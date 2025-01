––Akárhogyan is próbáljuk, nehéz magyarázatot adni arra, hogy az egyházakat, bármiféle természetfeletti hiteket és minden, nem e világi elképzelést tűzzel-vassal üldöző materialista-kommunista rendszerek hogyan juthattak arra az elhatározásra, hogy vezetőiket nemcsak eltemetik világraszóló állami pompával, de porhüvelyeiket még mumifikálják, és közszemlére is teszik. Az örökkévalóságnak szánva.

A groteszk sor Leninnel kezdődött, amikor 101 évvel ezelőtt, 1924. január 21-én – egyáltalán nem váratlanul – meghalt. Már két évvel korábban agyvérzést kapott, aztán még kettőt. Holttestét három napra kiállították a moszkvai szakszervezetek házának oszlopcsarnokában, és az volt a terv, hogy a vezető forradalmárt a moszkvai Vörös téren egy zárt sírba temetik.

A három napból két hónap lett.

A fogcsikorgató hideg ellenére a gyászolók hosszú sora nem akart fogyatkozni, beszámolók szerint legalább félmillió ember várt arra, hogy elbúcsúzhasson Vlagyimir Iljicstől. Majakovszkij, a futurista költő pedig megfogalmazta látnoki sorait: „Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog!”

Ekkor támadt Sztálinnak az az ötlete, hogy egy Lenin holttestét tartalmazó sírbolt a munkásosztály világméretű zarándokhelye lehetne. Sokan ellenezték a bizarr elképzelést, köztük Lenin özvegye, Nagyezsda Konsztantyinova Krupszkaja, aki még a Pravdába is írt, hogy

Lenin biztosan nem egyezne bele, hogy bálványként imádják a testét.

Hosszas vita után a kommunista párt mégis úgy döntött, hogy mauzóleumot emelnek Leninnek, amit először fából, majd 1930-ra vörösgránitból építettek fel a Vörös téren, méghozzá az óegyiptomi lépcsős piramisok ihlette formában. A síremlék előtt évtizedeken keresztül kígyózó sorok képe aztán a hivatalos szovjet propaganda alapmotívumává vált.

Hacsak nem éppen a kétévenként esedékes rekreációs elvonulásán tartózkodik, Lenin holtteste gyapjúöltönyben, üvegkoporsóban ma is megtekinthető, hétfő és péntek kivételével mindennap, 10 és 13 óra között. Nyáron körülbelül másfél órát, főszezonon kívül már csak 15 percet kell várni az ingyenes bejutásra. Túlzás nélkül elmondható, hogy a bebalzsamozott kommunista vezér megtekintése a párizsi Eiffel-toronyhoz vagy a római Colosseumhoz hasonlítható turisztikai látványosság ma is Moszkvában.

Mumifikálás, újratervezve

Bár a mauzóleum az első piramisokat idézi, szovjet–orosz tudósok egy hagyományostól eltérő, merőben új mumifikálási módszert dolgoztak ki, hogy megőrizzék Lenin testét. Ők is eltávolították a belső szerveket, köztük az agyat, ahogyan eredetileg szokták, és állandó hőmérsékletet (16 Celsius-fok) és páratartalmat biztosítottak.

viszont nem ragaszkodnak az eredeti biológiai anyaghoz, ha szükséges, a bőr és a hús egyes részeit műanyagokkal helyettesítik.

Ezért ahogy telik az idő, egyre kevesebb marad az eredeti Leninből. Talán ezért látják sokan viaszbabaszerűnek. Lenin most kétrétegű gumiruhában fekszik, testét balzsamozó folyadék fedi be vékonyan , erre húzták rá az öltönyt. Kétévente egyszer újra balzsamozzák: a testet glicerin, formaldehid, kálium-acetát, alkohol, hidrogén-peroxid és ecetsav oldataiba merítik másfél hónapra. A pontos összetétel és az eljárás részletei azonban titkosak. Egy biztos: Lenin holtteste folyamatos figyelmet igényel.

Befeküdt mellé a generalisszimusz

Egykori asszisztense visszaemlékezései szerint Sztálin ujjongott Lenin halálakor. Bár 1922-ben őt tette meg a Kommunista Párt főtitkárának, nem sokkal később Lenin már veszélyesnek tartotta, és el akarta távolíttatni a posztról. Vetélytársként tekintett ezért Sztálin a bolsevik vezérre. Mindenesetre a fotókon megtört arccal cipeli más pártvezetőkkel együtt Lenin koporsóját.

Sztálin 1953. március 5-én halt meg, hivatalosan agyvérzésben, és ha már ennyire bevált a balzsamos módszer, az ő teste is a Leninéhez hasonló utat járt be. Hiába vezetett be totális terrort, és volt felelős több millió ember haláláért, a „generalisszimusz” három napra kiállított holtestéhez és a temetésére csak úgy özönlöttek a tömegek.

A stockholm-szindrómás elmebaj közepette egymást taposták agyon az egyre duzzadó, hisztérikus emberáradatban.

Becslések szerint 500 gyászoló lelte halálát a Vörös tér környékén.

