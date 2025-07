A nyár a vakáció, a lazulás és a cifra káromkodások évszaka. Folyamatos csapkodások közepette telnek a derűs hetek. A szúnyogok már május végétől emlékeztetnek arra, hogy nem az ember trónol a tápláléklánc csúcsán, és sűrű ismétlésekkel verik belénk a földi fauna főtételét. Karinthy Frigyes a bosszantó tananyaghoz csak annyit fűzött hozzá Nagy Enciklopédiájában, hogy törődjünk bele, „a túlságosan nagy erőkülönbségek közt nem lehet szó győzelemről. Az oroszlán sem bír a szúnyoggal”.

Bárhol megtalálnak, sehol sem vagyunk biztonságban tőlük és horror, amit művelnek velünk. 135 millió éve csiszolgatott innovációjuk alatt művészi szintre fejlesztették a vérszívás vámpírtechnikáját. Tudjuk, hogy csak a nőstény szúnyogok veszik vérünket, hogy speciális fehérjét vételezzenek tojásaikhoz, amúgy a növények nedveit, nektárját szívogatják. De hogy ehhez tűk, kampók, szikék és csövecskék kifinomult biogépezetét használják, már nem annyira közismert.

Amit mi egy egyszerű szívócsőnek, szipókának látunk, az valójában hat különálló tűszerű célszerszám,

amelyek közül a két szélső egy fogakkal ellátott, lándzsaszerű behatolóeszköz. A fióknyelv (hipofarinx) nevű szájszervvel pedig először véralvadásgátló nyálat juttatnak a sebbe, majd vért szivattyúznak ki onnan. Közben kiszűrik a vérből a vizet, amit aztán ott helyben ki is préselnek magukból. A szúnyogcsípést úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy fájdalmasan átszúrják a bőrünket, szétnyitott sebet kreálnak, megcsapolják az ereinket, levizelnek, majd elégedetten tovaszállnak.

Lássuk akkor, kikkel is van dolgunk. Ehhez Soltész Zoltán, az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium entomológusának segítségét kértük.

Elemi csapások

Körülbelül 3 ezer olyan faj van hazánkban, amit szúnyogként emlegetünk. A csípőszúnyogok között viszont csak 50 faj őshonos és három inváziós faj él Magyarországon, de csak néhány veszik vérünket. Rajzáskor a Balaton-partot milliószámra ellepő árvaszúnyogok például nem csípnek, csak zavaróan sokan vannak. Bábjaik vázai szőnyegként lebegnek a tó felszínén, meleg idő idején habossá válnak, mintha habfürdőt öntöttek volna a Balatonba.

A leggyakoribb vérszívó a gyötrő szúnyog (Aedes vexans), ami nem véletlenül kapta (a vegzálás után) a vexans nevet a rendszertanban. Nem a legnagyobb a szúnyognemzetségben, úgy 4-5 milliméteres, de annál levakarhatatlanabb és elviselhetetlenebb. Napnyugtakor, estefelé fognak hozzá a kínzáshoz. Idegesítő hanggal, kitartóan zaklatnak, szekíroznak, inzultálnak bárkit, aki hőt sugároz és szén-dioxidot lélegez ki. Csípésük fájdalmas, ha idegesen csapkodunk és káromkodunk, akkor nagy valószínűséggel gyötrő szúnyogok (is) ostromolnak,

ezek az erőszakos lények teszik ki ugyanis az emberre támadó szúnyogok majdnem egyharmadát.

Nincs menekvés előlük, folyamatosan újratöltik tömeghadseregeiket. Tavasztól tél elejéig több nemzedékük is kifejlődik, ha a lárvák számára megfelelõen nedvesek a feltételek.

Július közepén kezdik a szezont a vízparti nyaralókat határtalan örömmel terrorizáló, zömök mocsári szúnyogok (Coquillettidia richiardii). Ahogy nevük is utal rá, az állandó vízfelületek, nádasok környékének élénk zaklatói. A Balatonra különösen jellemző ez a nagyobb termetű, tarka lábú szúnyogfaj. Minden napszakban agresszíven támadnak, árnyékos, fás, bokros helyeken nappal is teljes harckészültségben keresnek donorokat. Naplemente idején már annyira rámenősek, hogy irritáló lesz a jelenlétük. Csípésük nem csak hogy fájdalmas, de könnyen be is gyullad.

