Több mint négyszer akkorára nőnek – ugyanolyan étrenden – a mai nevelt csirkék, mint hetven évvel korábban – mutatta be a drámai méretgyarapodást az Albertai Egyetem egyik kísérlete. Az eredetileg a Journal of Poultry Science című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a tojásból kikelést után 8 hét (56 nap) múlva egy 1957-es fajtának a súlya alig érte el az 1 kilogrammot, 2005-ben ugyanennyi idő alatt már átlagosan 4 kilogrammos csirkét produkáltak napfénytől elzárt, istálló körülmények között – azaz kis területen összezsúfolt, precíziós táplálással, és mesterséges fényviszonyokkal. A csirkéket egyre nagyobbra tenyésztik és a trend azóta sem állt meg.

Korábban 70 nap kellett, hogy az intenzív hústermelésre kitenyésztett, nagyüzemi körülmények között tartott, fehér tollú brojlercsirkék elérjék a másfél kilós piaci súlyukat. Ma már 3 kilósként vágják le őket, amihez mindössze 47 napra van szükség. Legalábbis az Egyesült Államokban. Egy klasszikus háztáji kapirgálós csirkének velük szemben legalább 100 napig kell csipegetnie, mire megközelíti ezt a súlyt. Már ha megvárják, hogy ilyen nagyra nőjön.

A brojler fajta húscsirkék az 1960-as évektől kezdtek elterjedni világszerte, köztük Magyarországon is, és egyetlen cél vezérelte a tenyésztőket: ugyanannyi táplálék mellett minél gyorsabban hízzanak fel ezek a röpképtelen szárnyasok. Leginkább a minél nagyobb mellhúsra fókuszáltak a genetikai szelekció során.

Szemmel látható, ahogy nőnek

Maximalizálták is a produktivitást, a modern csirkék hatékonyabban alakítják át a takarmányt hússá, életük első hetében akár testméretük 300 százalékára is megnőhetnek, és jóval nagyobbak lesznek, mint elődeik. Így lehetséges, hogy ma már egy kilenchetes brojler átlagos testsúlya meghaladja a 4 kilogrammot (ami úgy jön ki, hogy egy tyúk átlagosan ennyi idősen körülbelül 3,2 kilogramm, egy kakas pedig körülbelül 5,5 kilogramm súlyú).

A felpörgetett hizlaláshoz grammra kiszámított, évszakonként változtatott, különleges tápkeveréket kapnak, és mivel alig mozognak, (merthogy összezsúfolva nem is tudnak), igen gyorsan nőnek.

Cserébe húsuk víztartalma magasabb, vizenyősebb, és egészségügyi gondokkal küzdenek,

gyengébb az immunrendszerük, a szívük, a csontozatuk, a nagy súly miatt sokuk csak bicegve tud járni. Szemben a tanyasi, vagy biorokonokkal, akiknek ólanként egy hektár, 30 százalékban fásított, bokrosított kifutót jár. És a tanyasiak takarmánya semmilyen mesterséges anyagot, hozamfokozót, állati fehérjét és antibiotikumot nem tartalmazhat.

Antibiotikumokról és hormonokról

Elvileg a nagyüzemieké sem. Hivatalosan határozottan cáfolni szokták, és tévhitnek minősítik, hogy hormonokkal injekciózzák és antibiotikumokkal tömik a csirkéket. Pedig pár éve egy német kutatás a csirkék több mint felében talált antibiotikumot. Az Európai Unió szabályai – és a magyar szabályozás is – ma már ténylegesen tiltják ezt.

Antibiotikumot csak indokolt esetben, legfeljebb terápiás céllal, szigorú állatorvosi előírások betartása mellett lehet adni. Betegségek megelőzésére védőoltást kapnak az állatok. Egyébként is, rendkívül drága lenne a tömeges alkalmazása. Sőt a vágóüzem sem venne át antibiotikumos baromfikat. Azért nem árt odafigyelni, honnan származik a csirke, mert léteznek olyan tápszerek, amelyek növekedési hormon termelésére készteti a szárnyasok szervezetét.

Nemcsak a csirkék mérete, de a pipihúsfalás mértéke is eszementen nő. Csak az elmúlt tíz évben 20 százalékkal több csirkét evett az emberiség, most éppen 80 milliárd egyedet évente,

két és félszer többet, mint 1990-ben.

Mi magyarok is rajta vagyunk a szeren: majdnem 40 kilót eszünk meg évente, 13 nagyüzemileg hipernövesztett, 3 kilós brojlernek megfelelő mennyiséget. De ezzel az étvággyal sehol sem vagyunk a világ élmezőnyétől, az óceániai szigetektől, Samoatóll, Tongától, vagy Naurutól, ahol 90 kiló csirkét puszilnak be évente az őslakosok. Különös vidék ez a kontinensektől távoli szigetvilág, nincs más hely a világon, ahol a lakosság több mint 90 százaléka túlsúlyos. A csirkepusztító Nauru ráadásul nem is olyan rég, még a világ leggazdagabb offshore szigete volt, amíg el nem fogyott róla a guanó.

Először nem a húsukért szerettük őket

Ha visszatekintünk a múltba, onnan nézve eléggé különös divat a mostani globális csirkemánia. Már az is érdekes, hogy miért annyira későn, csak időszámításunk előtt 1500 körül háziasították a csirkét, méghozzá Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a vadon élő bankivatyúkokat, vagy dzsungeltyúkokat (Gallus gallus) mágnesként vonzották a rizsföldek, mígnem elkerítették őket a földművesek. Tojásaikat valószínű, de húsukat nem ették meg jó sokáig, legalábbis a sértetlenül fennmaradt csirkecsontvázak tömkelege erre utal. Az ókorban is inkább volt Pallas Athéné harcos hellén főistennő szent állata (kakas formájában), a gallok címerállata, vagy a tyúkok viselkedését figyelő ókori római jósok kedvencei. Bármennyire is furcsa, de vannak kutatók, akik úgy gondolják,

leginkább tojásaik miatt és kakasviadalokra tenyészthették őket,

és csak az elmúlt pár száz évben kezdtek a terített asztalokra kerülni mindennapos fogások formájában. 2025-ben már hét hetesen, egyre nagyobb méretekben.

De ahogy a jegenyék sem nőnek az égig, úgy a nagyüzemi tenyésztés csúcsra járatásának, és a csirkeméretnek is lesznek határai. A megacsirkék már itt vannak, de nem nem biztos, hogy eljön a gigacsirkék kora. Bár a tízévenkénti fél kilós súlygyarapodási trend eddig nem látszik úgy, mint ami ennyiben marad. Talán tényleg itt az ideje annak, hogy elgondolkozzunk azon, hogy egyáltalán miért eszünk még egyáltalán húst, amikor szeretjük az állatokat?