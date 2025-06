Köztünk jár és egyre terjed egy alattomos betegség

Létezik egy rejtélyes daganatos betegség, aminél akár egy év is eltelhet, mire felfedezik a tüneteket. Évente 500 új esetet fedeznek fel hazánkban és több ezer ember él együtt vele. Az esetek száma pedig az elmúlt 25 évben duplájára nőtt. A myeloma multiplex egy ritka betegség, amelynek kiváltó okait egyelőre nem ismerik, sőt magáról a kórról is alig lehet hallani. A Ma is tanultam valamit podcast legújabb adásában a betegség hazai szakértőjét, dr. Plander Márkot, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hematológusát, osztályvezető főorvosát kérdeztük. Habár a nevük hasonlóan hangzik, tisztázni kell, hogy a myeloma multiplex nem azonos a melanomával, a bőrrákkal, az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedéssel. A myeloma egy görög eredetű név – a myielo az csontvelőt jelent, az óma pedig tumort, daganatot –, ami

a vér plazmasejteinek rosszindulatú daganatos betegsége.

A myeloma multiplex a második leggyakoribb a vérképzőszervi megbetegedések közül (az első a leukémia). És azért alattomos, mert sokféle tüneteit nehéz felismerni. Bár jellemzően 60-65 éves korban kezdődik, és a férfiaknál gyakoribb, fontos tudni, hogy a betegek harmada a 60 év alatti korosztályba tartozik. Leggyakrabban csontfájdalommal, gerinc-, medence- és derékfájással jár, ami idősebb korban nem annyira meglepő, ezért gyakran nem is gondolnak rá, hogy myeloma állhat a háttérben.

A csontfájdalmon kívül még gyakori a fáradékonyság. Ami persze megint egy általános tünet, mert nagyon sok mindenhez társulhat, például a daganatos betegségeknek általában a fáradékonyság az egy igen gyakori tünete. A harmadik jellemző tünet pedig a fertőzésekre való hajlam, a csontvelőben keletkező plazmasejtek ugyanis az immunrendszer fontos alkotóelemei, és az immunglobulin termelésért felelősek. Myelomában a normális immunglobulinok csökkent mértékben termelődnek, ezért a visszatérő fertőzések is az egyik jele lehet a betegségnek.

Sajnos a myeloma multiplex az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a betegek maximum 10 százaléka válik végleg tünetmentessé, a kezelések ellenére a többségnél bizonyos idő után kiújul a myeloma. Rohamosan fejlődnek azonban a terápiás lehetőségek, és megfelelő kezelés mellett akár 10 év, vagy több mint 10 éves élettartam is várható. A szakorvos elmondta, az elmúlt 20-25 évben a várható túlélési dő megduplázódott. Ma már célzott gyógyszeres terápiákat adnak, és a legtöbb betegnek nem kell befeküdni a kórházba, hanem adott napokon járóbetegként kapják meg a kezelést, ami egy injekció vagy egy infúzió, tabletták, és utána hazamehetnek.

Fontos kérdés, hogy vannak-e myeloma multiplexre hajlamosító tényezők? A válasz egyelőre az, hogy mivel nem tudjuk pontosan a betegség okát, ezért arról sem tudunk sokat, kiben fog egyértelműen kialakulni. Az életkor valamennyire hajlamosító tényező, mert az idősebbeknél gyakoribb. Vagy akinél több generáción keresztül előfordult már valamilyen plazmasejtes betegség, az is hajlamosíthat. Ahogyan a túlsúly, néhány autoimmun betegség, mint például a kóros vérszegénység is. De a betegek többségénél nem nyilvánvaló, hogy mitől lesz tünetes myelomája.

Könnyebb lenne, ha egy egyszerű laborvizsgálattal ki lehetne mutatni ezt a betegséget, de sajnos speciális immunglobulin vizsgálat nem kérhető a háziorvosnál. A tünetekre, típusos laboreltérésekre viszont fel lehet figyelni és a háziorvos elküldheti szakorvoshoz a pácienst.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Johnson & Johnson közreműködésével jött létre.