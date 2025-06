A bibliai történet szerint, miután Ádám és Éva evett az Édenkertben álló tiltott fa gyümölcséből, szemérmesen fügelevelekkel takarták el nemi szerveiket. De hogy milyen bűnbe csábító gyümölcs volt a fán, azt nem árulja el a Biblia. Csak annyit lehet tudni, hogy az Édenkert közepén állt.

Márpedig jó lenne tudni, milyen fajta volt a tudás fája, mert nem kizárt, hogy az első háziasított növényről beszél a Szentírás, ahol az Édenkert az első mezőgazdasági területek egyikén, a Mezopotámiától a Közel-Keletig terjedő, Kánaánt is magában foglaló termékeny félhold valamelyik részén lehetett.

Valószínűleg nem almafa volt, az alma ötlete a középkori Európából származik, és mivel latinul a malus szó gonoszt és almafát is jelent, a malum pedig bűnt és almát, valószínűleg bibliai szövegfordítások során vetődhetett fel a kísértés gyümölcseként. Ráadásul az alma nem is a Közel-Keletről, hanem a közép-ázsiai Kazahsztánból származik.

Egy hideg kolostorban másoló szerzetes az almát ismerte, de például gránátalmát – mint egy másik gyakori, édenkertinek tartott fajtát – vélhetően sohasem látott. Pedig a gránátalmát említi az Ótestamentum is, de nem mint gyümölcsöt, hanem a belőle készült bort.

Adja magát a szőlő, aminek fürtjei nem csemegeként, hanem a belőle készített borként alapozták meg és kísérték a kezdetektől az emberi civilizációt – és lett a bor az egyetemes kultúra mámorító alapitala, amely végighömpölygött a történelmen. De a jelöltek klubjában várakozik a grépfrút, a citrom és az olíva is. Utóbbi olaja szintén már az első civilizációk alapélelmiszere volt, tehát esélyes aspiráns lehet.

Ari Zivotofsky rabbi, a Bar-Ilan Egyetem professzora szerint a tiltott gyümölcs füge is lehetett. Már csak abból a kézenfekvő körülményből adódóan is, hogy miután evett a tiltott gyümölcsből az első emberpár, logikusan arról a fáról tépték le a leveleket, ami mellett álltak.

Mivel a Biblia a gyümölcsöt nem nevezi meg, de valamiért a levelek fajtáját igen, a legesélyesebb gyümölcs a füge.

„Amikor látta az asszony, hogy jó enni a fáról, és hogy gyönyörű a szemnek, és hogy kívánatos a fa a bölcsesség forrásaként, szakított a gyümölcséből, és evett. Adott a férjének is, és az is evett.” Mégpedig fügét, majd a nagy méretű, jellegzetes levelekkel eltakarták magukat, hogy ne legyenek meztelenek.

Kánaánba vezetnek a nyomok

Hogy mikor történhetett az eset, ma már nagyjából tudhatjuk. Bibliai idő szerint úgy 6000 évvel ezelőtt. Archeobotanikus kutatók szerint a mezőgazdaság hajnalán, 11 ezer 400 évvel ezelőtt. Na nem az Édenkertet találták meg, hanem a fügetermesztés első nyomait Izraelben,

méghozzá a Bibliában említett Kánaán területén, az Alsó-Jordán völgyében, mindössze 13 kilométerre északra az ókori Jerikótól.

Kilenc apró fügét és 313 fügecsírát találtak Gilgal közelében, egy 200 évig lakott volt faluban, amelyet nagyjából 11 200 évvel ezelőtt elhagytak. Az elszenesedett fügék nem voltak töröttek, ami arra utal, hogy emberi fogyasztásra száríthatták őket. Hasonló fügéket találtak egy második lelőhelyen is, Gilgaltól mintegy másfél kilométerre nyugatra.

Fügét mutattak a szőlőnek és az olívának

Nagy felfedezés volt ez, hiszen ezek szerint a füge termesztése legalább ezer évvel megelőzte az olyan alapvető élelmiszerekét, mint a búza, az árpa és a hüvelyesek. A szőlőről nem is beszélve. A világ ma ismert legódonabb borát „csak” 8 ezer évvel ezelőtt alkották meg a mai Georgia (Grúzia) területén az ott élő Shulaveri-Shomu kultúra népei.

