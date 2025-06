Nemsokára már nyolcvan éve, hogy 1945. július 16-án, hajnali 5 óra 30 perckor ledobták a történelem első teszt-atombombáját, a „Trinityt”, az új-mexikói sivatagban, amivel bizonyították az amerikai Manhattan Projekt részeként Los Alamosban zajló titkos nukleáris kutatások helyességét. Pár hét múlva pedig már élesben dobtak le két atombombát amerikai bombázók Hirosima és Nagaszaki városára, több tízezer ember halált okozva.

Múlt pénteken, június 13-án hajnalban Izrael megtámadta Iránt, arra hivatkozva, hogy a nemzetközi tiltások ellenére titokban nukleáris fegyverek előállításán dolgozik, és már karnyújtásnyira van attól, hogy működő atombombát készítsen.

Teherán annyi hasadóanyagot halmozott már fel, hogy ha sikerrel járnak, akár kilenc atombombával is fenyegetheti közvetlenül Izraelt és közvetve az Egyesült Államokat illetve a nyugati világot,

ahogy azt az ország muszlim főpap vezetői oly sokszor ki is nyilvánították. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő bejelentette: „a hadművelet mindaddig folytatódik, amíg Izrael meg nem szünteti az iráni atomfenyegetést.”

A nagyszabású izraeli légicsapásokra válaszul Irán rakétákkal támadja Izraelt. A háborúvá terebélyesedett konfliktus közvetlen előzménye, hogy az ENSZ atomenergia-felügyeleti szerve, a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) az izraeli támadást megelőző napon, élesen elítélte Iránt, hogy 2019 óta következetesen megszegi a nemzetközi kötelezettségeit, és nem ad kielégítő válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek az iráni területeken talált, de be nem jelentett – atomfegyverek előállítására alkalmas – dúsított urán nyomok eredetére vonatkoznak. A határozat szerint Irán „súlyosan nem működik együtt” az ügynökséggel, és felszólítja Teheránt, hogy „késedelem nélkül” adjon magyarázatot a rejtett nukleáris tevékenységeire.

Fent van az interneten az atombomba receptje

Atomsorompó egyezmények ide, vagy oda, becslések szerint jelenleg világszerte majdnem 13 ezer atomrobbanófej várakozik a hadiraktárakban, számuk pedig évről évre nő. Közülük mintegy tízezer bevetésre készen áll.

Középiskolákban az atommaghasadás kötelező anyag a fizika órákon, és nem csak az atomreaktorok működése, hanem az atombomba receptje is fent van az interneten. Akkor hogyan létezik mégis, hogy Irán, több évtizedes stratégiai nekibuzdulása ellenére sem tudott eddig atombombát előállítani?

Az atombomba, pontosabban a hatalmas energiafelszabadulással járó maghasadási láncreakció elvét már az 1930-as években felvetette és kidolgozta a magyar Szilárd Leó fizikus Angliában és az USA-ban. Szilárd Leóék több kémiai elemet is vizsgáltak, végül az uránt találták alkalmasnak arra, hogy benne láncreakciót lehessen előidézni. És azonnal meglátta benne a szörnyű pusztítóerőt.

De hiába iskolás anyag, működőképesen megvalósítani még a 21. században is óriási mérnöki feladat. Az egyik legmagasabb fal, hogy a robbanásra képes, megfelelő tisztaságú és mennyiségű hasadóanyag előállítása jelentős ipari kapacitást igényel.

Van uránból elég, mégis kevés

Eddig nincs is semmi probléma, az urán a legnehezebb természetben előforduló kémiai elem, és ha nem is gyakori, de nem is ritka a földkéregben. Ausztrália birtokolja a világ gazdaságosan kitermelhető uránérc készletének 28 százalékát (1,7 millió tonnát), de az élbolyban van Kazahsztán, Kanada, Oroszország, Namíbia, Kína és Ukrajna is. Az uránérc kereskedelmet ugyan szigorúan ellenőrzik, de azért hozzá lehet jutni. Csakhogy az ércből kinyert urán több mint 99,3 százaléka urán-238, ami egy stabil elem, önmagában nem alkalmas láncreakciós maghasadás előidézésére, ezért bombák gyártásához, de még atomerőművek fűtőanyagához sem.

A természetes urán fennmaradó 0,7 százaléka, az urán-235 izotóp ellenben igen, mert kellően labilis, könnyen hasad. Ha megbombázzák egy neutronnal, több, mint két neutron szabadul fel, amik újabb urán-235-ös atommagokat hasítanak szét, és így tovább. Megfelelő sűrűség esetén (kritikus tömeg) exponenciálisan erősödő, gigászi energiák szabadulnak fel. Amikor nukleáris energia kerül szóba, akkor mindig a csekély mennyiségben fellehető urán-235 izotópról van szó, amiből minél többet akarnak összegyűjteni,

azaz az uránt koncentrálni, dúsítani kell, ha energiát akarunk kinyerni belőle, bármilyen célra is.

