Amikor a föld alól robbantották a WTC-t

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások megrázták az Egyesült Államokat és a világot, de az akkor lerombolt New York-i World Trade Center (WTC) tornyait nem először próbálták meg elpusztítani. A kapitalizmus jelképének tartott gigantikus irodaházak ellen 25 évvel ezelőtt, 1993. február 26-án kísérelték meg az első terrortámadást. Abban hatan meghaltak, és több mint ezren megsebesültek, de a tornyok állva maradtak.

Óriásbomba robbant a mélygarázsban

A támadást végrehajtó terroristák kibéreltek egy raktárt New Jersey-ben, ahol robbanószerkezet készítéséhez szükséges alapanyagokat halmoztak fel. Többször is felmérték a WTC mélygarázsát, közben pedig elkezdtek összerakni egy óriási pusztításra képes bombát. Február 26-án reggel felpakolták a házilag készített robbanószerkezetet egy bérelt kisbuszba, amivel ketten beparkoltak az északi torony alatti mélygarázsba. Átszálltak egy őket követő autóba, és gyorsan elhajtottak.

12:17-kor hatalmas robbanás rázta meg a World Trade Centert. A bomba egy hatalmas, 30 méter széles krátert ütött, le kellett zárni a közeli metrómegállót is. „Olyan érzés volt, mintha egy repülő csapódott volna az épületbe" – mondta a BBC szerint egy 34 éves bróker a támadás után. Azonban a terroristák eredeti terve nem sikerült. Azt akarták ugyanis elérni, hogy az északi torony a robbanás hatására rádőljön a másikra.

A robbanás miatt az épületben elment az áram, a liftek is használhatatlanok lettek, miközben mindkét toronyban sűrű füst lepte el a folyosókat és termeket egészen a 93. szint magasságáig. Akkoriban 50 ezren dolgoztak a World Trade Centerben, de rajtuk kívül több tízezer turista is megfordult naponta a kilátószinten és a 107. emeleti étteremben. Így a robbanás után több ezren estek csapdába, és először sokan nem tudták, hogy a helyükön maradjanak, vagy pedig megpróbáljanak a füsttel teli lépcsőházakon át kijutni.

Végül elkezdtek lefelé menekülni az emberek. A History.com szerint egy kerekesszékes asszonyt 66 lépcsőfordulón át cipelt le két barátja. Bent ragadt mérnököknek sikerült kiszabadítaniuk magukat egy liftből. Azonban a mentőcsapatok nehezen tudtak oxigént juttatni a felsőbb emeleteken ragadt embereknek, ezért többen friss levegő reményében berendezési tárgyakkal törték ki az ablakokat. A 107. emeletről óvodásokat mentettek ki, akik öt órán át ragadtak a támadás után az épületben.

A támadásnak végül hat áldozata volt, több mint ezren pedig megsebesültek, a többségük füstmérgezést szenvedett. Az FBI azt mondta, hogy odáig nem látott még ilyen erejű házilag készített robbanószerkezetet, amivel a civilek ellen elkövetett terrortámadások új szakaszba léptek. „Korábban semmilyen külföldi erő nem tett ilyet velünk. Idáig sebezhetetlenek voltunk" – mondta megrendülten Mario Cuomo, New York állam kormányzója.

A következő hetekben kijavították az épületben keletkezett károkat, fejlesztették a liftek vezérlését és az elektromos rendszert, és a biztonsági protokollt is felülvizsgálták. A WTC március 29-én nyitott ki újra.

Sorra fogták el a támadókat

A robbantás után megkezdődött a hajsza a terroristák után. A romokat átkutató nyomozók megtalálták a kisbusz rendszámát, ez alapján pedig hamar elfogták Mohamed Szalamehet. Ő bérelte ki a saját nevén a kisbuszt, és megpróbálta visszaszerezni a 400 dolláros letétjét a kölcsönzőtől. Összesen hét embert vádoltak meg a támadás elkövetésével, és 1994-ben Szalameh mellett három másikat ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre. Később két másik férfit is sikerült elfogniuk.

Kiderült, hogy a bombaszakértőnak tartott Ramzi Ahmed Juszef az al-Kaida egyik afganisztáni kiképzőközpontjában járt, majd 1992-ben érkezett Pakisztánból New Yorkba, akkor kezdte meg a WTC elleni támadás szervezését. Juszef nagybátyja a 2001. szeptember 11-i terrortámadások kitervelőjének tartott Halíd Sejk Mohamed. A CBS szerint már 1993-ban is ő adott tanácsokat, tippeket és pénzt a férfinak.