Onnan tudják, hogy nem vadfügéket találtak – hanem emberek által szelektíven szaporított, nemesített gyümölcsöket –, hogy beazonosították a 11 ezer éves fügéket, és egyértelműen kiderült, hogy azok mai, a háziasított fajtákhoz hasonlóan rovarbeporzás nélkül szaporodtak. Mivel azonban az ilyen fügék nem hoznak termékeny magokat, szaporodási zsákutcába futottak volna,

hacsak az emberek nem avatkoznak közbe azzal, hogy hajtásokat ültetnek a fügefákról.

Ahogy a mai közönséges fügét (Ficus carica) is elég dugványozni, egy földbe szúrt ág vagy szárdarab, de egy eldobott füge is könnyen gyökereket növeszt, és teljesen új, egyedi fává fejlődik. Vagyis a füge nagyon könnyen szaporítható. A 11 ezer éves Ficus carica példányok ideális jelölteknek bizonyultak ezért a nemesítéshez, mivel ez az egyik legkönnyebben szaporítható gyümölcsfa. De ahhoz ember kell.

A Ficus carica fák egy évben akár háromszor is teremnek, ezért bőven megtérül a termesztésükbe fektetett erőfeszítés. Ráadásul a füge nagy mennyiségű cukrot is tartalmaz, nem kizárt, hogy az édességük is szerepet játszott abban, hogy rákapjanak az emberek. Ezek a lefegyverzően vonzó tulajdonságok magyarázhatják, hogy miért kezdtek több évezreddel korábban fügét nemesíteni, mint például szőlőt, olajfát vagy datolyát. Így lettek a fügefák a legrégebbi ismert nemesített növények.

A megtalált, 11 ezer éves gilgali fügéket más növényi alapanyagokkal, például vadárpával, vadzabbal és makkal együtt tároltak. Ami arra utal, hogy a Kánaán területén élt korai neolitikumi közösségek a vadon termő növények gyűjtögetése mellett elkezdtek fügét nemesíteni. Valamiféle átmenetként a nomád vadászó-gyűjtögető és a letelepedett növénytermesztő, állattartó életforma között.

Nem gyümölcs, hanem varázsgomba

Van azonban más jelentkező is az Édenkert tiltott fájára: Terence McKenna etnobotanikus és John M. Allegro archeológus, a Holt-tengeri tekercsek extravagáns kutatója úgy gondolták, hogy a tiltott gyümölcs valójában nem a szó hagyományos értelmében vett gyümölcs volt, hanem egy pszichedelikus gomba, méghozzá a pszilocibin gomba (Psilocybe cubensisa) lehetett.

Elméletüket a közép-franciaországi Plaincourault-kápolna 13. századi freskójára alapozták, melyen felismerni vélték a növényt.

Már egyikük sem él, de könyveik (T. McKenna: Istenek kenyere. Kutatás az igazi tudás fája után. Növények, szerek és az emberi evolúció története; John M. Allegro: A Szent Gomba és a Kereszt) és gondolataik máig ható erővel bírnak. Ezek lényege: hogy az afrikai szavannákon, trágyadombokon növő, nem mérgező és nem is különösebben finom, ám pszichoaktív, hallucinogén pszilocibin gomba olyan mély hatást gyakorolt korai elődeink agyára, ami merőben új, semmi földihez nem fogható, kiemelkedő kognitív képességek kialakulásához és végül hozzánk, a Homo sapienshez vezetett.

Még az is lehet, hogy így történt. Merthogy nem tudjuk megnyugtatóan megmagyarázni, hogyan kerültünk ide, és váltunk érző, gondolkodó, beszélő, kreatív lényekké. Honnan ered, és hogyan jött létre az emberi tudat, az a csak ránk jellemző képesség, ami megkülönböztet minket az összes többi földi élőlénytől. A tudás fájáról valamiféle különleges „csábító gyümölcs” leszedése mindenesetre találónak tűnik.