Akár tetszik, akár nem, folyamatos megfigyelés alatt állunk. Fel sem tűnik, de az elmúlt egy-két évtizedben szép lassan bekamerázták életünket, kamerák kereszttüzében lépünk be egy épületbe, és lépünk ki az utcára. Ha tüntetni megyünk, akkor most már bevethetik az Európai Unióban még vitatott arcfelismerő technikákat is, amivel pillanatok alatt fel lehet kerülni egy „feketelistára”.

Pár éve még igencsak megrökönyödtünk azon, hogy ha kanapéról, kerti grillezésről vagy adriai tengerpartról esett szó egymás között, offline, akkor kisvártatva kanapé-, grillező- vagy tengerpartiapartman-hirdetések tűntek fel a közösségi médiás hírfolyamunkban.

Még most is ijesztő ez az okostelefonos lehallgatás,

és ha elfogadni nem is lehet, de mintha már tudomásul vettük volna, hogy minden rezdülésünk, kattintásunk, megnyilvánulásunk adatfolyamokat indít valakik felé, akikről, ha nagyon jóhiszeműek vagyunk, kénytelenek vagyunk elhinni, hogy nem élnek vissza azzal, hogy számukra nyitott könyv az életünk, tudják, kik vagyunk, hová megyünk, kikkel beszélgetünk, mit kedvelünk, és mit nem.

Nagy kérdés azonban, hogyan hat ránk, ha tudjuk, hogy megfigyelnek?

Beszédes, hogy ez volt az egyik első téma, amelyet a pszichológia tanulmányozott. Már a hőskorban, 1898-ban kimutatta Sigmund Freud kortársa, Norman Triplett amerikai pszichológus, hogy a kerékpárosok keményebben versenyeznek mások figyelő jelenlétében (szociális facilitáció). Az 1970-es évektől kezdve további tanulmányok sora támasztotta alá, miként változtatjuk meg viselkedésünket, amikor megfigyelés alatt állunk: hát úgy, hogy moderáljuk magunkat, vagy éppen jobban iparkodunk.

Alapvetően próbálunk megfelelni a vélt vagy valós elvárásoknak.

Mindezt azért tesszük, hogy megőrizzük vagy javítsuk reputációnkat, hogy „szereplésünkkel” a legjobb színben tüntethessük fel magunkat. Fürkésző szemek előtt például nagyobb valószínűséggel adakozunk, és kisebb valószínűséggel csalunk vagy szemetelünk. Nem meglepő például, hogy bizonyítottan csökken a bűncselekmények száma azokon a közterületeken, amelyeket térfigyelő kamerák pásztáznak.

Kutatók azonban rájöttek, hogy a megfigyelés nemcsak a külsődleges viselkedésre,

hanem a kognitív funkciókra, például a memóriára és a figyelemre is komoly hatással van.

Függetlenül attól, hogy szempárok szegeződnek ránk, vagy kamerák, az, hogy tudjuk, hogy megfigyelnek, erősen megragadja és eltereli a figyelmet, és nem ereszti. Egyfolytában ott motoszkál a háttérben, kizökkent a fókuszból, egyszóval megfigyeltnek lenni rendkívül zavaró.

Ilyen lett a tökéletes börtön

Különös, de pont a felvilágosodás korában dolgozták ki és juttatták csúcsra a totális megfigyelés koncepcióját, a tökéletes börtönt tervét. 1785-ben Jeremy Bentham angol társadalomtudós alkotta meg az akkurátusan kigondolt konstrukciót: egy kör alakú épülettömbben több emelet magasan sorakoznak körbe-körbe a cellák, egy középen álló magas tornyot körülvéve, ahonnan a fogvatartottakat látni lehet. Az elítéltek azonban nem látják az őröket, ezért nem tudják, hogy mikor nézik őket, mégis

az elrendezés az állandó megfigyelés tudatát kelti bennük, ami folyamatos önkontrollra és a börtön szabályainak követésére ösztönzi őket.

Ez a Panoptikum (a görög eredetű panoptész, „mindent látó” szóból származik) ördögi elképzelése, ami valójában egy jó szándékú utópia akart lenni, amivel szabálykövetésre és jó magaviseletre lehet terelni az eltévelyedett embereket, akik az állandó kontroll hatására a falak között megtanulnak viselkedni, és büntetésük leteltével hasznos polgárként térhetnek vissza a dolgos társadalomba.