Ennek több módja van, de a legelterjedtebb urándúsítási technológia, a centrifugálás. Mivel az urán-238 körülbelül 1 százalékkal nehezebb, mint az urán-235, a több tízezres percenkénti forulattal forgó centrifugákban elkülönül a gáz formájában bevitt uránból a kétféle izotóp. A nehezebb urán-238 a centrifuga széleire kerül, az urán-235-öt pedig középen marad. Pepecs és energiaigényes munka, a centrifugálást újra és újra meg kell ismételni, hogy növeljék az urán-235 százalékos arányát.

Fotó: Handout / Getty Images Hungary Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnök (középen) megtekinti a natanzi urándúsító létesítményeket 2008. április 8-án, Teherántól 322 km-re délre. Ahmadinezsád a látogatás során az iráni állami televízióban bejelentette, hogy Irán megkezdte mintegy 6000 új centrifuga telepítését, kiegészítve a létesítményben már meglévő 3000 centrifugát. (Fotó: az Iráni Iszlám Köztársaság Elnöki Hivatala a Getty Images-en keresztül)

A legtöbb polgári atomreaktor 3-5 százalék közötti dúsítású uránüzemanyagot használ. Ez azt jelenti, hogy az uránrudakban lévő teljes uránmennyiség 3-5 százaléka urán-235. Ez már elég egy láncreakció fenntartásához és az áramtermeléshez egy atomerőműben.

Nukleáris fegyverekhez azonban robbanásszerű láncreakció szükséges, az urán-235-öt ezért lényegesen nagyobb koncentrációban kell betölteni.

Technikailag akár 20 százalékos urán-235 koncentráció is elég lehetne, de sok kellene belőle, minél dúsítottabb az urán, annál kisebb és könnyebb lehet a fegyver. Az atomfegyverekkel rendelkező országok általában körülbelül 90 százalékban dúsított, „fegyverminőségű” uránt használnak. Ennyi kell egy atombombához is.

Karnyújtásnyira vannak az atombombától

Irán már legalább 20 éve feszegeti a határokat. Rendre cáfolja, hogy nukleáris fegyvereket akar előállítani, és kitart amellett, hogy csak békés atomenergiai fejlesztésekben annyira aktív. Most februárban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) azonban figyelmeztetett, hogy Irán tavaly november óta felgyorsította a fegyverminőséghez közelítő dúsított urán előállítását. Február 8-án 274,8 kilogramm 60 százalékra dúsított urániuma volt, 92,5 kilogrammal több, mint egy évvel korábban.

De ez még semmi. Május végén már 408 kilogramm 60 százalékos tisztaságú dúsított uránkészletről adott jelentés a NAÜ, ami azt jelzi,

Irán alaposan felpörgette atomprogramját és centrifugáit.

Ez azért aggasztó, mert a 60 százalékos uránt már csak egy lépés választja el a 90 százalékos, atomfegyver gyártására alkalmas urán előállításától. Ráadásul nehezebb elérni a 60 százalékot, mint onnan a 90 százalékos urán-235 koncentrációt. Hiszen centrifugáláskor egyre kevesebb, fegyverekhez haszontalan urán-238-tól kell megszabadulni. Dúsítási kapacitását pedig odáig fokozta a papok vezette állam, hogy szakértők szerint jelenleg már egy héten belül képes előállítani egy atombomba gyártásához elegendő mennyiséget. Persze csak akkor, ha megteheti.

Az atombomba elkészültét ugyanis nem csak a technológiai nehézségek, hanem a nemzetközi figyelem és kontroll is késlelteti.

Nem lehet csak úgy atombombákat előállítani és azokkal fenyegetőzni, mert katasztrofális végkifejlete lehet az efféle erőfitogtatásnak.

Irán elutasította és politikai indíttatásúnak minősítette a NAÜ figyelmeztetését, és a jelenlegi két föld alatti dúsítóüzeme (Fordo és Natanz) mellé bejelentett egy harmadik hasonló létesítményt, ami tovább korbácsolta a nemzetközi aggodalmakat.

Még a legjóhiszeműbb, legjámborabb pacifisták sem tudják elhinni, hogy energiatermelési megfontolásokból ennyire fölfokozott az atomaktivitás Iránban,

ahol mindössze egyetlen, nem túl nagy atomerőmű üzemel. Egy olyan országban, amelyik a világ egyik vezető olajexportőre, tehát energiahordozókban amúgy sem szűkölködik. Ilyen előzmények mellett pedig talán már nem is annyira mellbevágó Izrael határozott fellépése. És szinte biztos, hogy nyomós oka volt, hogy bevállaljon egy ennyire veszélyes és kétes kimenetelű fegyveres konfliktust.

Tesztrobbantásokra pedig már rég nincs szükség, pontosabban lehetőség. Az utolsó kísérleti atomrobbantást az Egyesült Államok hajtotta végre 1992. szeptember 23-án a nevadai tesztterületen. Majd 1996-ban, a Kísérleti Atomrobbantások Teljes Betiltásáról szóló Szerződés aláírásával (remélhetően) örökre véget ért a kísérleti atomrobbantások korszaka. Azóta egyre kifinomultabb számítógépes modellekkel és szimulációval kénytelenek beérni az atomhatalmak, hogy megtudják, mekkora pusztító erő birtokába is vannak. A közéjük vágyódó Irán már sokszor szimulálhatta saját erejét, és nagy valószínűséggel már csak egy lépés választotta el, hogy élesben is bevethető nukleáris tömegpusztító fegyvere legyen.