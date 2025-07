Még csak 120 éve hivatalosan elismert sportág a kosárlabda, amit Új-Angliában, Springfieldben alkotott meg a skót James Naismith. A játék ma a legnépszerűbb sportok egyike, talán csak a labdarúgás utasítja maga mögé a csapatsportok közül, mert nagy egyéniségek, pénz, show és parádé övezi.

Naismith ezt a mostani csillogást akkor még nem sejtette, de valószínűleg nem is különösebben érdekelte volna. Puritán volt, aki nemcsak edzőként és tanárként, de lelkészként is dolgozott, célja pedig elsősorban a játék és a gyerekek szellemi fittségének megőrzése volt. A sport versenyszerűvé válásával például egyáltalán nem foglalkozott, de a National Association of Basketball Coaches szponzoraként annak örült, hogy a kosárlabda olimpiai sportággá vált az 1936-os berlini játékokon.

A szigorú ábrázatú, bajszos tornatanár az 1885-ben alapított Springfieldi Főiskolán végzett, majd ott is maradt tanítani. A sportos, humanista szellemű intézmény kezdetben kétéves oktatást nyújtott csupán hívő, titkárnak készülő férfiak számára. Igazán komoly oktatási intézménnyé pedig akkor vált, mikor Naismith feltalálta az új sportot 1891-ben.

Barackos ládákkal az NBA-be

A tanár felsőbb parancsra kezdett töprengeni egy újfajta, beltéri testmozgáson, hogy a diákok a kemény új-angliai teleken is mozogjanak a tornateremben - legalábbis amíg nem jutnak ki focizni és rögbizni. Több sportágból merített ihletet a kosárlabda 13-as szabályának megalkotásához, épp az akkor népszerű rögbiből és fociból.

De milyen is volt az újszülött kosárlabda, amit 1905-ben fogadtak el hivatalosan új sportágnak? Az első meccs véres bunyóba torkollt, miközben a gyerekek próbálták az őszibarack aratására használt tárolókba dobni a labdát. Az iskola gondnoka ugyanis csak ezeket találta Naismith kérésére, hogy kerítsen valamit, amibe a diákok becélozhatják a labdát. Felerősítették a gyümölcsös kosarakat a tornaterem korlátjára, 3 méter magasba és ide kellett betalálni, hogy pontot szerezzenek. Fent az erkélyen azonban kellett állnia még egy embernek, aki kiszedi és visszadobja a pályára a labdát. A súlyos sérülésekkel járó első teszt meccs után Naismith gyorsan nekiállt kidolgozni a szabályokat, amiket folyamatosan módosított.

Így született a 13-as előírás, aminek eredeti példánya, egy kétoldalas papírlap, több mint 4 millió dollárért talált gazdát 2010-ben egy árverésen.

A szabályok szerint a labdát egy vagy mindkét kézzel bármilyen irányba lehetett dobni, a játékos nem futhatott a labdával, hanem arról a helyről kellett dobnia, ahol elkapta. A kosarasok nem lökhették vagy üthették ellenfelüket. Szándékos szabálytalanság esetén, ha a másik csapattag megsérült, az egész meccsre kizárták a vétkest. Ha egy csapat három egymást követő szabálytalanságot követett el, az ellenfél csapata dobhatott kosárra.

Egy mérkőzés két 15 perces félidőből állt, köztük öt perc pihenővel. Döntetlen esetén a mérkőzés addig folytatódhatott, amíg újabb kosár nem született. Cselezni is tilos volt, a játékosok elkapták a labdát, megálltak a helyükön, majd odadobták egy másik játékosnak.

Érdekes a kapcsolat a hoki és a kosárlabda között:

az Egyesült Államokban és Kanadában található jégkorong-arénák tulajdonosai hozták létre az NBA-pályák ősét, mert az egyik élelmes hokiklub tulajdonos kitalálta, ha az arénában nincs hokimeccs, lehetne helyette kosárlabda.

Az első nyilvános kosárlabda-mérkőzést 1892. március 12-én rendezték a Springfield College-ben: oktatók a diákok ellen: 1:5. Az első feljegyzett egyetemek közötti női mérkőzésre 1896-ban került sor a Stanford és a Kaliforniai Berkeley Egyetem hallgatói között, de a női kosárlabda egészen az 1976-os montreali játékokig nem került be az olimpiai éremszerző számok közé.

A profiskodás felé

Ahogy a sportág népszerűsége nőtt, megalakultak a profi ligák is az Egyesült Államokban, az első a National Basketball League (NBL) volt, ami 1898-ban született, 6 csapatból állt, de 1904-ben megszűnt. Csak 33 évvel később, 1937-ben indították újra a Goodyear, a Firestone és a General Electric szponzorálásával, ezúttal már 13 csapattal. A profi sportligák mellett fontosak az egyetemi kosárlabda bajnokságok is, ugyanis innen kerül ki a tehetséges utánpótlás, az NBA új bajnokai.

A XX. század elején a feketéket nem engedték a fehérekkel együtt játszani, csak tiszta fekete (színes ötös) és tiszta fehér csapatok voltak. Az ötvenes évektől megkezdődött a vegyülés, az első afroamerikai sztár, akit a Boston Celtics draftolt, a 196 cm magas Chuck Cooper volt.

A kosárlabda mára népszerűbb, mint valaha, amit a Nike eladásai, a Netflix dokumentumfilmjei (The Last Dance), vagy Jack Nicholson (Los Angeles Lakers fan), Spike Lee (New York Knicks drukker) és Billy Crystal (Los Angeles Clippers szurkoló) rajongása is jól bizonyít. Na meg persze az Air című film is, vagy a tragikusan fiatalon elhunyt Kobe Bryantről szóló könyvek. Rengeteg vagány, nagy egyéniség sorjázik a profi kosarasok között, akik szerethetőségük miatt (is) sztárok, és őrültségeik is legendákká teszik őket – vitathatatlan kosártudásuk mellett. Talán ezért is csodálja őket szinte mindenki.