Az alkotó nem érhette meg az első tökéletes börtöne felépülését, de később több, újonnan épült fegyintézet merített a totális megfigyelés koncepciójából. Jeremy Bentham eredeti vízióját először (és utoljára) Kubában húzta fel Gerardo Machado kubai elnök, későbbi diktátor 1926 és 1931 között. Négy kör alakú tömb épült, amelyek mindegyikében a cellák öt emelet magasan vették körbe a központi megfigyelőtornyot, és a komplexum akár 5000 fogoly befogadására is alkalmas volt.

Ez lett a Presidio Modelo, aminek vendége volt Fidel Castro és testvére, Raúl Castro is,

akik a Moncada laktanya elleni, 1953. júliusi sikertelen támadás túlélőiként kerültek fogolyként az idealista intézménybe (igaz nem a körépületekbe, hanem a kényelmesebb kórházi szárnyba).

Úgy tűnik, nem vált be a mintabörtön nyomasztó célja, hogy a fogvatartottak a szabadulás után, a társadalomba visszailleszkedve is regulálják önmagukat, és önkontrollt gyakorolnak, mert Fidel Castro és gerillái elűzték az aktuális diktátort, Batistát, és győzött a forradalom 1959-ben Kubában.

Hiába akart egy utópiát megvalósítani a Presidio Modelo és úgy általában a Panoptikum ideája, pont az ellenkezője, egy disztópia,

a totális megfigyelés nyomasztó metaforája lett belőle,

amit a jövőbe (és a mába is) látó George Orwell 1984 című regényében is átvett. „...mindenkit állandóan figyelnek. Mindenesetre akkor kapcsolódhattak be akárkinek a készülékébe, amikor csak akartak. Az embernek abban a tudatban kellett élnie – s abban a tudatban is élt, ösztönné vált megszokásból –, hogy minden hangját hallják, s kivéve, ha sötét van, minden mozdulatát megfigyelik” – írja le a totális hatalomgyakorlás lényegét Orwell, akinek sötét világában kamerás monitorokon keresztül kontrollálja az embereket a titokzatos „Big brother” és a Gondolatrendőrség.

A Panoptikum a hatalom kulcsa, ami a kiismerhetetlen algoritmusok, az okoseszközök, a közösségi média és az adatbrókerek korában aktuálisabb, mint bármikor. Tudjuk, hogy figyelnek minket, de nem tudjuk, ki figyel.

Nem ösztönöz, hanem visszavet

Akkor sem jobb a helyzet, ha tudjuk, hogy ki fürkész minket. Egyre több vállalat figyeli meg alkalmazottait, különösen a világjárvány óta a távmunka térnyerésével. Vannak olyan monitorozó programok, amelyek rögzítik a billentyűleütéseket, vagy rendszeres képernyőképek készítésével követik nyomon a beosztottak munkáját. Más szoftverek rögzítik a hívásokat vagy a megbeszéléseket, de akár a munkavállalók webkameráihoz is hozzáférhetnek. A cégek azért teszik ezt, hogy fenntartsák a távmunkában dolgozók termelékenységét. De óriásit tévednek.

Kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a direkt kontroll több kárt okoz, mint hasznot. A munkahelyi megfigyelés valójában kontraproduktív,

rontja a koncentrációt, a munkamemóriát, és alacsonyabb teljesítményhez vezet.

Sőt, paradox módon deviáns viselkedést generál. Egy vizsgálatban a munkavállalók nem engedélyezett szüneteket tartottak, és szándékosan lassabban dolgoztak vagy csaltak. Azaz ösztönösen tiltakoztak a kontroll ellen. Nem teljesen világos még, milyen pszichológiai mechanizmus okozza ezt a nem várt viselkedést, de valószínű, hogy a megfigyeltek méltóságukat, önálló cselekvőképességüket, felelősségtudatukat próbálják a szabályok felrúgásával visszaszerezni. Ez pedig biztató: ha még a munkahelyeken is akadozik és kontraproduktív a direkt ellenőrzés, akkor a társadalomban sincs sok esélye a totális irányításnak, hatalomnak. Még ha újra és újra próbálkoznak is vele.