Június 8-án nemcsak Medárd-napra figyelhetünk, és szoríthatjuk össze kezünket, hogy ne essen az eső, hanem az óceánok világnapjára is. Ezt ünnepeljük ugyanis ma, így álljunk meg egy percre, és fókuszáljunk a színes-szagos ökoszisztémával rendelkező, emberek által teleszemetelt, semennyire sem becsült vizekre.

Ha hisszük, ha nem, az agysorvasztó csodás mesehős, SpongyaBob oktató céllal született. Az alkotó, Stephen Hillenburg, aki egyben animátor és tengerbiológus is, akkor gondolt először a szivacs karakterére, amikor 1984-ben, az érettségije után csatlakozott az Ocean Institute-hoz. A Bob-mese előzménye a The Intertidal Zone (Árapály) volt, amelyben a víz alatti élőlények világát akarta bemutatni oktatási céllal. Amerikai Vízipók-Csodapók a zöldmozgalmak jegyében.

Megismerni, megvédeni

A föld felszínének 70 százalékát víz borítja, de az óceánoknak még mindig csak 5 százalékát sikerült felfedeznünk. Az érdekes azonban az, hogy mint a Képmás című, J. K. Simmons főszereplésével készült zseniális sorozatban, ez egy párhuzamos világ odalent. (Aki nem látta a szériát, gyorsan pótolja!) A nagy vizek világa mintha tükrözése lenne a miénknek, képmása, csak odalent állatok élnek emberek helyett – egyesek most felsóhajtanak, mennyivel jobb is az! De ugyanúgy vannak konfliktusok az élőlények között, és vulkánkitörések, vízesések, erdők, viharok, hegyek, árkok, folyók, tavak. Hát ennél sokkal többet nem is tudunk.

Állítólag még és már a hold felszínéről is több információnk van, mint a nagy vizek mélyéről. A holdon több ember is megfordult, a Mariana-árokban bezzeg mindössze hárman jártak – mondjuk nem csoda, több mint tizenegy kilométerre fekszik a tengerszint alatt, de erről majd később.

Lenne pedig mit felfedezni: becslések szerint hárommillió hajóroncs lehet a tengerek mélyén, vagyis a sötétségben több kincs és lelet lehet a múltból, mint a világ összes múzeumában. De nemcsak értékek, misztikus képződmények, hanem hangok is lapulnak odalent, a földrengéseké, vulkánkitöréseké, vízeséseké, titokzatos állatoké – vagy ki tudja, még micsodáé. 1997-ben ugyanis felvettek egy rejtélyes hangot, és Nagy Bluggynak nevezték el (Big Bloop). A mai napig nem tudni, hogy mi adta ki a nagy, hangos bluggyot.

Rekorderek szintén vannak az óceánok mélyén: a leghosszabb hegy is a víz alatt húzódik Amerika, Európa és Afrika között, itt-ott ugyan a felszínre tör, például Izlandnál. A legnagyobb vízesés a Dánia-szorosé, ahol karamboloznak a hideg és meleg légtömegek, és közben 4000 méterre lezúdulnak.

Mi az a Nemo-pont, hol van a fehér cápa?

A szárazföldtől legtávolabbi tengeri terület a Nemo-pont, ahol 4000 méter mély az óceán, és sok kiszanált/visszahullott űreszköz lapul ezen a helyen, mert itt a legkisebb a kockázata az ütközésnek bármivel.

Itt van a MIR űrállomás is.

A régiót talán még a nagy fehér cápa is elkerüli, bár egyfolytában vándorol a világ óceánjaiban, mintha csak bolyongana, mint a bolygó hollandi. Egyébként csak jó sok évvel ezelőtt derült ki, hogy a vándor cápáknak van dácsájuk. Kedvenc nyaralóövezetük a Csendes-óceán északi részén van, mert itt sok finomságot találnak a téli és tavaszi időszakban is. Miközben ők nyaralnak, a korallok természetes fényvédő vegyületeket termelnek, hogy megvédjék magukat az ultraibolya sugárzástól. Na, ezért olyan szép minden korall bőre!

Ideje, hogy mi is elkezdjünk fényvédőt használni, itt a nyár, és talán utazásra adjuk a fejünket, de biztos nem fogunk fejest ugrani a Mariana-árokba, a bolygó legmélyebb szakadékába, ugye? Nevét a közeli Mariana-szigetekről kapta, és nagy valószínűséggel tényleg ez a föld legmélyebb pontja – a műholdas gravitációs mérések alapján. Az adatok nem mutatnak a Marianánál mélyebb árkot.

Bár izgalmas a semmi fény és óriási víznyomás kombinációja, azért nem biztos, hogy szívesen kipróbálnánk. Mégis van, aki szeret itt élni, a marianai csigahal. Ebihalszerű kis cukiságnak tűnik, de furcsa, hogy úgy úszkál ezen a pokoli helyen, mintha a világ legklasszabb Disneylandjében nézelődne. Egyszer a tengerszint alatti 7966 méter mélységben is elfogták. Ennél lejjebb nincs...