Nyolcvan éve Berlin elfoglalásával és a náci Németország kapitulációjával ért véget a második világháború, az emberiség történetének legnagyobb és legtöbb, becslések szerint 73 millió halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa. Ha azt hisszük, ennyi idő elteltével már minden lényeges kérdés tisztázódott a világégésről, nagyot tévedünk: még azon is vita van a történészek között, hogy legnagyobb hibáját követte-e el Hitler azzal, hogy megtámadta a Szovjetuniót.

Látszólag nem volt nyomós oka Moszkva ellen indulni, hiszen 1940 közepére elfoglalta Európa nagy részét, méghozzá merőben új, villámháborús taktikájával (Blitzkrieg), amivel sokkolta az ellenfeleit. Miután 1939. szeptember 1-jén megtámadta Lengyelországot, ezzel elindította a második világháborút. 1940 nyarára a legnagyobbnak tartott, számottevő brit támogatást élvező francia szárazföldi hadsereget hat hét alatt megadásra késztette. Ezalatt elfoglalta Dániát, Norvégiát, Hollandiát, Belgiumot, korábban megszállta Csehországot, és magához csatolta Ausztriát. Magyarország, Olaszország és Románia pedig szövetségese volt. Hitler lábai előtt hevert Európa.

Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary Adolf Hitler katonákhoz beszél a németországi Dortmundban tartott náci gyűlésen

Ha a legnagyobb kontinentális rivális, Franciaország veresége után fenntartotta volna az új status quót, és a már megszállt országok erőforrásait felhasználva folyamatosan erősítette volna hadseregét, nagyon erős pozícióba kerülhetett volna.

Hitler legnagyobb hibája az volt, hogy megtámadta a Szovjetuniót

– állítja Antony Beevor világhírű brit hadtörténész a magyarul is megjelent, A második világháború, Sztálingrád, A D-nap, Berlin, 1945 – Az összeomlás című, sok millió példányban elkelt sikerkönyvek szerzője. Nem lehet kérdés, hogy a Szovjetunió megtámadása (Barbarossa hadművelet) a háború döntő pillanata volt. A Wehrmacht a veszteségeinek nagyjából 80 százalékát a keleti fronton szenvedte el – valójában a Szovjetunió elleni háború törte meg a német hadsereg gerincét.

Hogy miért szegte meg Hitler a két évvel korábban a szovjetekkel megkötött megnemtámadási szerződést (Molotov–Ribbentrop-paktumot), és miért lépte át a szovjet határt 1941. június 22-én, abban nagy az egyetértés.

Eleve elrendeltetett

Először is Hitler zsigerileg gyűlölte a vallás- és nemzetellenes bolsevizmust, aminél szerinte kártékonyabb eszme nem létezett még a történelem során, ezért el kell törölni a föld színéről. Mélyen hitt abban, hogy Németországnak keleti irányban kell terjeszkednie, hogy biztosítsa a német nép életterét („Lebensraum”). Mindezeket már Mein Kampf című könyvében részletesen kifejtette. Sztálin pedig már a 1930-as években olvasta, lefordíttatta és kiosztotta a Szovjet Kommunista Párt vezetőinek.

De talán még erősebb volt a gazdasági szükségszerűség. Ahogy az első világháborúban, úgy Lengyelország megtámadása után is érzékenyen érintette Németországot

a britek tengeri blokádja, és csak nehezen tudott elegendő ipari nyersanyaghoz és élelmiszerhez jutni.

Bármilyen jelentős európai hatalom is, távolról sem volt önellátó egyikből sem. Az első világháborús német vereség egyik döntő oka éppen az éhezés volt. Már Ukrajna 1918-as, rövid életű német megszállása elültette Hitler fejében a tervet, hogy a jövőben ez a hatalmas termékeny térség lesz Németország kenyereskosara. A Szovjetunió óriási természeti erőforrásait, különösen a kőolajat és más ásványkincseket pedig úgyszintén nélkülözhetetlennek tartotta a harmadik birodalom hegemóniájához.

Náci–bolsevik közös akciónak indult

Tehát már a háború legeslegelején sem volt kérdéses, hogy Hitler valamikor meg fogja támadni a Szovjetuniót, de előbb Nyugat-Európa megszállására koncentrált. Nem akart kétfrontos háborúba bocsátkozni, ezért időre volt szüksége. Némi vita övezi, hogy ki keresett meg kit, de az uralkodó kánon szerint Sztálin fogadta el Hitler javaslatát egy megnemtámadási szerződés megkötésére, amit 1939. augusztus 23-án alá is írtak Moszkvában. Hitler nem volt ott személyesen, de Sztálin igen, és a fotók tanúsága szerint igencsak elégedett volt.

