus is. Az elmúlt 50 év statisztikája szerint ugyanis

július, augusztus, szeptember a gyerekek születésihónap-sorrendje,

még ha augusztusi születésnap nincs is a legeslegnépszerűbb top 15-ben. Annyira veri a mezőnyt ez a három hónap, hogy az első 50 helyen csak ezek szerepelnek (egyetlen januári és júniusi napot leszámítva).

Ezek 51 év leggyakoribb születésnapjai (összesen, fő) Július 25. 18295 Szeptember 18. 18203 Szeptember 17. 18177 Szeptember 23. 18135 Július 17. 18033 Július 24. 18023 Július 18. 18011 Július 26. 17983 Július 12. 17949 Július 19. 17937 Július 30. 17925 Szeptember 21. 17920 Szeptember 20. 17879 Szeptember 16. 17858 Július 11. 17820

Nem csak nálunk születnek kirívóan kevesen január 1-jén, hanem az USA-ban is. Igaz, ott december 25-e áll az élen, csak aztán jön az év első napja. Harmadik pedig december 24., amit július 4-e, a függetlenség napja, a legnagyobb szövetségi ünnep követ. És az amerikai gyerekek is sokkal nagyobb valószínűséggel születnek nyáron és szeptemberben, akárcsak mifelénk.

Furcsa, egyöntetű és zavarba ejtő jelenség, amire elsőre nem is lehet sok mindent mondani. De csak elsőre.

Tervezett lehet az ok

Ha nem számolunk a koraszülésekkel, akkor a hazai statisztikák szerint (is) a legtöbb gyerek október-november-december hónapokban fogan. Amit nem igazán lehet mással magyarázni, mint hogy a hidegebb idő és a rövidülő nappalok beálltával hajlamosabbak összebújni a párok, kevesebb a kinti program,

a kuckósodási kedvnek aztán baby boom lesz az eredménye

a következő év nyarán és szeptemberében. Még ha ez a „boom" látványosan csökken is évtizedek óta.

Az ünnepnapoktól való távolmaradás (de még a hétvégéktől is) azonban nem szezonális, inkább az egészségügyi intézmény, az orvos, és a személyzet munkaidejével magyarázható. Sok leendő szülő és egészségügyi szolgáltató dönthet úgy, hogy a tervezett, programozott szülést, az ünnepeket elkerülve, más napokra ütemezi. Ezért is lehet, hogy január 1-jén (és karácsonykor) születnek a legkevesebben.

Természetes okok ugyanis nem állhatnak a különös jelenség mögött.

Mit tudja a Természet, hogy éppen melyik naptól számoljuk az év kezdetét, és ünnepeljük azt, amikor az emberiség összevissza számolt történelme során.

Arról nem is beszélve, hogy január többi napján rendesen megtelnek a szülőszobák, az év első hónapjában többen születnek, mint júniusban, január az 5. legszaporább hónap az évben. Amihez csak annyit lehet hozzáfűzni, hogy ezek szerint nemcsak a hidegre forduló idő, de a tavaszi kikelet is emeli a libidót, és azt is tudjuk, miért.