Hogyan vészeljük át az atomkatasztrófát? Még vécét is építhetünk magunknak

A napokban megint sűrűbbé vált körülöttünk a levegő, újra érezni lehet a nukleáris világvége szelét, mióta konfliktusba került Amerika, Irán és Izrael. A félelem nem új, hiszen 1949 óta, amikor a Szovjetunió végrehajtotta első nukleáris kísérletét Kazahsztánban, a stressz időről-időre felerősödik. Az egész akkor kezdődött, mikor a szovjetek a Szemipalatyinszki Kísérleti Terepen 1949 és 1963 között 118 földfelszíni és légköri kísérleti atomrobbantást hajtottak végre, és a teszteket 1989-ig folytatták is a föld alatti Poligon gyakorlótéren. Becslések szerint az érintett kazah körzetben másfél millió ember egészsége sínylette meg a kísérleteket, a radioaktív szennyeződés ma is kimutatható. Rengeteg a leukémiás, a meddőséggel küzdő, a daganatos lakos, vagy a genetikai rendellenességgel, vízfejjel, mutációval születő gyerek.

A szovjet RDSZ-1, avagy Első Villámlás, angolul Joe-1 bomba a Nagaszakira ledobott Fat Man kópiája volt. A szovjetek nem verték nagy dobra, hogy sikerült a robbantás, de az Egyesült Államok kinyomozta, mert egy U-2-es kémrepülőgéppel mintákat vettek az ominózus terület levegőjéből. Gyanús volt nekik!

Hidegháborús rettegés

Több se kellett Harry S. Truman amerikai elnöknek, válaszul meghirdette az új amerikai fegyverkezési programot és rákapcsoltak a hidrogénbomba-fejlesztésre, az amerikai iskolákban pedig azt kezdték oktatni, mi a teendő egy bombatámadás esetén, és a boltokban felfutottak a konzervek, gázálarcok, Geiger-számlálók eladásai. A Truman elnök által 1950-ben létrehozott Szövetségi Polgári Védelmi Hivatal (FCDA) kiadott egy brosúrát is, több mint 400 milliót osztottak szét belőle, hogy figyelmeztessék az amerikai lakosságot a nukleáris háború veszélyeire.

De az egész világon úrrá lett az atomszorongás, itthon is, úgyhogy a lakosságot megnyugtatandó kiadtak egy tömegpusztító fegyveres támadásra felkészítő füzetet, ez volt nálunk a Védekezz az ABC támadások ellen.

Az ABC az Atomic, Biological, Chemical rövidítése, vagyis a nukleáris, biológiai és kémiai fegyvereket takarta.

A Polgári Védelem Országos Parancsnoksága által szerkesztett, a Zrínyi Katonai Kiadónál kinyomtatott színes füzetből a rettegő magyar megtudhatta, mitől olyan veszélyes az atomfegyver, hogy működik a biológiai harcászat, amit a szemünkkel észlelhetünk (!), vagy hogy az LSD is vegyi fegyver.

Tipikus brit humor

Az Egyesült Királyságban is elkezdődött a rettegés, ami 1980-ra tetőzött, amikor amerikai rakéták érkeztek a britekhez, ekkor biztosította az Egyesült Királyság a NATO európai légi és tengeri bázisait, vagyis első számú célpontnak érezhették magukat. Megjelent tehát a Protect and Survive (Védekezz és élj túl) című útmutató, ami nukleáris támadásra készítette fel a családokat az atomapokalipszis esetére. A rettegő lakosság lecsapott a füzetre, amit eredetileg a hatóságoknak, a rendőrség, tűzoltóság dolgozóinak szántak. De nem biztos, hogy az első mondat megnyugtatta a civil lakosságot:

Olvassa el figyelmesen ezt a füzetet! Az Ön és családja élete múlhat rajta.

Hogy mit tanulhattak meg a kisokosból? Például azt, hogy készítsék fel otthonaikat a támadásra. A legjobb védekezés egy menedék építése, amihez rajzos segítséget találtak az olvasók: az ábrákon látható, hogy fontos a be/kijáratok szigetelése, hogy a sugárzás ne hatoljon be. A lezáráshoz akár téglát, betont, salakot, de fát, földet, homokot, könyveket vagy bútorokat is lehet használni.

Ha ezzel megvagyunk, örülhetünk, hogy az izolált helyiségben van egy túlélő csomagunk, aminek tartalmaznia kell egy 14 napos ellátmányt. Legyen benne víz, kb. 16 liter fejenként, konzerv, rádió, tartalék elemek, konzervnyitó, evőeszközök, elsősegélycsomag, zseblámpa, szappan, meleg ruha, hálózsák, gyufa, WC papír. De az is kiderült, hogy csinálhatunk magunknak vécét: vegyünk egy széket, szedjük ki az ülő részét, tegyünk alá egy műanyaggal letakart vödröt. Kész is a klotyó!

Ha bekövetkezik a rettegett robbanás, bent kell maradni a bunkerben, mert a radioaktív fertőzés veszélye az első negyvennyolc órában a legnagyobb. Ha valaki a közelünkben mégis meghalna, pl. az ijedtségtől megáll a szíve, vigyük át egy másik szobába, és takarjuk le. Tegyük mellé személyazonosító okmányát. Ha öt napon belül nem lehet elérni a hatóságot,

ideiglenesen el kell temetni a holttestet, amint biztonságosan el tudjuk hagyni a bunkert, és meg kell jelölni a temetkezési helyét.

Ezekkel a tanácsokkal a brosúra, hiába is vezette készítőit a jószándék, gyorsan a brit humor céltáblájává vált, mert végül is a primitív megoldásokon túl még azt is propagálta, mindenki maga felelős a túléléséért, és egy kis találékonysággal, némi barkácskészséggel ez sikerülhet is. Hangvétele, tanácsai sem voltak a témához illően komolyak, nevetséges ötletei megrendítették a britek bizalmát a kormányban, a hatóságokban és az intézményekben.

Úgyhogy paródiák és stand-up műsorok fő témája lett, de még a popkultúrába is beszivárgott, mikor a Radiohead zenekar 1997-ben megjelent Karma Police című kislemezének borítóján az illusztráció egy rajz volt a tájékoztatóból.

A kézikönyvet a londoni Imperial War Museum 2017-ben újra kiadta egy nagy, háborúellenes kiállításhoz kapcsolódó anyagként. De ahogy most áll a globális geopolitikai helyzet, talán megint érdemes újra elővenni, ha másért nem, hogy kínunkban nevessünk egyet, miközben megépítjük házi klozetünket.