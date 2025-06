Egy rémálom lehet, ha kinyitunk egy chipses zacskót, belenyúlunk, és egy 8 centiméteres szarvasbogarat emelünk ki belőle. A sikollyal kísért ordítás minimum természetes. De pár hónapja 37 nassolnivaló zacskójában, dobozában találtak a vámosok illegálisan csempészett bogarakat a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren. Nem megszállott Gerard Durell-hívők csempésztettek maguknak házi kedvenceket, hanem bogárviadalokra hozatott ízeltlábú gladiátorokat a címzett.

A vámosokat ez nem érdekli, mivel a nem őshonos rovarok (is) invazívak lehetnek és veszélyt jelenthetnek a természeti környezetre, ezért csak engedéllyel lehet azokat behozni. De úgy látszik, megéri a bogárviador fanoknak a rizikó.

Bogárviadalok? Igen, és megszállottak tízezrei élvezik a világ számos pontján, ahogy a párzási időszakban egymás ellen küzdenek különféle bogarak. Bajnokságokat rendeznek számukra, ami önmagában nem illegális, de ha pénzfogadásokat kötnek a versenyzőkre, az már törvénybe ütközik. Volt olyan, hogy egy lefülelt pekingi földalatti tücsökviadalon 300-an tették meg tétjeiket, mintegy 140 ezer dollár értékben.

Súlycsoportokban indulnak a harci tücskök

Egy krikettverseny volt a lefülelt szeánsz, de nem az ütővel, hanem a tücskökkel játszott sportág. Megrovó tekintetek elkerülése végett szögezzük le gyorsan: a tücsök nem bogár, hanem rovar. A bogarak viszont mind rovarok.

Mint a versenylósportban, itt is vannak istálló tulajdonosok.

Egyes nagymenők akár 70 tücsköt is tartanak, egy-egy keményebb harcos ezer dollárnak megfelelő összegnél is többért cserélhet gazdát, egy bajnok muzsikus pedig 2500 dollárt is érhet a tücsökpiacon.

A szabályok egyszerűek: a tisztességes küzdelem érdekében a versenyzőket precíziós mérlegekkel súlycsoportokba osztják, és két hasonló súlyú tücsköt egy ovális kis átlátszó műanyag gyűrűbe helyeznek. Ez a küzdőtér, ahol

akkor hirdetnek győztest, amikor egy tücsök elszalad, vagy abbahagyja a ciripelést,

azaz megadja magát. A legtöbb sporthoz hasonlóan azonban az ördög a részletekben rejlik.

Mérlegelés előtt megesik, hogy a tücsköket hajszárítóval melegítik fel, vagy hashajtókat adnak nekik, hogy levegyenek a súlyukból a mérkőzés előtt. De az sem ritka, hogy a tréner csalárd módon doppingolja a játékost a meccs előtt. Ezért szigorú szabályokat kellett bevezetni,

a meccsek előtt 12 órával a versenyzőket karanténba rendelik,

lezárt ketrecekbe, hogy elkerüljék a sportszerűtlen beavatkozásokat. Egyedül az megengedett, hogy egy nappal korábban nősténytücsökkel kedveskednek a harcosnak, hogy másnap összeszedettebb legyen.

Mielőtt összecsapnak, az edzők egy szalmaszál segítségével stimulálják a tücskök csápjait, hogy kellően idegesek, agresszívek legyenek. Mikor már mindkét tücsköt elkapja a harci kedv, felemelik közöttük az elválasztó panelt, és megkezdődik a heves küzdelem, ami tulajdonképpen egy villámháború, merthogy többnyire tizenöt másodpercig sem tart.

Minden mérkőzést precíz bírói szemek követnek, feljegyezve a támadások és a visszavonulások számát. Amint kihirdetik a győztest, mindkét tücsköt gyorsan kiveszik a ringből. Olyan értékesek ugyanis ezek az egyenesszárnyú gladiátorok, hogy gazdáik soha nem hagyják őket halálra küzdeni, és a sérülések is ritkák.

Elvárják a luxuskörülményeket

A versenyzőket kényeztetik. Saját lakosztályukban, egy agyagedényében laknak, amiben van egy hálószoba, az úgynevezett lingfang, illetve egy étkező külön evőtálkával és ivóvíz tartóval. Még egy kis rizspapír szőnyeget is leterítenek nekik, nehogy megsérüljenek a lábaikon lévő apró karmok, amivel tartják magukat harc közben. Élsportolókhoz méltóan válogatott és kalóriadús étrend jár nekik, ami darált garnélából, vörösbabból, kecskemájból és kukacokból áll.

Gondozásuk nem olcsó, havonta körülbelül 1600 dollárba kerül és napi 4-5 órát igényel az istálló tulajdonosoktól.

Vajon miért fektetnek ennyi időt, energiát és pénzt egy olyan rovarba, amely mindössze 100 napig él?