Juszef állítása szerint azért követték el a robbantást, hogy bosszút álljanak az Izraelt támogató Egyesült Államokon a palesztinok szenvedéseiért. Juszefet két évvel a támadás után, 1995-ben fogták el Pakisztánban, a bombát szállító kisbusz sofőrjét pedig Jordániában vették őrizetbe. Őket is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és a támadók többségéhez hasonlóan a coloradói Florence-ben lévő szigorúan őrzött börtönbe kerültek.

Csak egy gyanúsított, Abdul Rahman Jaszin maradt szabadlábon. A támadás után őt is kihallgatta, de elengedte az FBI, így sikerült Irakba menekülnie. A CBS 2002-ben egy Bagdadhoz közeli iraki helyszínen készített vele interjút, akkor azt mondta, megbánta tettét, és csak a többiek beszélték rá az egészre. „Azt mondták, üzenetet kell küldenünk, bosszút kell állni a palesztin testvérekért és a szaúd-arábiai testvérekért" – mondta. A CNN szerint az amerikai külügyminisztérium 2005-ben ötmillió dollárt ajánlott fel, ha valaki információval tudja segíteni az elfogását.

A Vak Sejket is börtönbe zárták

1995 októberében viszont a megindult nyomozás keretében az FBI-ügynökök őrizetbe vették a Vak Sejk néven is ismert Omar Abdel-Rahmant, akit a WTC elleni robbantás esetében felbújtónak tartottak, és több támadáskísérlet előkészítésével vádoltak. A Vak Sejk volt az al-Gama al-Iszlamíja radikális iszlamista csoport spirituális vezetője, és kiderült, hogy brooklyni mecsetében jártak a WTC támadói is. Rahman a vádak szerint katonai célpontok ellen tervezett támadások mellett arról is beszélt, hogy „el kell pusztítani a kapitalizmus épületeit."

Fotó: FBI / AFP Omar Abdel Rahman

A nyomozók szerint több követője egy összehangolt támadásban fel akarta robbantani a George Washington-hidat, az ENSZ központját és más New York-i ikonikus épületeket is. Végül Abdel-Rahmant kilenc másik emberrel együtt bűnösnek találták, és elítélték terrorizmushoz köthető vádpontokban. A Vak Sejk elítélésekor az utolsó szó jogán egyórás beszédet tartott Amerika ellen, amiből állítása szerint semmi nem marad majd.

A következő években több radikális csoport is követelte Rahman elengedését. Egy esetben a Szaharában elfogott három amerikai közül kettő szabadonengedését Rahman sorsához kötötték, de Barack Obama kormánya elutasította a tárgyalásokat. Az Oszama bin Laden után az al-Kaida vezetését átvevő Ajman az-Zavahiri is rendszeresen hivatkozott Abdel-Rahman fogvatartására, és az Egyiptomban a Muszlim Testvériség támogatásával hatalomra került, majd megbuktatott Mohamed Murszi is fel akart szólalni az érdekében. A Vak Sejk végül 2017 elején halt meg egy észak-karolinai börtönben.

Pereltek a sérültek

Az áldozatok hozzátartozói és a WTC elleni támadás sérültjei közül többen perelték az ikertornyokat üzemeltető hivatalt, azzal vádolva őket, hogy korábban megvizsgálták a lehetséges terrorfenyegetéseket, de a biztonsági személyzet javaslatainak többségét figyelmen kívül hagyták. 2009-ben egy Linda Nash nevű nőnek megítéltek 5,46 millió dolláros kártérítést a támadás alatt elszenvedett sérüléseiért. Ezt a döntést még felfüggesztették, aztán megint jóváhagyták a következő években.

Az 1993-as robbantás mély nyomot hagyott az Egyesült Államokban, amelyet nyolc és fél évvel később újabb terrortámadás rázott meg. 2001. szeptember 11-én az al-Kaida terroristái két utasszállítót vezettek bele a WTC tornyaiba, amik összedőltek, közel háromezren meghaltak, és hatezernél is többen sérültek meg. Az azóta a helyükön felépített One World Trade Center 2014-ben nyílt meg, de örökké emlékeztet az amerikai földön elkövetett legsúlyosabb terrortámadásra.