Amikor közzétették az újságok, mi történt, Európa csak hüledezett. Pedig akkor még nem is tudtak a legvérlázítóbb titkos záradékról, amelyben Hitler és Sztálin érdekszférákra osztották fel Közép- és Kelet-Európa nemzetállamait. A paktumon még alig száradt meg a tinta, és a német hadsereg 1939. szeptember 1-jén beviharzott Lengyelországba. Azt már csak szőrmentén szokták említeni, hogy két hétre rá

a Vörös Hadsereg is bemasírozott Lengyelországba, keletről – és középen találkoztak, ahol még közös győzelmi parádét is tartottak.

Sztálin Lengyelország keleti felén kívül megkapta Hitlertől még Finnországot, a balti országokat és a Romániával határos Besszarábiát is. Az erről szóló záradék annyira titkos volt, hogy létezését még Gorbacsov idején is tagadták. De ma is a börtönt kockáztatja, aki Oroszországban azt merészeli mondani/írni, hogy

a kommunisták és a nácik közösen támadták meg Lengyelországot, kirobbantva a második világháborút.

Sztálin motivációiról ma sincs teljes egyetértés a történészek között. A hivatalos szovjet és a mai orosz verzió szerint is a paktummal időt akart nyerni a generalisszimusz, miután hiába próbált antifasiszta szövetséget kötni a britekkel és a franciákkal, kénytelen volt lepaktálni Hitlerrel. Ha csak ennyi lenne a mögöttes ok, akkor is elég furcsa, hogy miért kötöttek megállapodást a potenciális ellenséggel, foglalták el közösen a szuverén Lengyelországot, és lettek közvetlen szomszédok.

Fotó: Wikimedia Commons Német–szovjet parola a sikeres lengyelországi invázió után

Sztálin etette Hitler seregét

Évtizedek óta úgy szól a történelmi emlékezet, hogy a mit sem sejtő, békeszerető Szovjetuniót 1941. június 22-én megtámadta a gonosz náci agresszor. Az utóbbi helytálló, az előbbi viszont már kevésbé. Már az is mellbevágó tény, hogy előtte másfél évig (a paktum megkötése után) gabonával, kőolajjal segítette nagy tételben a Szovjetunió a nácikat. Úgy is fogalmazhatunk, hogy

Hitler hadigépezetét és nyugat-európai invázióját Sztálin létfontosságú élelmiszerekkel és nyersanyagokkal támogatta (katonai eszközökért cserébe), másfél éven keresztül.

Hogy miért tette, arról az évek alatt lassanként előkerülő levéltári dokumentumok tanúskodnak.

Ahogy Hitler „élettérben”, úgy Sztálin proletár világforradalomban gondolkodott. Pontosan tudta, hogy előbb-utóbb össze fognak csapni a nácikkal, de addig nemcsak jólesően szemlélte, hanem aktívan támogatta is, ahogy Hitler felforgatja Európát. Beszédeiből világosan kiderül, hogy a náci Németország és a Nyugat megtámadását tervezi, de nem azonnal,

kivárja, amíg a hadakozó kapitalisták kimerülnek, majd alkalmas pillanatban a Vörös Hadsereg döntőbíróként fellép, és fellobbantja a forradalom lángját Európa-szerte.

Ezért jött jól Sztálinnak a Hitlerrel kötött paktum. Ő is időt akart nyerni, akárcsak a Führer. Nem utolsósorban azért, mert éppen akkoriban fejezte be az 1930-as évek közepén elindított, több százezer áldozatot szedő „nagy tisztogatását”, amellyel sikerült a Vörös Hadsereg tapasztalt tiszti állományát is annyira megtizedelnie, hogy mindenképpen időre volt szüksége, hogy a szétzilált szovjet fegyveres erők talpra állhassanak. Sztálin készült a háborúra, de csak későbbre, 1942–43-ra várta.

Hübrisz, hübrisz über alles

Hitler tudott arról, hogy diktátortársa sikeresen megrogyasztotta saját hadseregét. És örömmel látta, hogy a Vörös Hadsereg alig bír a paktumban nekik adott Finnországgal, a finn katonák hosszú hónapokig sikeresen ellenálltak a sokszoros túlerőnek.

