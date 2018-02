13 éves lányok vagyunk, szerelmesek egy nős férfiba, mit tanácsolsz?

(Fotó: Ifjúsági Magazin / Arcanum Digitális Tudománytár)

Az Ifjúsági Magazin ellenben rendszeres fellépési lehetőséget adott a P. Mobilnak is az "IM-esteken". A lap szervezte meg a magyar rocktörténet legendás koncertjét, a "fekete bárányok" fellépését 1980. augusztus 23-án a Hajógyári-szigeten. A név csak utólag jött, de már a koncerten is voltak fekete bárányos transzparensek az aczéli három T "tilt" kategóriájára utalva. Mint egy olvasói levélben "Tünde" írta: "Miért kell ezeknek a bandáknak az „árnyékban” élni, és miért ők a „fekete bárányok”? Mert ők levetették az ósdi, elavult stílust, újat hoztak, őszinték, szókimondók?" Lóriékon kívül a Beatrice és a nagyközönség előtt ekkor debütáló Bizottság lépett fel. Wahornékat Nagy Feró hívta előzenekarnak, rögtön 25 ezer ember elé, és az IM is bajban volt elsőre, hogy ez most komoly, vagy csak művészhülyülés. "De végül is mi ez? Punk banda? Annál több. Igazi zenekar? Annál még kevesebb. Hangulatuk talán Frank Zappáéhoz hasonlítható leginkább, csak hát Zappa felkészültsége elképesztő" - írták . Az igazi szám azonban akkor is a Beatrice volt.