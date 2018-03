A világ legrégebbi palackpostája került elő

Egy tengerparton sétáló pár a világ legrégebbi ma ismert palackpostájába botlott bele Nyugat-Ausztráliában – írja a Guardian.

Az üvegbe zárt üzenetet még januárban találta meg Tonya Illman, aki azt hitte, hogy szemét, és csak azért vette fel, mert az üveg jól nézett ki, és arra gondolt, jól mutatna a könyvespolcukon. Ezután viszont megtalálta benne a 132 éves levelet.

Az üzenet szerint az üveget a Paula nevű német hajóról dobták a tengerbe, a parttól 950 kilométerre. A szövegét német nyelven írták, és dátum is volt rajta: 1886. június 12. Az eredetiségét később a Nyugat-Ausztráliai Múzeum szakértője is megerősítette, sőt talált is egy bejegyzést a Paula hajónaplójában az üveg vízbe dobásáról.

Akkoriban a németek egy 69 éves kísérletet végeztek: mindenféle üvegeket hajigáltak a vízbe, hogy megfigyelhessék velük az óceáni áramlatokat. Ezért minden üzenetre ráírták a hajó nevét és koordinátáit, illetve a dátumot. A kísérletben részt vevő több ezer üvegből a mostani előtt 662-t találtak meg, a legutóbbit még 1934-ben.

Az eddigi palackpostarekord 108 év volt, így a Pauláról küldött üzenet egycsapásra a világ legrégebbi ismert üvegbe zárt üzenetévé vált.