Sztálin testét szintén bebalzsamozták, és üvegkoporsóba fektették (mint a Grimm-mese Hófehérkéjét), és a szovjet alapító atya mellé helyezték. A piramiskripta pedig felvette a Lenin–Sztálin Mauzóleum nevet.

Nem sokáig feküdhetett azonban a sírboltban. Miután a vezetői székben őt követő Nyikita Hruscsov fokozatosan feltárta és elítélte Sztálin rémtetteit, nimbusza erősen halványodni kezdett. Amikor egy tíz évet a sztálini Gulágon töltött női párttag (Dora Lazurkina) a XXII. pártkongresszuson előadta az ámuló ateista párttársak előtt, hogy

álmában megjelent neki Lenin, és rosszallását fejezte ki, hogy mellette fekszik az eltévelyedett Sztálin,

a vezetés döntött. A sötétség leple alatt, titokban egy sírgödröt ástak a Kreml falának egyik félreeső részén, eltávolították a zubbonyáról az aranygombokat és a váll-lapokat, és egy közönséges koporsóban eltemették. Nem tudni, miért, de a biztonság kedvéért egy vastag betonréteget is húztak a koporsó fölé. Talán tartottak a „bölcs vezér” feltámadásától?

A nemzetközi helyzet egyre fokozódik

A szovjet gyakorlat átterjedt a „béketábor” más országaira is. 1949-es halála után Georgi Dimitrov bolgár sztálinista pártvezető holttestét is – a már sokat tapasztalt Lenin-laboratórium tudósainak segítségével – bebalzsamozták, és a neki felépített mauzóleumban kiállították.

De nemcsak Európát járta be a kommunizmus kísértete. Szintén a Lenin-labor szovjet tudósai tartósították a vietnami kommunista forradalmár és vezető, Ho Si Minh testét 1969-ben. A vietnámi háború végén, 1975-ben, moszkvai mintára mauzóleumot emeltek számára, ahol azóta is fogadja a látogatókat. Kultusza még ma is él, legalábbis az ő nevét viseli Vietnam legnagyobb városa, az egykori Saigon.

Nem kerülhette el sorsát Mao Ce-tung kínai vezető sem, akinek testét, 1976-ban bekövetkezett halálakor először el akarták hamvasztani. Az általa meghirdetett és milliók életét követelő „kulturális forradalom” alatt pont ő adta utasításba, hogy a halottak hamvait szét kell szórni a földeken, mert kitűnően trágyázzák a televényt.

Aztán mégiscsak bebalzsamozták, és formaldehiddel konzerválták a „Nagy Kormányost”,

aminek az lett az eredménye, hogy a „feje feldagadt, mint egy focilabda”. 1977-ben a pekingi Tienanmen tér monumentális oszlopos emlékcsarnokában állították ki korpuszát, ahol „egy félhomályos kamrában fekszik, szürke öltönyben, sápadt, viaszos arcát narancssárga fényfoltban fürdő sűrű, fekete haja keretezi.”

Nem maradhatott ki a sorból, és 1994 óta a phenjani Kumsusan Nappalota mauzóleumában mutatja az utat a máig uralmon lévő Kim dinasztia megalapítója és első kommunista despotája, Kim Ir Szen észak-koreai vezető sem. Úgyszintén a Lenin Labor jóvoltából 2011-ben csatlakozott hozzá fia, a „Kedves Vezető”, Kim Dzsong Il is. Amint az a videóban látható, félistenek kijáró megrendüléssel kísérték utolsó útjra.

Lenin kezdte, ő is vethet véget a múmiázásnak

Többször is megkérdezték már az oroszokat, továbbra is a mauzóleumában maradjon-e Lenin, vagy inkább temessék el, ahogy más embereket szokás. Az eredmények azt mutatták, hogy bár egyre kisebb arányban, de még mindig sokan ragaszkodnak hozzá.

Ha Putyinon múlna, már rég nem lenne ott.

Lenint okolja ugyanis azért, hogy létrejött az önálló Szovjet-Ukrajna, amelyet szerinte inkább „Vlagyimir Iljics Lenin Ukrajnájának” kellene hívni. Ugyanakkor nem akarja megosztani a társadalmat, tudja, hogy sokan kötődnek még a szovjet időkhöz, amelynek szimbolikus alakja Vlagyimir Iljics.

halálának tavalyi 100 éves évfordulóján azonban elmaradtak az ünnepségek, mintha nem is létezne lenin.

Katonai parádék idején pedig jóideje letakarják a mauzóleumot a Vörös téren.

Előbb-utóbb abba fogják hagyni a drága tartósítási eljárásokat, kiveszik az üvegkoporsóból és eltemetik a kommunista alapító atyát.

Ha ez megtörténik, valószínűleg vele tart majd a többi kriptokommunista múmia is.

Ideje lenne, mert ez a hátborzongató szokás már a 20. században is anakronisztikus volt. Múmiázni, bálványként kiállítani, diktátorok szellemeit ébren tartani pedig nem csak a marxista tudományos szocializmussal nem fér össze.