Fotó: Wikipedia Minden napszakban ostromolnak a mocsári szúnyogok

Szintén gyakoriak a Balatonnál a meglett 9-10 milliméteres, vérszomjasan támadó és fájdalmasan csípő balatoni szúnyogok (Ochlerotatus annulipes). De mint Soltész Zoltán elmondta, nevével ellentétben, ez a faj (is) az egész országban aktív. Évente egyetlen nemzedékük kap csak szárnyra, és

kifejezetten a szabadságolási csúcsszezonra összpontosítanak,

az időjárás alakulásától függően május elejétől július végéig, augusztus elejéig zaklatják és csipkedik össze idegtépő zümmögéssel az embereket.

A most felsorolt három csípőfaj dominál Magyarországon, és mivel mindegyiknek szüksége van vízre a szaporodáshoz (csak vízben tudnak kifejlődni a lárvák), ezért ahol víz van, ott a gyötrő, mocsári és balatoni vérszívók is jelen vannak. Erdőn, mezőn, de még a városokban is.

Nem lehet elmenni azonban az embert szerető csípőszúnyogok körülbelül tíz százalékát kitevő, durva csípésekre képes oldalfoltos szúnyogok (Ochlerotatus sticticus) mellett. Már csak azért sem, mert április vége és november eleje között egész nap szolgálatban vannak árterek mentén, árnyas erdőkben, ligetekben és vadul esnek neki a két lábon járó gazdatesteknek.

De az emberekhez szegődött közönséges házi szúnyogok (Culex pipiens molestus) mellett sem mehetünk el szó nélkül. Leginkább azért, mert

még télen, a fűtött lakásokban, házakban is zümmögéssel tudatják velünk, hogy bármikor készen állnak a molesztálásra.

Ez a kéretlen vérszívó háziállat az ember iránt nem érdeklődő dalos szúnyog emberi vérhez és környezethez alkalmazkodó biotípusa. Egy dalos szúnyog faj, ami rákapott az emberre – mondta el a szakember.

Amióta 2012-ben feltűntek Magyarországon, három másik, ráadásul veszélyesnek tartott, invazív faj példányainak is vérünket adhatjuk: az ázsiai zebra- vagy tigrisszúnyog, a koreai szúnyog és a japán bozótszúnyog közül az első kettő már stabil populációt alkot. Ami nem csak azért kellemetlen, mert a nap minden szakaszában támadnak, hanem fájdalmas csípésükkel többféle trópusi betegség, például a Dengue-láz kórokozóját is terjeszthetik – jelezte Soltész Zoltán, aki pont ennek a három, újonnan felbukkant fajnak a feltérképezésére hozta létre a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpontban a Szúnyogmonitort. Szerencsére az elmúlt években nem regisztráltak halálos, szúnyog terjesztette megbetegedést.

Legyen Ön is szúnyogmágnes!

Már negyven méterről kiszagolnak minket. És ha egy kiadós úszás után sötét ruhában leülünk egy vízparti teraszra, disznóhúst eszünk, közben sört kortyolgatunk, tényleg mindent megtettünk, hogy ideális szúnyogmágnessé avanzsáljunk. Alig látnak, viszont a kilélegzett szén-dioxidnak, a testhőnek és a sötét színeknek nem tudnak ellenállni. Sportoláskor vagy éppen alkoholiváskor pedig a vérnyomás, vele együtt a testhőmérséklet is megemelkedik.

Nem beszélve a karbonsavakkal és tejsavval teli izzadságról, és a bőrünk szagáról, amiért valósággal megvesznek. Ha még 0-ás is a vércsoportunk, nyugodtan megadhatjuk magunkat.

Lehet próbálkozni különböző riasztószerekkel, a citrom és az eukaliptusz illatát például nem kedvelik, és a hagyományos vámpírűző fokhagyma is hatásos ellenük. Ezért a fokhagymás lével megkent lángos jó ötlet lehet. Persze nem tölthetünk el egy teljes szezont fokhagymás aurában, ha csak nem akarjuk feláldozni szociális hálónkat a csípőszúnyogok oltárán.