A finn háború tanulsága Hitler számára az volt, hogy a Szovjetunió katonailag gyenge és könnyen legyőzhető.

Mindezt csak tetézte, hogy a német katonai hírszerzés, az Abwehr jelentősen alábecsülte a szovjet hadsereg létszámát és felszereltségét. Franciaország 1940-es gyors legyőzése és általában a német hadsereg korai sikerei valósággal megrészegítették Hitlert, aki túláradó önbizalmában 1940 decemberében kiadta az utasítást a szovjet invázió, a Barbarossa hadművelet kidolgozására, és fél év múlva magabiztosan megtámadta a bolsevik hatalmat.

Tényleg hatalmas hiba volt megtámadni a Szovjetuniót? Utólag persze könnyű válaszolni. Az akkori helyzetben nem tűnt irreálisnak, hogy elfoglalják a kitűzött célt, a Balti-tengertől a Volgáig húzódó európai területeket. Arról pedig megint csak állandó vita zajlik, hogy miért fulladt kudarcba Hitler terve, és nem a németek Moszkvát, hanem a szövetségesek Berlint foglalták el. Csak néhány rendszeresen felmerülő indok:

Túl későn (június 22-én) indította a hadműveletet, aminek az volt az oka, hogy az 1940–41-es tél nagyon esős volt, elárasztotta a víz az előretolt repülőtereket, késleltette a járművek közlekedését.

A dermesztő hideg volt a vereség oka. Valóban voltak napok, amikor mínusz 30 Celsius-fok alá esett a hőmérséklet. Például 1941. december 5-én és 6-án. December 8-án azonban enyhülés érkezett, és plusz 4 fok is volt, ami több napig kitartott. A németek többnyire a gyilkos, fagypont alatti hőmérsékletet emelték ki a vereség egyik döntő okaként.

Nem okult Hitler Napóleon kudarcából, aki 1812-ben 600 ezres sereggel indult Moszkva ellen, de az oroszok felperzseltföld-taktikája és a fogcsikorgató hideg miatt szinte a teljes serege elpusztult. Hitler valójában nagyon is tisztában volt azzal, mi okozta Napóleon vesztét. Pont ezért ragaszkodott Leningrád ostromához, és nem vonult rögtön Moszkva ellen, de ez is rossz döntés volt. A késlekedés miatt volt idő keletről sok százezer katonával megerősíteni a főváros védelmét. Egyesek azzal érvelnek, hogy ha Hitler figyelmen kívül hagyta volna Leningrádot, elfoglalhatta volna Moszkvát. Az invázió elején az összezavarodott Vörös Hadsereg könnyen legyőzhető volt.

Ekkora területeken nem működött a villámháború (Blitzkrieg). Ez a taktika a meglepetésszerű, gyors előrenyomulásra épült, amelyet Nyugat-Európában sikerrel alkalmaztak. Hitler úgy vélte, hogy ugyanez beválik a Szovjetunió ellen is. Tévedett. Napóleonhoz hasonlóan kezelhetetlenül hosszúra nyúltak az utánpótlási vonalak, ezért hamar kifogyott a lendület a gyors előrenyomulásból. Sztálingrád után, 1943-tól kezdve egy Berlinig tartó visszavonulásba fordult át az invázió.

Antony Beevor hadtörténész szerint egy dolog adhatott volna esélyt Hitlernek a győzelemre 1941-ben – és ezt néhány tiszt szorgalmazta is: egy milliós ukrán hadsereg létrehozása. Könnyen ki lehetett volna robbantani egy polgárháborút a Sztálinnal szembeni gyűlöletre támaszkodva a több millió áldozatot szedő, éhínséggel sújtott Ukrajnában. A szimpatizánsokkal pedig pótolhatták volna létszámhiányukat egy ilyen hatalmas földterületen. De rasszizmusa miatt Hitler hallani sem akart erről. Pedig eleinte az ukránok a németek oldalára álltak, ám hamarosan rájöttek, hogy átverik őket.

Hosszan lehetne még sorolni az okokat, de az biztos, hogy Hitler legnagyobb hibája nem a Szovjetunió megtámadása volt, hanem az, hogy kirobbantotta a második világháborút. Mérhetetlen szenvedést okozva tíz- és tízmillióknak. Csak remélni lehet, hogy egyszer és mindenkorra világosan kiderült: az egész világot terrorral, népirtásokkal, eszement ideológiával sem lehet leigázni. Akárki próbálja is.