Hasít a versenytücsök biznisz

A krikettszezon nyáron kezdődik, a bajnokságokra pedig kifejlett korukban, az őszi napéjegyenlőség után, szeptember végén kerül sor, amiket Pekingben és más városokban a Krikettharcosok Szövetsége szervez. Maguk a mérkőzések legálisak, a legerősebbnek tartott tücsköket pedig nyíltan árulják az utcákon. Csak Sanghajban több mint egy tucat tücsökpiac található. Annyira élénk a kereslet, hogy becslések szerint

majdnem 100 millió dollárnak (35 milliárd forintnak) megfelelő összegért cserélnek gazdát a ciripelő harci rovarok Kínában évente.

A versenycsapatok gondozása is dollármilliós üzletág. És ez csak a törvényes szféra. Kész őrület, mondhatnánk, ha nem tudjuk, hogy a tücsökviadal nem egy új keletű habókos divat, hanem egy 1100 évre, a Tang dinasztiáig visszamenő tradicionális szórakozási forma Kínában. És az sem titok, hogy ezen felül további dollármilliók forognak az illegális versenyeken is.

A bogárszumónak is nagy keletje van

Hasonlóan megy ez Japánban és Dél-Kelet-Ázsiában is. Igaz, ami Kínában a tücsök, az Japánban, Thaiföldön és Vietnamban a szarvasbogár és az orrszarvúbogár. Ezek a Magyarországon is őshonos, 5-10 centiméteresre is megnövő hím óriásbogarak a természetben is egymásnak esnek a nőstényekért, és a gyors mozgású harcitücskökkel ellentétben csak komótosan vetik be nyers erejüket, akárcsak a szumó birkózók. A cél náluk is ugyanaz: kitartó lábmunkával és méretes szarvaikkal eltolni, kitolni az ellenfelet a küzdőtérről.

A civilizációban kis küzdő arénákban harcolnak a kiválasztottak. Előtte méretük és jellemük alapján párosítják a bogarakat, és amikor két egyformát találnak, fogadásokat kötnek rájuk, és a versenyzők a küzdőtérre kerülnek.

Egyik harcnemben egy lyukakkal tűzdelt fatörzsre, amelybe egy feromonokat árasztó nőstény bogár kerül, ami megőrjíti a két hímet és azonnal egymásnak esnek. Egy másik stílusban szintén fatörzseken mérkőznek meg, a motivációt viszont a trénerek adják, pálcával ütögetik mögöttük a fatörzset, így riogatva/spannolva kedvencüket. A japánok ebben is különutasok, náluk méteres faágakra másztatják a versenyzőket az Orrszarvúbogár Szumó Nemzeti Verseny égisze alatt. Előtte azonban kiképzik őket, például kisebb bogarakkal eresztik össze, hogy rászokjanak a győzelem ízére.

Nincs persze pontos adat arról, mekkora pénzek mozognak az illegális bogárviadalokon, de azt tudni lehet, hogy egy 8,5 centis bajnokjelölt szarvasbogár 2 és fél millió forintnak megfelelő összeget is érhet, egy-egy bajnoki rangadó menetre pedig 500 ezer forintnak megfelelő tétekkel is játszanak Thaiföldön.

6 Galéria: Orrszarvúbogár-harc 2016. november 28-án Thaiföldön Fotó: Taylor Weidman / Getty Images Hungary

Külön szakágban versenyeznek a pókok

Ha már ízeltlábú küzdősportok, akkor adják magukat a pókok is. A Fülöp-szigeteken és Japánban zajló küzdelmeket a hálószövő fajok, például a Neoscona nemzetségbe tartozó nőstény gömbszövők nőstényei vívják. Malajziában és Szingapúrban hím ugrópókok között zajlanak a pókderbik, amelyek, ha nem avatkoznak közbe, életre-halára mennek. A nőstény szövőpókok megölik riválisukat, ha a vesztes nem menekül el gyorsan, vagy nem menti ki időben a tréner. A hím ugrópókok csak a dominanciáért küzdenek, és általában a vesztes elmenekül, bár néha elveszíti az egyik lábát a csatában.

Mindegyik ütközet egy pálcán vagy boton zajlik le, hogy ne legyen más választásuk, mint egymásnak esni. Habár hivatalos bajnokság is létezik, például a négyszáz éves tradícióval büszkélkedő Kumo Gassen nevű évenkénti pókderbi a japán Kajiki városban, a sportág népszerűségét az illegális fogadások tüzelik leginkább, amelyekről csak annyit tudni, hogy rendszeresek az ezer dolláros tétek.

Ahogy másfajta tiltott szerencsejátékokat, úgy az illegális ízeltlábú viadalokat sem lehet valószínűleg soha sem felszámolni. Kicsi a helyigénye, mobilisak az arénák, a rajtaütések és a lebukás veszélye ezért csekély, még ha nem is egyenlő a nullával.